Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато хто вважає київські ціни оренди сильно завищеними на період фіналу Ліги чемпіонів

"Я був на шістьох європейських фіналах і ніколи не бачив таких жахливих готелів та орендодавців", - скаржиться у Facebook угорець Петер Макаді, який 26 травня хотів приїхати в Київ на фінал Ліги Чемпіонів.

Він пише, що домовився про помешкання ще в січні, але минулого тижня власник зажадав від нього учетверо більшу ціну - або ж його бронювання скасують.

"Практично всі мої друзі отримали скасування броні і зараз гарячково шукають інше житло", - додає Петер.

І соцмережі повні аналогічних історій. Користувачі викладають скріншоти з цінами готелів і квартир, які зросли до п'ятизначних цифр за ніч, і жваво обговорюють: це нормальна ринкова ситуація чи жадібність і "жлобство".

А низка киян вирішили вжити контрзаходів і запропонувати іноземцям житло на час фіналу… безкоштовно.

Про такий намір заявив навіть президент Порошенко. А у Facebook виникли одразу кілька ініціатив, які мають на меті зв'язати вболівальників та господарів.

Ми поговорили із засновниками кількох із них.

Image caption Вартість проживання в одному з київських готелів на 26 травня - день фіналу Ліги Чемпіонів у Києві. В інші дні цей номер коштує близько 500 гривень

"Втерти носа готелям"

"В Україні багато футбольних уболівальників, а давайте зробимо флешмоб :) Давайте поселимо вболівальників у себе вдома… і прикольно, і гостинно, і ви як фанати з іншими фанатами поспілкуєтеся, і готелям носа втремо", - написала 5 квітня користувач Фиона Юрьевна Нездешняя.

Її ідея багатьом сподобалася. Френди та незнайомці почали надсилати жінці свої контакти, і за два дні вона зібрала базу із близько 50 господарів.

Також знайшлися волонтери-перекладачі, готові зв'язатися з іноземними фанклубами і розповісти уболівальникам про безкоштовне житло.

Зараз вирішують, як це найкраще зробити, аби не викладати особисті дані українців у відкритий простір.

Фиона Юрьевна розповіла BBC News Україна, що власне помешкання вже запропонувала двом уболівальникам з Ізраїлю. Жінку явно обурює те, як повелися з ними орендарі, скасувавши бронь.

"Вірю, що українці здатні на щедрі вчинки"

Того ж 5 травня у Facebook з'явилася група Kyiv FREE couch for football fans - "Київ: безкоштовна канапа для фанів".

"30 000 іноземних вболівальників ... отримали неповторну можливість переночувати в готелі на Нивках за ціною місячної оренди шикарної віли в Тайланді. Цікаво, чи приїдуть ці люди знову до Києва і що розкажуть друзям?" - написав у своєму Facebook її засновник, 19-річний Віктор Килимар.

Станом на вечір понеділка - лише за два дні існування - група зібрала понад 1000 учасників і десятки пропозицій для іноземців. Хоча особливих зусиль для її розкрутки навіть не докладали, розповідає пан Віктор BBC News Україна.

Копирайт изображения Reuters Image caption Трофеї Ліги чемпіонів привезли в Київ 21 квітня

"Я вірю, що в українців саме зараз є загострене почуття справедливості, і вони готові на такі щедрі позитивні вчинки", - каже він.

У групу можуть писати як охочі запропонувати житло, так і фанати, що його шукають.

Господарі можуть описати свої побажання щодо гостей - наприклад, аби ті уболівали за певний клуб ("Реал" чи "Ліверпуль"), не курили чи не зловживали алкоголем.

"Ідея створити групу виникла після того, як побачив серію постів у Facebook про те, що здають стоматологічне крісло, здають невідомий готель за ціною Hyatt", - розповідає пан Віктор.

"Коли ціни (під час значних подій. - Ред.) зростають удвічі, утричі - це природно, але у нас зростають у сто разів", - додає він.

Окрім того, у Facebook з'явився гештег #freekyivcouch4fans, за яким усі охочі можуть опублікувати оголошення про прийом фанатів.

Наразі ним скористався, зокрема, міністр інформполітики Юрій Стець.

"Попередньо познайомлюся з гостями"

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Світлана Призинчук - одна з тих, хто вже встиг запропонувати безкоштовне житло двом іспанцям за допомогою групи Kyiv FREE couch for football fans.

"Я багато років жила за кордоном і в мене немає упередженості чи страху перед іноземцями", - розповідає вона.

Жінка не дуже цікавиться футболом, але володіє іспанською, тому її цікавила, зокрема, можливість попрактикувати мову.

Також вона на власному досвіді знає, як дорого зняти житло за кордоном під час великих подій. Її в аналогічній ситуації виручали друзі, тож нині вона хоче символічно за це віддячити. А крім того - вважає не зовсім "адекватною" ситуацію з цінами, яка склалася.

У пані Світлани раніше вже зупинялися її друзі з різних країн, але незнайомців вона прийматиме вперше.

Аби не мати неприємних сюрпризів, жінка збирається попередньо познайомитися з гостями - поговорити через Skype, попросити назвати місце роботи і надіслати скани паспортів. Крім того, вже вивчила їхні Facebook-сторінки.

Віктор Килимар визнає, що взяти на себе відповідальність за безпеку учасників своєї групи він не в змозі.

Але незабаром планує розробити і підготувати пам'ятку для господарів житла.

Він також радить сфотографувати паспорт гостя і надіслати його знайомим, а також не брати додому людей із дуже свіжими акаунтами.

Як ставляться до таких ініціатив

Копирайт изображения Reuters Image caption Стадіони до фіналу Ліги Чемпіонів готові. Чи готові помешкання?

На запитання, чи не отримує він негативної реакції з боку тих, хто здає житло за гроші, Віктор Килимар каже, що чекав такого, але поки має лише позитивні відгуки.

Водночас Фиона Юрьевна розповідає, що написала про свою ініціативу в одній із груп про оренду житла, і там її пост видалили упродовж години. А адміністратори ще й емоційно розкритикували її ідею.

Коментарі в соцмережах також змішані.

"Красені! Реально соромно за Київ", - пише Юрий Тимофеев.

"Так може футболістам обох клубів скинутися для своїх фанатів? Вони в день заробляють більше, ніж ціна на оренду в Києві, але чомусь їх баригами не називають", - вважає натомість Oleksandr Tsykalyuk.

"Українці такі - не зароблять самі, й інші не зможуть заробити :)" - іронізує Roman Kovalenko.

Тим часом іноземці пишуть у групі Kyiv FREE couch for football fans слова вдячності.

"Любі кияни, словами не описати мою вдячність за те, що відкриваєте домівки для нас, фанатів. Від імені уболівальників обох команд велиииииика подяка за вашу доброту і щедрість. Люди Києва мають отримати нагороду від FIFA та УЄФА", - написав Mayur Mungroo.

"Імідж Києва та його мешканців постраждав. А такі жести, як ваш, його покращують", - додав Marcos Blanco.

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