Україна - не Росія: як День Перемоги втрачає популярність

Копирайт изображения ALEX MILYUKOV Image caption Учасники акції "Безсмертний полк" в Одесі 9 травня 2017 року тримають портрет маршала Георгія Жукова

Українське суспільство поступово змінює ставлення до Дня Перемоги 9 травня. З 2014 року його важливість для українців суттєво знизилась, проте цей день досі лишається серед головних свят року.

Із 8 травня 2015 року в Україні офіційно відзначають альтернативну дату - День пам'яті та примирення, яка зав'язана не на радянському святі, а європейській традиції відзначати закінчення Другої світової війни 8 травня.

Українська влада намагається робити наголос саме на цей день, проте забрати статус вихідного з 9 травня й передати 8-му не наважилась.

Натомість для багатьох громадян з проросійськими поглядами або ностальгією за СРСР 9 травня стало традиційною нагодою висловити свою позицію.

Проблем додає те, що одним з атрибутів відзначення 9 травня з середини 2000-х років була георгіївська стрічка, яку зараз широко використовують як свій символ бойовики на Донбасі та яка заборонена в Україні.

Натомість українська влада пропагує інший символ на відзначення закінчення війни - червоний мак, звичний у Європі.

ВВС News Україна зібрала опитування українських соціологів за останні десятиріччя про День Перемоги, аби показати динаміку ставлення до свята, яке останніми роками викликає в суспільстві багато суперечок.

День Перемоги - не у пріоритеті

Послідовно стежить за ставленням до державних свят Київський міжнародний інститут соціології.

Починаючи з 2013 року, ще до конфлікту на Донбасі, вони ставлять одне й те саме питання: які з цих свят є для вас найважливішими чи найулюбленішими? Вибрати можна одразу п'ять свят з переліку десяти державних, які є вихідним днем.

Соціологи вказують на чітку динаміку - останні п'ять років важливість Дня Перемоги суттєво впала.

Якщо у 2013 році 40% опитаних вказували День перемоги у п'ятірці найважливіших, то у 2018-му таких лишився 31%.

Найбільше падіння відбулось саме за останній рік.

У 2013 році День Перемоги був п'ятим у топ-5 лідерів, а зараз він опинився на шостому місці, поступившись Трійці, яку важливою називають 35%.

Найважливішими для українців, згідно з цим дослідженням, є Великдень - 82%, Різдво - 81%, Новий рік - 79%, Жіночий день - 45%.

День Незалежності займає сьоме місце з 16%. З 2013 року його популярність зросла на 4%.

Копирайт изображения ALEX MILYUKOV Image caption Нинішнім офіційним символом відзначення перемоги у Другій світовій війні в Україні є червоний мак

Соціологи фіксують, що в Україні релігійні свята суттєво популярніші за світські. Це тим цікавіше, що у Росії ситуація протилежна.

Порівняння з Росією

Схоже запитання росіянам ставить державний ВЦИОМ. Там респондентам дають змогу обрати три свята з переліку.

У 2018 році у росіян на першому місці День Перемоги - 71%, далі йде Новий рік - 60% та Великдень - 31%. Потім у рейтингу 8 березня - 29% та Різдво - 25%.

Якщо в Україні за останні роки популярність релігійних свят росла, то в Росії важливість Різдва і Великодня падали, а Дня Перемоги - стрімко зростала.

8 чи 9 травня?

Всі дослідження показують, що День Перемоги 9 травня все ще є одним із найпопулярніших українських світських свят.

І зрівнятись із ним за важливістю встановлений 2015 року День пам'яті та примирення,який відзначають 8 травня, поки що не може.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Великдень є найважливішим для українців державним святом

У дослідженні КМІС у переліку свят для вибору дату 8 травня не пропонували, бо вона не є вихідним днем.

Натомість наприкінці 2016 року соціологічна група "Рейтинг" на замовлення польської академії наук запитала українців про найважливіші світські свята.

Релігійних свят у цьому у переліку не було і саме День Перемоги 9 травня став найпопулярнішим в українців.

У цьому дослідженні респондентам запропонували обрати з восьми світських найважливіші та розташувати їх з першого по восьме місце.

39% опитаних поставили на перше місце День перемоги, а 30% - День незалежності.

Тільки 3% розташували на першому місці День пам'яті та примирення.

Загалом День Перемоги до п'ятірки найважливіших світських свят включили 84% українців, а День Незалежності - 81%.

Image caption На акціях до Дня перемоги заборонені радянські символи

На момент проведення дослідження 8 травня як День пам'яті та примирення відзначали тільки двічі, проте тоді вже 53% українців включали його до п'ятірки найважливіших.

Ще одне запроваджене нещодавно державне свято - День захисника України, - яке святкують 14 жовтня, до п'ятірки включили 61% опитаних.

Традиційно цього дня українці вшановували Українську повстанську армію. Останніми роками в Україні зростала кількість населення, яке одночасно прихильно ставиться і до ветеранів радянської армії, і вояків УПА.

Символічне свято

У березні 2015 року, якраз перед офіційним встановленням 8 травня Днем пам'яті та примирення, центр "Соціальний моніторинг" поцікавився - відзначати день закінчення війни варто 9 чи 8 травня.

Тоді 78% населення України вважали, що це свято потрібно і далі відзначати 9 травня. 8% хотіли його перенесення на 8 травня, а ще 8,3% вважали, що відзначати його взагалі не потрібно.

У червні 2017 року група "Рейтинг" поглянула на 9 травня з іншого боку. Вони запитали, чим саме є для респондентів День перемоги 9 травня. І надали власні варіанти.

82% вибрали варіант, що це свято, яке має "значимий символізм", 7% назвали його пережитком минулого, ще 7% - звичайним вихідним днем, а 2% - просто звичайним днем.

Image caption У Києві 2017 року на 9 травня сотні киян вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні в парку Слави

З 2003 до 2011 років схоже питання українцям ставив центр імені Разумкова.

У той час цифри практично не змінювались з року в рік - 70% українців відповідали, що День Перемоги для них - це "дійсно велике свято".

Для 23% опитаних це було "звичайне офіційне свято", а для 4% - "звичайний вихідний". Ще 1% опитаних вибирав варіант, що 9 травня має бути робочим днем.

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