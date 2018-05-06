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Експерти не одностайні в думках щодо залежності від сексу. Але в житті деяких людей вона може проявлятися як справжня хвороба - подекуди ганебна і навіть "нищівна".

І поки доброчинна організація Relate, яка опікується стосунками пар, закликає організувати надання допомоги в установах британської національної системи охорони здоров'я (NHS), двоє людей розповіли, як залежність від сексу вплинула ває на їхнє життя.

"У найгірший період замало було навіть п'яти разів на день займатися сексом". Ребекка Баркер, мати трьох дітей, розповідає, що залежність увійшла в її життя 2014 року і зруйнувала стосунки.

Жінка постійно просила партнера зайнятися з нею сексом.

"Це буквально перше, що спадало на думку, коли я прокидалася вранці. Я просто не могла позбутися цих нав'язливих думок", - скаржиться 37-річна жінка, що народилася в містечку Тадкастер у Північному Йоркширі.

"Здавалося, що все навколо нагадує мені про це. Я думаю, це було якось пов'язано з депресією та браком серотоніну. Було таке відчуття, ніби я прагну цього всім тілом".

"Відчувши миттєвий кайф, через п'ять хвилин я знову хотіла сексу".

"Я стала відлюдницею. Сиділа вдома, бо було соромно, що я думаю тільки про це. Хоч ніхто й не міг прочитати мої думки, та в товаристві інших людей я все одно відчувала великий дискомфорт".

Копирайт изображения Rebecca Barker Image caption Розійшовшись із партнером, пані Баркер змінила життя, бо прагнула контролювати залежність

Залежність пані Баркер спричинила серйозні проблеми в стосунках. Така велика увага спочатку тішила партнера, але зрештою стала для пари нездоланним бар'єром.

"Спочатку його все влаштовувало, але незадовго до розставання він перестав мене розуміти. Через кілька місяців став розпитувати, чому це відбувається, в чому проблема".

"Він звинуватив мене в інтрижці на стороні - думав, що я, відчуваючи за собою провину, хочу займатися з ним сексом".

У жовтні 2014 року пані Баркер вирішила "зробити паузу в стосунках" і поїхала до матері.

"Перед від'їздом я пояснила партнерові, що мені потрібно одужати. Він мене відпустив, але стосунки дуже швидко зійшли нанівець".

"У той період я лікувалась у психіатра. Лікарка постійно наголошувала, що мінятиме призначені ліки, але не казала, чи існують якісь групи психологічної підтримки".

У 2012 році після народження третьої дитини пані Баркер поставили діагноз "депресія". Вона розповідає, що 2014 року, коли почалося погіршення, змінила роботу, розійшлася з партнером і переїхала до Франції.

"Щоби впоратися з депресією і залежністю від сексу, я багато в чому змінила спосіб життя. І мені це допомогло", - зізнається вона.

Що таке залежність від сексу?

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Організація Relate називає залежністю від сексу будь-яку статеву активність, що вирізняється "нестримністю".

Анкету на сайті Sex Addiction Help (Допомога при залежності від сексу) з 2013 року заповнили 21 058 людей. 91% сексозалежних, які зверталися по допомогу, були чоловіками.

Люди віком 26-35 років складали найбільшу вікову групу (31%), 1% були молодшими за 16 років, а 8% - старшими 55 років.

У травні 2019 року Всесвітня організація охорони здоров'я має затвердити пункт "компульсивний розлад статевої поведінки" в списку Міжнародної класифікації хвороб.

За твердженням NHS, експерти не дійшли згоди стосовно того, чи можливо стати залежним від сексу;

Грем (ім'я цього чоловіка змінено з етичних міркувань) розповів, що через цей нав'язливий стан він зраджував дружину з "сотнями" секс-працівниць, і почуття провини від цього було просто "нищівним".

"Коли в тебе така сильна залежність, ти весь час думаєш тільки про це. Зранку й до ночі, день у день".

"Відчуття жахливе, невимовно бридке. І нічого сексуального в цьому нема. Прокидатися вранці з хламідіями геть не сексуально".

"Це шкодить життю, просто руйнує його".

За словами Грема, йому полегшало, коли дружина про все дізналася.

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Зараз Грему за 60. На інтимні послуги, за приблизними оцінками, він впродовж кількох років витрачав сотні фунтів на місяць. А з деякими секс-працівницями в нього навіть зав'язувалися романи.

"Розпочалося все з однієї інтрижки на роботі, і далі пішло-поїхало. Але, на відміну від більшості офісних романів, які виникають, коли один партнер нещасливий у шлюбі, я щодня потурав своїй залежності".

"Все починається з одного роману, а далі наступний, і наступний, і ще один".

"Незабаром я зрозумів, що з моєю залежністю найшвидше і найзручніше - платити за секс. Тому тричі або чотири рази на тиждень я став звертатися в ескорт-сервіс, до секс-працівниць".

"Це дуже нагадує алкоголізм. Цикл, який ти не можеш розірвати в своїй свідомості. Ти відчуваєш кайф лише від думки про те, як усе буде, а потім втілюєш у життя так, як запланував".

"А потім відчуваєш докори сумління і запевняєш себе, що таке більше не повториться".

Грем покінчив з цим "кошмарним подвійним життям" після того, як його дружина знайшла електронний лист і стала вимагати пояснень.

Він звернувся по допомогу в організацію "Анонімні сексозалежні" (SAA, Sex Addicts Anonymous), до якої входило 78 груп самодопомоги по всій Британії. І розповідає, що вже кілька років утримується від того, щоб ходити "наліво".

"Коли мене викрили, пригадую, подумав із полегшенням: "Як добре, тепер щось може змінитися".

"Я пішов у SAA, де лікуються абстиненцією. Це як перехід "від ганьби до благодаті".

"Велике полегшення - піти на зустріч і дізнатися, що є інші люди, такі ж нещасні й мерзенні".

"Я хочу сказати всім, хто потрапив у таку ситуацію, що вихід є. Ви можете розірвати це замкнене коло", - запевняє Грем.

Представник організації Relate Пітер Седдінгтон повідомив, що для залежних від сексу є варіанти: індивідуальна та групова терапія. Але лікування переважно приватне.

"Залежні усвідомлюють, що такою поведінкою шкодять собі та іншим, але не можуть зупинитися. І визнають: щоб щось змінити, їм потрібна допомога".

"Для алкозалежних є групи "анонімних алкоголіків". А також вони можуть звернутися в NHS, яка надає підтримку людям, що мають залежність від алкоголю чи наркотиків".

"Було б чудово, якби (залежні від сексу, - Ред) могли отримати допомогу в сімейного лікаря. Бо ця залежність травмує їх самих, нівечить стосунки в сім'ї, завдає удару фінансовій стабільності та психічному здоров'ю".

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