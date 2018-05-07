Корона без блиску: скандали з особистого життя королівської родини

Копирайт изображения Getty Images Image caption За блиском королівських корон іноді ховаються досить скандальні історії

19 травня принц Гаррі одружується з Меган Маркл. Багато хто з нетерпінням чекає на той історичний день, коли член британської королівської сім'ї візьме шлюб з розлученою американською акторкою, мулаткою з католицької сім'ї. Але, як з'ясувалося, у цього союзу є й противники.

Зведений брат нареченої написав відкритого листа принцу Гаррі, одночасно надіславши копію до американського журналу In Touch.

Копирайт изображения Chris Jackson Image caption Брат Меган Маркл написав принцу Гаррі, що його сестра йому не пара

"Наближається день королівського весілля. І стає зрозуміло, що це найбільша помилка в історії королівських весіль", - пише Томас Маркл.

Назвавши майбутнє одруження "фальшивою казкою", Томас додав, що не вважає свою сестру підходящою для Гаррі жінкою: "Я не розумію, як ви не бачите справжню Меган, яку тепер уже бачить весь світ. Це просто спроба зіграти роль принцеси, яку робить третьорядна старіюча голлівудська актриса".

Найбільше Томаса, здається, образив той факт, що ні йому, ні їхньому спільному з Меган батькові запрошення на весілля так і не надіслали.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Меган і Гаррі. Ще не герцогиня, але виходить чудово

Щоправда це було спростовано 4 травня, коли прес-секретар принца Гаррі Джеймс Науф, повідомив, що Меган захотіла, щоб у церемонії брали участь обидва її батьки.

Всупереч традиції до місця вінчання її супроводжуватиме матір, а ось до вівтаря поведе батько.

Батьки нареченої розлучені, і весілля буде для них чудовою нагодою познайомитися з майбутніми родичами.

Чи відправлять запрошення братові Томасу, автору викривального листа, поки що не повідомляють.

Принц, яким він є

Копирайт изображения Getty Images Image caption З прабабусею, татом і старшим братом. На цій фотографії Гаррі 17 років

Це далеко не єдиний скандал із особистого життя королівської сім'ї і принца Гаррі.

Коли принц Чарльз дізнався, що його молодший син, якому тоді було 17 років, кілька разів курив марихуану і надмірно споживав алкоголь, він відвіз його на один день до центру лікування наркозалежності.

Один із представників Сент-Джеймсського палацу сказав, що це зробили для того, "щоб молодий чоловік дізнався про наслідки, до яких може призвести вживання канабісу".

Більярд на роздягання

Копирайт изображения Getty Images Image caption Історію у Лас-Вегасі розтиражували усі таблоїди світу

У серпні 2012 року майже всі таблоїди світу надрукували фото оголеного принца Гаррі в готельному номері Лас-Вегаса.

Принц і кілька веселих молодих людей грали у більярд на роздягання. Судячи з усього, Гаррі програвав по-крупному, оскільки на ньому взагалі не лишилося одягу.

Саме після цього веселого вікенду принц мав вирушити до Афганістану у лавах британської армії.

Про цю історію він потім розповідав так: "Врешті-решт, напевно, я сам втрапив у халепу. Я завдав неприємностей моїй сім'ї. Я підвів інших людей. Мабуть, в мені було дуже багато від армії, і недостатньо від принца. Все просто".

Скандали у королівській родині траплялися і до принца-бунтаря. У сумнівних ситуаціях опинялися представники попередніх поколінь.

Роман з одруженим

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принцесі Маргарет і капітану Таунсенду довелося розлучитися. Ця фото було зроблене за два тижні до офіційного оголошення про розрив

Сестра королеви, принцеса Маргарет стала головним персонажем королівського скандалу після того, як у неї трапився роман з капітаном Пітером Таунсендом, одним з помічників її батька, короля Георга VI. Основна проблема полягала в тому, що капітан був одружений.

Скандал вибухнув 1953 року, коли Таунсенди розлучилися, і Пітер негайно зробив пропозицію принцесі. Їм довелося розлучитися два роки по тому, коли стало зрозуміло, що цей шлюб не схвалить ані церква, ані уряд, ані королівська сім'я.

Ця історія стала одним із лейтмотивів першого сезону серіалу "Корона".

Куди сестра, туда й дочка

Копирайт изображения EPA Image caption Шлюб принцеси Анни з Марком Філіпсом виявився невдалим. Після розлучення вона вийшла заміж за свого колишнього помічника Тіма Лоуренса

Єдина дочка королеви Єлизавети II, принцеса Анна, була одружена з членом олімпійської збірної Британії з кінного спорту Марком Філіпсом. Цей шлюб тривав майже 20 років. Люди, котрі близько знали пару, казали, що це був не шлюб, а "сумне вдавання".

Після розлучення вона вийшла заміж за свого колишнього помічника Тіма Лоуренса.

Таблоїд Sun заявив, що заволодів листами, які вона писала не своєму чоловіку. Опублікувати їх, проте, газета не наважилася.

Зрадлива Діана

Копирайт изображения AFP Image caption Діана, Гаррі, Вільям і Чарльз. До офіційного розлучення менше півроку

1992 року таблоїд The Sun опублікував розшифровку телефонної розмови між принцесою Уельською і її ймовірним коханцем, Джеймсом Гілбі. У той час Діана все ще офіційно була одружена з Чарльзом.

У розмові Гілбі назвав Діану домашнім прізвиськом squidgy (перекласти це точно неможливо, щось типу "м'якенька") 53 рази, і сказав їй, що її любить.

Цей скандал увійшов у королівську історію під назвою Squidgygate.

І дуже зрадливий Чарльз

Копирайт изображения ADRIAN DENNIS Image caption Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз все-таки одружилися. Хоча на це пішло багато років, кілька скандалів і два розлучення

Невдовзі після публікації любовних розмов принцеси Уельської австралійський журнал опублікував ще одну розшифровку інтимної розмови - цього разу між Чарльзом, принцем Уельським, і його багаторічною коханкою Каміллою Паркер-Боулз.

Пара обмінювалася жартівливими зауваженнями доволі сумнівної якості.

Нижче наведена розшифровка найскандальнішої частини діалогу:

Чарльз: Боже! Так я б просто жив у твоїх штанях або щось тому подібне. Це було б набагато простіше!

Камілла (Сміючись): Ну й на що ти перетворишся, на пару трусів? (Обидва сміються).

Чарльз: Боже борони! Тампакс. Ну мені й щастить! (Сміється)

Камілла: Ти - повний ідіот (сміється) О, яка прекрасна думка!

Цей скандал увійшов в історію під назвою Camillagate.

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