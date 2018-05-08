Легіонер, бойовик, "чернець": що відомо про Рафаеля Лусваргі

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Павлоградський районний суд 7 травня арештував на 60 діб екс-бойовика самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", бразильця Рафаеля Лусваргі.

Кілька днів тому його доля опинилася в центрі уваги всієї України, коли його схопили українські націоналісти.

4 травня вони силоміць привели Рафаеля Лусваргі до будівлі СБУ, вимагаючи його покарання за участь у бойових діях на Донбасі на боці сепаратистів.

Ким був Лусваргі до приїзду в Україну?

Рафаель Лусваргі народився 1984 року в місті Сан-Паулу в Бразилії. У 18 років вступив до французького Іноземного легіону, де відслужив три роки.

Протягом 2006-2009 років служив у бразильській військовій поліції.

Два роки навчався в Курському медичному університеті, але медиком так і не став. Намагався вступити до лав російської армії, але йому відмовили.

За інформацією бразильского видання G1 пізніше Рафаель Лусваргі був у загонах повстанців ФАРК в Колумбії, але там йому не сподобалося. Він повернувся до Бразилії і деякий час працював викладачем англійської мови.

Долю Лусваргі змінили протести проти проведення чемпіонату світу з футболу у Бразилії у червні 2014 року, які супроводжувалися сутичками.

Бразильця арештували за підбурювання до насильства і "спротив поліції", звинувачували в належності до анархістського "Чорного блоку".

"Його тримали під вартою 45 днів. Він став обличчям - символом тих протестів. Його фото було геть усюди в Бразилії - з двох причин", - розповідає журналіст ВВС News Бен Тавенер, який висвітлював ці акції протесту.

"По-перше, через насильство, яким супроводжувалося його затримання. А по-друге, його зовнішній вигляд. Довге волосся, без сорочки, в кілті - такий собі Вільям Воллес (шотландський лицар, один з лідерів війни за незалежність Шотландії) або бразилійський герой Хоробре серце", - додає він.

Одразу після закінчення арешту у серпні 2014 року він повідомив журналістам, що втратив роботу викладача англійської і збирається на війну в Україну.

Відомо, що в Бразилії у Лусваргі залишилася дружина та двоє синів.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Кореспондент ВВС Бен Тавенер розповідає біографію бразильця, який воював на боці "ЛНР" і "ДНР"

Що робив на Донбасі?

У матеріалах українського суду зазначено, що Рафаель Лусваргі у вересні 2014-жовтні 2015 років перебував у лавах різних загонів бойовиків - у батальйоні "Призрак", "14-му батальйоні територіальної оборони "ЛНР", донських козаків, батальйоні "Вікінг", а також у "регулярної армії "ДНР".

У цих загонах він був керівником роти, інструктором та розвідником.

Зазначено, що Рафаель Лусваргі брав участь "у бойових діях у районі населених пунктів Вергулівка, Первомайське, Горлівка, Старобешеве, Дебальцеве, боях під Донецьким аеропортом".

Лусваргі часто знімали у своїх пропагандистських сюжетах інформаційні ресурси самопроголошених "республік" та Росії.

"Корені мої з Росії, це наш обов'язок бути тут, воювати. Це теж наша земля", - пояснював він в інтерв'ю сепаратистам у травні 2015 року.

В інтернеті є відео, на якому Лусваргі неодноразово під час ведення обстрілу заряджає 120-мм міномет. Пізніше він назвав це відео постановочним і стверджував, що не вбивав українських військових.

У жовтні 2015 року залишив території, підконтрольні самопроголошеним "республікам", як повідомляється у рішенні суду.

Як його затримала СБУ?

У жовтні 2016 року Рафаель Лусваргі прибув в аеропорт Бориспіль.

Як повідомляли в СБУ, його "спеціально заманили" в Україну пропозицією роботи в галузі морських перевезень і затримали одразу після приїзду.

Який вирок йому винесли?

Справу Лусваргі розглядали за швидкою процедурою, він визнав провину.

У січні 2017 року Печерський райсуд Києва визнав Рафаеля Лусваргі винним у "створенні терористичної організації" та "створенні не передбачених законом збройних формувань".

Його засудили на 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Проте пізніше адвокат екс-бойовика Валентин Рибін подав апеляцію.

Мого підзахисного ніколи не звинувачували у вбивстві українських військових Валентин Рибін, адвокат Лусваргі

17 серпня 2017 року Апеляційний суд Києва скасував попередній вирок Лусваргі "як незаконний та необґрунтований" та призначив новий розгляд його справи у суді першої інстанції. Водночас суд продовжив утримання Лусваргі під вартою.

"Вирок був скасований, тому що Печерський райсуд неправильно проводив судові засідання", - пояснив в коментарі BBC News Україна адвоката Рафаеля Лусваргі Валентин Рибін.

"Мого підзахисного ніколи не звинувачували у вбивстві українських військових", - додав він.

В рішенні Апеляційного суду повідомляється, що у Печерському райсуді Лусваргі "заявив про застосування до нього фізичного насильства", але розслідування за цією заявою не призначали.

Як опинився на волі?

У грудні 2017 року прокурор у справі Лусваргі Ігор Вовк звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу. Лусваргі випустили під особисте зобов'язання з забороною залишати Київ.

В коментарі "Радіо Свобода" пан Вовк пояснював, що Лусваргі мали обміняти в рамках обміну полоненими у грудні 2017 року.

"Його планували на обмін з військовополоненими "ДНР" і "ЛНР", у зв'язку з чим йому потрібно було змінити запобіжний захід. Тому що він обвинувачується за такими статтями, за якими обвинувачені перебувають лише під вартою. Але, незважаючи на це, суд на це пішов", - пояснив прокурор.

Втім, на брифінгу 7 травня голова СБУ Василь Грицак цю інформацію заперечив.

"Він не був в списках на обмін, і не міг бути обміняний. Ми не могли передати бразильця на територію "ЛДНР", - зазначив він.

Копирайт изображения УНІАН Image caption 4 травня націоналісти силоміць привели Лусваргі до будівлі СБУ

Монастир і новий арешт

У лютому 2018 року термін дії запобіжного заходу Лусваргі закінчився, нового засідання суду в його справі призначено не було. Але виїхати з України він також не міг, оскільки йому не повернули паспорт.

Деякий час він проживав у чоловічому Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ МП, де його у квітні знайшли журналісти, а 4 травня схопили націоналісти з організацій "Національний корпус" та С14.

Вони силоміць привели його до СБУ, а свій вчинок пояснили тим, що українські спецслужби діють неефективно, оскільки він досі на волі.

Такий вчинок викликав суперечливу реакцію в соцмережах - деякі користувачі підтримували дії "Національного корпусу" та С14, іншим не сподобалося, що політичні організації взяли на себе функції державних органів.

В українському МВС на питання ВВС News Україна про насильницькі дії націоналістів щодо пана Лусваргі, відповіли, що "не мають жодного відношення до цієї справи", і що "жодних заяв про порушення (прав Лусваргі. - Ред.) до них не надходило".

Проте скандал, який виник, пришвидшив розгляд справи бразильця - судове засідання перенесли з 6 червня на 7 травня.

Вчора Павлоградський райсуд відправив Лусваргі під арешт на 60 діб.