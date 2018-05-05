НАСА запустила на Марс космічний апарат InSight. Що він там робитиме?

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Американська космічна адміністрація НАСА відрядила чергову місію на Марс. Головним завданням машини InSight стане вивченням складу Червоної планети.

Ракета "Атлас" вирушила у космос із вкутаної нічним туманом військово-повітряної бази "Ванденберг" у Каліфорнії - як і планували - о 04:05 за місцевим часом (13:05 за Києвом) у суботу.

Посадка на Марсі запланована на кінець листопада.

Посадковий зонд доправить на поверхню сейсмометри, які вимірюватимуть тектонічну активність Марса. Виявлені коливання допоможуть пролити світло на те, як 4,6 мільярда років тому утворилася планета.

"Сейсмічні хвилі, пересуваючись через Марс, проходять через різні види грунту і збирають інформацію", - говорить один з учасників проекту Брюс Банердт.

"Вчені знають, як інтерпретувати всі ці закарлючки, які ви бачите на сейсмограмах. Коли ми зберемо інформацію про сейсмічну активність Марса з різних напрямків, ми зможемо створити тривимірну схему внутрішнього складу планети".

НАСА вже відряджала сейсмометри на Червону планету в 1970-х роках у рамках програми "Вікінг". Але тоді виявити сейсмічну активність Марса не вдалося, тому що інструменти перебували на корпусі апаратів, що спускалися.

Їм вдалося зафіксувати лише рухи зонда під дією вітру. На відміну від нього InSight помістить сейсмометри безпосередньо в марсіанський грунт.

Незрозуміло, яку кількість підземних поштовхів вдасться зафіксувати, але, як очікують, їх буде більше 20. Швидше за все, вони будуть ледь помітні - не більше магнітуди 3.

Але навіть слабкі сигнали дадуть достатньо інформації про склад планети, що дозволить вченим створити модель Марса у розрізі.

Копирайт изображения NASA Image caption НАСА вже відправляла сейсмометри на Червону планету в 1970-х роках в рамках програми "Вікінг"

Вважають, що у планети - металеве ядро, щільна мантія і легша кора, але де точно проходять кордони між ними, вченим встановити поки що не вдалося.

На чолі експерименту з сейсмометрами стоять французькі розробники. Вони створили спеціальні датчики, які здатні вловлювати низькочастотні коливання в землі. У свою чергу британські фахівці розробили для зонда сейсмометри розміром з невелику монету, які стежитимуть за високочастотними коливаннями.

Разом ці інструменти дозволять визначити, звідки походять поштовхи, з точністю до декількох сотень кілометрів.

"Схема землетрусів Марса буде відігравати важливу роль, - говорить Том Пайк з Імперського коледжу Лондона. - На Землі землетруси значною мірою трапляються на кордонах тектонічних плит. Нам не здається, що на Марсі є активна тектоніка плит, але нам це просто поки що невідомо".

Копирайт изображения NASA Image caption InSight вивчить склад Червоної планети

Дослідники вважають, що колись Марс мав рідке ядро, про що можна зробити висновок за деякими досі намагніченими частинами її кори. InSight дослідним шляхом спробує з'ясувати, чи залишилася в корі рідина.

Для цього InSight має радіоустаткування, яке відстежуватиме зміщення осі обертання Марса.

"Якщо взяти сире яйце і зварене яйце і розкрутити їх, їх рухи будуть різними через різний вміст рідини всередині, - розповіла учасниця проекту InSight Сюзанн Смрекар. - Відстежуючи наш космічний апарат з високою точністю, ми зможемо зрозуміти, як рухається Марс, завдяки чому ми зможемо багато чого зрозуміти про ядро ​​Марса".

Копирайт изображения NASA Image caption InSight увійде в атмосферу планети зі швидкістю 6 км/с

Серед інструментів InSight також є теплоаналізатор, який пробурить п'ятиметрову свердловину для вимірювання теплового потоку. Це дозволить зрозуміти, чи достатньо у внутрішніх шарах Марса енергії, щоб впливати на процеси, які відбуваються на поверхні.

У місії було кількатижневе вікно для старту - у цей період час польоту до Марса оптимальний. Якщо все піде за планом, то космічний апарат сяде на Червону планету 26 листопада.

Як і в попередніх експедиціях, посадка буде одним з головних випробувань для InSight.

Спусковий апарат повинен буде витримати "сім хвилин страху" - саме стільки йому знадобиться, аби увійти в атмосферу Марса на швидкості 6 км/с і сповільнитися до повної зупинки.