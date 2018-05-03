Напад на "кіборга" у центрі Києва: деталі й версії

Копирайт изображения Facebook Дмитра Вербича Image caption Дмитро Вербич воював у Донецькому аеропорті у 2014-2015 роках, а зараз вже веде цивільне життя

Ввечері 2 травня на Подолі в Києві кілька невідомих людей напали на колишнього бійця ДУК "Правого сектору" Дмитра Вербича.

До цього чоловік пройшов бої у Донецькому аеропорту у складі ДУК "Правого сектору", а останній час веде цивільне життя - займається татуюваннями та фотографією.

Пан Вербич вижив, хоча й отримав серйозне ножове поранення спини.

Про деталі розслідування та можливі версії причин нападу BBC News Україна поспілкувалися з адвокатом та знайомими чоловіка.

Напад

Копирайт изображения Національна поліція Image caption Поліція оприлюднила відео з камер спостереження, на якому видно нападників. Очевидців просять допомогти зі свідченнями

За даними поліції, напад близько 20:00 четверга скоїли "троє хлопців та двоє дівчат, які були одягнені у маски".

Вони завдали чоловіку удар ножем в спину, а потім намагалися забризкати його газовим балончиком та вдарити молотком по голові.

Частково атаку зафіксовували камери відеоспостереження.

У підсумку чоловік зміг відбитися, а нападники втекли.

Товариші Дмитра Вербича, які були за кількасот метрів від місця події, наклали бандаж та доправили його до лікарні.

Копирайт изображения Валентин Бондаренко Image caption Наслідки нападу на Дмитра Вербича

Зараз його життю нічого не загрожує, каже поліція.

Хуліганство

У поліції відкрили провадження за статтею про "хуліганство".

Тим не менше, у подільському управлінні поліції відзначили, що груповий напад "є тяжким злочином, за який передбачено до семи років позбавлення волі".

Правоохоронці додають, що перевірятимуть, чи пов'язаний напад на чоловіка з тим, що він воював на Донбасі.

Версії

Копирайт изображения Національна поліція Image caption Серед напалників були жінки, кажуть у поліції

Адвокат постраждалого Наталія Фещук розповіла BBC News Україна, що у захисту поки що немає конкретних версій причин нападу.

Тим не менше, адвокат клопотатиме, щоб напад перекваліфікували з "хуліганства" на "замах на вбивство" і "розбій", адже під час бійки у Вербича нападники викрали сумку.

За її словами, є кілька думок щодо можливих причин нападу.

Серед них - причетність учасників ліворадикальних груп, які могли сприйняти Дмитра Вербича як ідеологічного опонента з націоналістичного табору.

Жінки, які брали участь у атаці, за такою версією, виконували роль "скаутів" - спостерігачів, які "ведуть" об'єкт нападу (за словами Дмитра Вербича, одна з дівчат знімала напад на телефон).

Це типова тактика як ліво-, так і праворадикальних груп, а також футбольних фанатів, які влаштовують бійки у містах.

У мережі дійсно можна побачити відео анархістських ліворадикальних груп, на яких, як там вказано, зафіксовано "полювання на нацистів у Києві" - як відповідь на аналогічні відео атак праворадикалів на своїх опонентів.

Копирайт изображения facebook.com/revdiaorg Image caption У мережі періодично поширують відео бійок між лівими та правими на вулицях українських міст

Євген Карась, керівник праворадикальної групи С14, до якої колись мав стосунок Дмитро Вербич, розповів BBC News Україна, що їхні опоненти з ліворадикального табору справді іноді нападають на людей з націоналістичною символікою.

"Дуже схоже на їхній почерк. Вони... нападають на тих, хто їм здається "нацистом" або з "Азову", - стверджує Євген Карась.

Саму групу С14 також часто звинувачують у групових нападах на лівих активістів та правозахисників, а також у розгоні ромського табору на Лисій горі в Києві.

Про зростання агресії з боку праворадикалів в Україні, серед яких зокрема організації С14 та "Національний корпус", періодично попереджають міжнародні правозахисні організації.

Копирайт изображения Сергій Мазур Image caption Радикальні групи дедалі частіше вдаються до агресії в Україні, кажуть правозахисники

Адвокат Дмитра Вербича розповіла BBC News Україна, що версію нападу лівих радикалів справді розглядають, "але погроз не було, тому звинувачувати когось конкретно важко".

Натяків у соцмережах з боку представників лівого руху про їхню можливу причетність до нападу на Вербича наразі немає.

Сам Вербич розповів, що під час атаки нападники мовчали і не викрикували жодних гасел.

Копирайт изображения Facebook Дмитра Вербича Image caption Дмитро Вербич (крайній ліворуч) на Донбасі

Опоненти версії про ліворадикалів звертають увагу на те, що Дмитро Вербич за останні роки відійшов від активної участі у правому русі й не брав участь у так званих "субкультурних війнах".

Ще одна версія, яку розглядають друзі потерпілого, - нападників могли найняти "сепаратисти" чи "проросійські налаштовані" люди. Реальних доказів цього поки що також не наведено.

"Може, це була якась проросійськи налаштована молодь, якісь екстермісти. Або лівого спрямування. Дуже субкультурно це все виглядало", - розповів сам Дмитро Вербич під час спілкування з пресою біля лікарні.

Зрештою, розглядають також і "чеченський слід".

Під час нападу Дмитро Вербич був одягнений у футболу з зображенням Іси Мунаєва - командира Батальйону ім. Джохара Дудаєва, який воював на Донбасі на боці сил АТО й загинув у боях за Дебальцеве взимку 2015 року.

Припускають, що противники чеченської опозиції випадково побачили чоловіка з такою символікою, що й стало причиною нападу.

Реальних підтверджень така версія, як і з "найманцями сепаратистів", також поки що немає.

Колото-різана рана

Копирайт изображения Facebook Дмитра Вербича Image caption Дмитро Вербич каже, що зловмисники нападали мовчки

Адвокат Дмитра Вербича розповіла, що у нього колото-різана рана спини.

Водночас, під час нападу ніж наштовхнувся на кістку й не дійшов до нирок чи інших важливих органів.

А удари молотком не завдали значної шкоди, адже чоловік відбивався та ухилявся.

Тим не менше, він залишається у лікарні у супроводі друзів, адже, за словами Наталії Фещук, "існують побоювання за його життя".