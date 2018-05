НеПроґавте: завершення АТО, зламана щелеапа Найєма та повернення АВВА

Копирайт изображения SERGEY BOBOK / Getty Images

На Донбасі завершилася антитерористична операція, на Корейському півострові відбувся історичний саміт, а ABBA анонсувала нову пісню - найцікавіші події тижня, що минає.

30 квітня на Донбасі офіційно завершується антитерористична операція, яку переформатовують в операцію Об'єднаних сил. Ми аналізували, що тепер зміниться та як це вплине на життя Донбасу.

Копирайт изображения UNIAN

В центрі Києва скоїли напад на народного депутата Мустафу Найєма, внаслідок якого політик мусив звернутися до лікарні. Що ж там насправді сталося та чи покарають винних:

Цього року травень принесе не лише додаткові вихідні. Будуть як нові соціальні виплати, так і чергові подорожчання. А комунальні субсидії нараховуватимуться за зміненими правилами. Що змінилося з 1 травня - читайте в нашому матеріалі.

Копирайт изображения Держприкордонслужба Image caption Директор департаменту охорони кордону Держприкордонслужби України Юрій Гресько відповідає на запитання читачів під час Facebook-лайву

В Україні стартує сезон відпусток, і багато хто планує вирушити за кордон. Ми провели Facebook-лайв з представником Держприкордонслужби, аби ви дізналися, як легше перетнути кордон.

А Лондонський міжнародний арбітражний суд ухвалив рішення у спорі міноритарних акціонерів "Укрнафти", які мають стосунок до бізнесмена Ігоря Коломойського, з "Нафтогазом".

Копирайт изображения UNIAN

Минулого тижня всі продовжували обговорювати поповнення в королівській родині Великої Британії. Герцог і герцогиня Кембриджські назвали свою третю дитину Луї Артур Чарльз. Він буде відомий як Його Королівська Високість Принц Луї Кембриджський.

Копирайт изображения Getty Images

А жінки усього світу дивуються і заздрять: як герцогині Кембриджській Кейт вдається вранці народити, а вже раннього вечора чарівно посміхатися у вишуканому вбранні й на підборах і повертатися додому з лікарні.

Лідери Північної та Південної Кореї зустрілися на кордоні, де провели історичний саміт. На ньому вони домовились працювати над тим, щоб прибрати з півострова ядерну зброю.

Також цього тижня доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповів на запитання читачів. Якщо ви прочитаєте його блог, то дізнаєтесь, як називати мешканців Горішніх Плавнів.

І до новин медицини. Вчені виявили, що вагітність змінює мозок жінки "щонайменше на два роки". Також ми розказали про 5 помилок під час першої невідкладної допомоги.

Копирайт изображения Getty Images

Поп-гурт АВВА приголомшив своєю новиною: він вперше за 35 років записав у студії дві композиції. Музиканти визнали, що новий матеріал став "несподіваним наслідком" нещодавнього рішення відновити співпрацю.

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Поки дату публікації нових пісень не оголосили, але одна з них під назвою I Still Have Faith In You вперше прозвучить в ефірі в грудні у спільній передачі телеканалів BBC і NBC.

