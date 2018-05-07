Путін заступив на посаду президента. Порівнюємо чотири інавгурації

Копирайт изображения TASS/Alexei Druzhinin Image caption Путін входить до Андріївської зали Великого Кремлівського палацу, травень 2012 року

У Кремлі відбулася інавгурація Володимира Путіна, вчетверте обраного на пост президента Росії. Путін склав присягу, виступив із промовою і прийняв парад президентського полку.

Як виглядала інавгурація

Спочатку до Андріївської зали Великого Кремлівського палацу внесли російський прапор і штандарт президента Російської Федерації. Потім були внесені конституція і знак президента, їх помістили на спеціальні підставки перед трибуною. З Георгіївської зали усі атрибути внесли спочатку до Олександрівської, а потім до Андріївської зали.

Після цього до Андріївської зали увійшли - в такому порядку: спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, спікер Держдуми В'ячеслав Володін і голова Конституційного суду Валерій Зорькін.

Далі в трансляції показали кабінет Путіна, який отримав дзвінок, встав, одягнув піджак і вирушив на інавгурацію. Протягом декількох хвилин президент йшов коридорами, по тому вийшов на подвір'я і сів у автомобіль.

Копирайт изображения kremlin.ru

Це лімузин російського виробництва проекту "Кортеж". Його не лише вперше використовують під час інавгураціі, але взагалі вперше показали публіці. У супроводі мотоциклістів автомобіль рушив до Кремлівського палацу.

Рівно опівдні під бій курантів Путін увійшов до Георгіївської зали і через Олександрівську пройшов до Андріївської. Зорькін попросив Путіна скласти присягу. Путін її виголосив, після чого Зорькін оголосив його таким, що заступив на посаду президента. Заграв гімн.

Копирайт изображения Mikhail Metcel/TASS Image caption У прямому ефірі телеканали показали, як Путін йде коридорами Кремля

Далі президент виступив з промовою. Він сказав, що "особливо гостро" усвідомлює "колосальну відповідальність" перед народом і перед Росією, "країною грандіозних перемог і звершень". Путін обіцяв зробити все для збереження країни, метою його роботи буде "служіння людям", сказав він.

Він також подякував за підтримку на президентських виборах. Росія, за його словами, й надалі зміцнюватиме свою могутність, "а люди будуть жити краще". Держава, заявив Путін, впоралася з економічними проблемами, навчилася захищати свої інтереси. "При цьому ми відкриті до діалогу", - додав він. Лідером змін повинна стати молодь, заявив Путін.

"Ми обов'язково досягнемо успіху. Вірю, що так воно і буде. Зроблю для цього все, що в моїх силах", - закінчив виступ Путін.

Наступна частина церемонії - парад президентського полку на Соборній площі. Після нього Путін підійшов до молоді, котра стояла на площі, і поговорив з дівчатами про вибори і політику. Одна з них попросила президента зробити загальне фото. Він погодився.

Де кортеж?

Приблизний сценарій церемонії ще напередодні розкрив його прес-секретар Дмитро Пєсков. Він повідомив, що після присяги Путін через Червоний ґанок Великого Кремлівського палацу спуститься на Соборну площу, де прийме парад Кремлівського полку. Потім у Благовіщенському соборі очікується коротке богослужіння. Пєсков назвав цей сценарій традиційним.

Зі сказаного прес-секретарем Путіна виходило, що урочиста церемонія не передбачає проїзд президентського кортежу вулицями Москви. Він заначив, що до Великого Кремлівського палацу президент вирушить зі свого робочого кабінету у Першому корпусі Кремля.

Шість років тому федеральні телеканали вели пряму трансляцію, як Путін в'їжджає до Кремля. З висоти пташиного польоту камери знімали, як його кортеж рухається безлюдними вулицями центру Москви. Ця частина інавгурації стала найбільш обговорюваною у соцмережах.

Image caption 7 травня 2012 року кортеж Путіна проїхав безлюдною вулицею

Очевидці повідомляли, що вранці 7 травня омонівці розігнали ліберально налаштованих відвідувачів кафе "Жан-Жак" на Нікітському бульварі, повз яке мав рухатися кортеж Путіна.

За день до цього, 6 травня 2012 року, під час "Маршу мільйонів" на Болотній площі відбулися сутички супротивників Путіна з поліцією, в результаті чого були затримані сотні людей, в тому числі один з організаторів акції Олексій Навальний.

Де опозиція?

Навальний цього року закликав своїх однодумців відзначити чергову інавгурацію Путіна, вийшовши на акції "Він нам не цар". Вони пройшли в десятках міст Росії, багато з них завершилися масовими затриманнями.

Найбільше затриманих було у Москві й Петербурзі. У столиці до розгону опозиції доєдналися члени провладної організації "НОД" ("Национально-освободительное движение") і козаки, котрі били присутніх на Пушкінській площі людей нагайками.

Рада з прав людини при президенті і видання "ОВС-інфо" повідомляли про приблизно 700 затриманих у Москві. Відомо, що близько 50 осіб отримали адміністративні арешти у Петербурзі. Навальний також був затриманий, але звільнений до суду і, судячи з усього, зможе подивитися інавгурацію Путіна вдома або на роботі. Шість років тому Навального заарештували через кілька днів після подій на Болотній.

Ще один організатор мітингу на Болотній площі Сергій Удальцов, який відсидів 4,5 року за організацію масових заворушень і звільнився у серпні 2017 року, також провів акцію, приурочену до четвертої інавгурації Путіна. Вона була узгоджена мерією, поліція оцінила кількість учасників у 180 чоловік. Третій лідер протестів на Болотній Борис Нємцов був убитий у лютому 2015 року.

Де бенкет?

За інформацією телеканалу "Дождь", цього разу Кремль відмовився не тільки від проїзду кортежу по Москві, але й від урочистого прийому на честь інавгурації. Цей захід проводився у 2000-му, 2008-му і 2012 роках і був непублічним.

Як пояснив один із співрозмовників телеканалу, в Кремлі вирішили, що кількість урочистих прийомів має скорочуватися: прийом за традицією пройде 9 травня, і "його буде досить".

У сценарії інавгурації, котрий напередодні оголосив Пєсков, про бенкет не йшлося. Гості, запрошені на інавгурацію, за його словами, спостерігатимуть лише за урочистою процедурою.

Якщо 2012 року запрошення отримали понад дві тисячі осіб, то на цьогорічну церемонію прийшли близько п'яти тисяч гостей. Їх вирішили розмістити не лише у Великому Кремлівському палаці, а й - уперше - на Соборній площі.

На інавгурацію запросили довірених осіб Путіна на виборах, а також представників рухів і організацій, які допомагали йому під час кампанії, говорив Пєсков. У числі запрошених - вдова першого президента Росії Наїна Єльцина.

Гості почали збиратися у Кремлівському палаці за дві години до початку церемонії. Серед них кореспондент Російської служби Бі-бі-сі відзначив колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, керуючого директора Nord Stream AG Маттіаса Варніга, актора Стівена Сігала з дружиною, режисера Федора Бондарчука, священика Тихона Шевкунова.

З богом

Служіння у Благовіщенському соборі Кремля після складання присяги президента - теж традиція, пояснював Пєсков. Молебень на знак подяки відправив патріарх Московський і всієї Русі Кирило.

Прес-секретар патріарха Олександр Волков напередодні пояснив журналістам, що у проханнях молебню міститимуться слова про те, щоби бог подав президенту, котрий заступає на четвертий термін, премудрість управляти країною, творячи в ній мир і благоустрій.

Шість років тому президент брав участь у богослужінні разом з дружиною. У червні 2013 року, подивившись балет "Есмеральда" у Державному Кремлівському палаці, Путін і його дружина Людмила оголосили, що їхній шлюб "завершено".

Копирайт изображения TASS/Alexei Nikolsky Image caption Путін із дружиною на молебні у Благовіщенському соборі Кремля, інавгурація 2012 року

Що з Медведєвим і міністрами?

За конституцією, уряд Росії складає свої повноваження перед новообраним президентом, тобто в день інавгурації. Очікується, що Путін внесе кандидатуру прем'єра до Держдуми вже наступного дня після інавгурації, 8 травня.

Більшість експертів сходяться на думці, що нинішній глава уряду Дмитро Медведєв, швидше за все, збереже свій пост. Складніше сказати, хто з міністрів залишиться в складі кабінету.

Наприклад, "кульгавою качкою" останні кілька місяців вважався міністр транспорту Максим Соколов. Він піддався різкій критиці президента після краху компанії "ВІМ Авіа". Однак, за день до інавгурації Путін погодився з пропозицією Медведєва і зняв дисциплінарні санкції з Соколова.

Напередодні пізно ввечері Путін зустрівся з урядом і похвалив його за роботу. Зокрема, його цілком влаштувало те, як кабінет Медведєва виконував "травневі укази", підписані Путіним незабаром після третьої інавгурації.

"Формально уряд піде у відставку. Щойно президент поспілкується з кабінетом, подякує за роботу. Він до цього завжди дуже уважно ставиться", - повідомило напередодні зустрічі джерело Російської служби Бі-бі-сі.

Теми кадрових призначень на зустрічі не торкалися, сказав перед інавгурацією міністр зв'язку Микола Нікіфоров.

Що з хокеєм?

Шість років тому після інавгурації Путін вирушив зіграти у хокей, яким захопився роком раніше. В одному з періодів "матчу легенд" він вийшов на лід разом з аматорською збірною Нічної хокейної ліги, створеної за його ж ініціативи 2011 року, і ветеранами професійного хокею.

Копирайт изображения TASS / Alexei Nikolsky

Цього року прес-секретар Путіна чітко дав зрозуміти: хокею не буде. Після церемонії президент має намір провести низку робочих зустрічей, а у матчі Нічної хокейної ліги його можна буде побачити "у доступній для огляду перспективі".

Нічну хокейну лігу очолює Мамомед Магомедов разом з братом-мільярдером Зівуядіном Магомедовим, заарештованим за підозрою в розкраданні 2,5 млрд рублів.

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