У Києві - "бузкова лихоманка"

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У Ботанічному саду імені Гришка у Києві розпочався сезон цвітіння бузку. Зазвичай він стартує на початку травня і триває до середини червня.

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Нині колекція бузків Національного ботанічного саду складає 21 вид з 28 існуючих в природі. Загальна кількість кущів сірінгарію (розплідник для вирощування бузку) - 1500 шт.

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Сад бузку - візитна картка Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка Національної Академії наук України. Його площа становить 2,45 га.

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З найвищого місця парку відкривається чудова панорама на садок бузку, Дніпро та Видубицький монастир.

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Двері Ботанічного саду відкриті для відвідувачів з 8:30 до 21:00. Вхід для дорослих коштує 50 грн, школярам - 20 грн. Учасники АТО, пенсіонери та діти до 7 років можуть пройти безкоштовно.

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