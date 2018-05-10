Борги України і МВФ: позичити, щоб розплатитися?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Роками Україна нагромаджувала десятки мільярдів боргів, за більшість з яких доведеться розраховуватися найближчим часом

До травня Україна виконає усі зобов'язання з Меморандуму про співпрацю з МВФ, а МВФ надасть Україні черговий транш за програмою розширеного фінансування, - з упевненістю говорили на початку року українські учасники економічного форуму у Давосі, де зібралася політична й економічна еліта світу.

Травень як орієнтовний термін виконання Києвом умов для отримання чергової порції позики називав і постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Втім, очевидного прогресу у виконанні зобов'язань Києвом, а отже, і траншу від МВФ немає досі, так само, як і чіткого розуміння, коли він буде.

Натомість Київ сумлінно сплачує борги перед МВФ та іншими іноземними кредиторами.

Лише за перші дні травня Україна повернула МВФ майже 450 млн доларів - двома траншами 1 і 4 травня.

Поява "мінусів"

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Україна нарощує експорт, але надходжень від нього замало

Проте ситуація із державними боргами та отриманням доходів чи нових кредитів для їх виплати загострюється - дедалі частіше зауважують оглядачі.

За даними Національного банку, за підсумками березня (це найновіші статистичні дані, якими володіє український центробанк), платіжний баланс України пішов у невеликий "мінус". Поки що дефіцит становить 75 млн доларів, але він показує, що надходжень вже не вистачає для покриття платежів.

Дефіцит поточного рахунку у березні становив 763 млн доларів. В НБУ визнають, що цей дефіцит пов'язаний, насамперед, із "плановими виплатами з обслуговування державного боргу".

Крім того, дещо скоротилися обсяги експорту - переважно через зменшення експорту аграрної продукції і металу. І це попри те, що цінова кон'юнктура на ці товари є сприятливою для України.

Де взяти "плюси"?

Копирайт изображения Getty Images Image caption У настуні кілька років Україна має повертати борги зі швидкістю і продуктивністю "друкарського верстата", який продукує долари

Нестачу коштів можна було б покрити за рахунок більших доходів бюджету або ж нових запозичень. Проте, як виглядає, обставини збіглися так, що жоден із цих варіантів не спрацьовує.

Щодо внутрішніх резервів країни, то після пожвавлення економічної активності у 2017 році, яку простимулювали зміни в оподаткуванні та підвищення зарплат, від початку 2018 зростання бюджетних видатків відбувається швидше, ніж ростуть доходи.

За даними Державної казначейської служби, доходи державного бюджету за чотири місяці 2018 року були на понад 5 млрд грн меншими за план.

За більш загальним показником - дефіцитом бюджету, який показує різницю між доходами і видатками - ситуація також не дуже обнадійлива. У березні дефіцит зведеного бюджету становив 18,3 млрд грн.

На думку НБУ, так відбувається "за рахунок витрат на соціальні напрямки". Наприклад, у тому ж березні кількість домогосподарств, які отримують комунальні субсидії, становила 6,6 млн - це 44% від загальної кількості домогосподарств в Україні.

Можливо, щось зміниться завдяки змінам у системі нарахування субсидій, які уряд хоче виплачувати "живими грошима" і зробити більш адресними, зокрема, і завдяки більш прискіпливому ставленню до доходів тих, хто претендує на отримання субсидії.

За даними міністерства соціальної політики, за минулий опалювальний сезон 1 мільйон житлових субсидій отримали заможні громадяни - зокрема, і ті, хто живуть у квартирах площею понад 120 кв м і будинках у понад 200 кв м.

Зовнішні джерела фінансування також поки що не виглядають реальними. Понад рік Київ нічого не отримував від МВФ. Через це не надходять і позики від інших міжнародних кредиторів України - Світового банку, ЄС, тощо.

Коли на початку осені минулого року Мінфіну вдалося розмістити українські облігації на 3 млрд доларів, багато хто говорив, що це може стати альтернативним варіантом залучення позик на світових фінансових ринках. Проте що довше Києву не вдається відновити фінансування від МВФ, то дорожчими стають запозичення в інших кредиторів.

Утім, під час зборів директорів МВФ і Світового банку у Вашингтоні наприкінці квітня, міністр фінансів України Олександр Данилюк не виключив, що Київ вийде на ринки запозичень ще до того, як досягне домовленостей з МВФ про наступний транш.

"Уряд може розмістити частину єврооблігацій до укладення угоди з МВФ на робочому рівні. Уряд уважно стежить за ситуацією та кон'юнктурою ринку", - розповів міністр агентству Bloomberg.

Гроші в обмін на реформи

Але щоб отримати новий транш від МВФ, Київ має виконати низку власних зобов'язань, зафіксованих у Меморандумі про співпрацю з фондом.

Від квітня минулого року, коли Київ востаннє отримував транш МВФ, із зобов'язань України було виконано лише пенсійну реформу.

Серед невиконаних вимог - ухвалення закону про Антикорупційний суд, який депутати наразі розглянули лише у першому читанні, подавши до другого понад тисячу поправок.

Іншою передумовою є виконання урядом власного рішення про врахування ціни на імпортований газ у тарифах на газ для населення.

Це рішення було ухвалене урядом у березні 2017 року. Проте з літа минулого року, коли стало зрозуміло, що це потягне чергове підвищення тарифів, уряд заморозив їх на рівні 6 958 грн за тисячу кубів разом із податками і витратами на транспортування.

При цьому ціни на газ для промисловості, що не регулюються урядом, на 1 травня становили 10 042 грн за тисячу кубів.

Бюджетні витрати на субсидії 71 млрд грн виділено на комунальні субсидії у бюджеті 2018 18 млрд грн було виділено у 2015 120 млрд грн складав у 2014 році дефіцит НАК "Нафтогаз", який дотував тарифи на газ для населення UNIAN

Уряд відклав підвищення тарифів на газ для населення до 1 червня. Як заявив прем'єр-міністр Володимр Гройсман, зараз уряд намагається узгодити вирішення цього питання з МВФ.

"Я минулого року пообіцяв, що ціна в цьому опалювальному сезоні змінюватися не буде, і я своє слово дотримав. Зараз ми поки що у діалозі щодо подальших рішень", - заявив прем'єр в інтерв'ю агенції "Інтерфакс".

Аргументи Києва полягають у тому, що значна частина газу, яку споживає населення України, надходить з власного видобутку, а не від імпорту. А власний видобуток є дешевшим. Крім того, в уряді побоюються, що зростання тарифів призведе до зростання суми, потрібної для виплати субсидій.

Аргументи МВФ залишаються незмінними за багато років "газових" дискусій з Києвом - субсидування цін на газ для населення створює прихований дефіцит бюджету. Раніше він формувався як збиток "Нафтогазу", тепер "перетік" у субсидії.

Крім того, як зауважують енергетичні експерти, те, що ціни на газ внутрішнього видобутку є меншими, ніж на імпортований газ, аж ніяк не сприяє тому, щоб видобуток зростав.

Платіжка більша за заначку

За інформацією Міністерства фінансів, цього року Україна має виплатити майже 330 млрд грн внутрішніх і зовнішніх боргів. У наступні три роки виплати становитимуть ще понад 802 млрд грн.

За цих умов Національний банк і надалі намагається поповнити резерви валютою за першої-ліпшої нагоди. За квітень НБУ вдалося викупити на ринку майже 230 млн доларів. При цьому у квітні Національний банк сплатив майже 130 млн доларів за боргами.

Втім, на відміну від попередніх місяців, у квітні валютні резерви зросли - до 18,421 млрд доларів. Але й виплати були не такими великими.

Раніше український уряд і Нацбанк прогнозували відновлення фінансування з боку МВФ і у першому, і у другому кварталі цього року.

Станом на зараз найоптимістичніші очікування має міністр фінансів, який вважає, що за умови ухвалення ефективного закону про Антикорупційний суд чергова порція позики може надійти у травні-червні.

У НБУ прогнозують отримання траншу від МВФ у третьому кварталі. Із такими оцінками погоджуються і у рейтинговій агенції Fitch.

Оглядачі ж зауважують, що МВФ навряд чи виділятиме транш наприкінці року, коли відбуватиметься бюджетний процес, а також на початку наступного - виборчого року.

Проте від кінця травневих свят до початку літніх канікул залишається небагато часу для того, аби отримати гроші МВФ - і як безпосередню фінансову допомогу, і як позитивний сигнал для інших кредиторів та інвесторів.