Каннський фестиваль: 10 найочікуваніших фільмів

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У вівторок, 8 травня, у Франції відкриється 71-й Каннський міжнародний кінофестиваль.

Які ж фільми привернуть найбільшу увагу під час цієї події, що буде тривати до 19 травня?

"Всі знають"

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Фестиваль відкриють показом фільму, в якому головні ролі зіграли Пенелопа Крус та Хав'єр Бардем.

Це картина про домашні таємниці, яку відзняв іранський кінорежисер Асгар Фархаді.

В основу сюжету лягла історія подружжя, які приїхали з Буенос-Айреса до свого рідного іспанського селища. На них чекає низка несподіваних та неприємних подій, які змінять все їхнє життя.

"Чорний куклукскланівець"

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Американський режисер Спайк Лі вже не раз отримував нагороди від Каннського кінофестивалю.

На цьогорічній події представлять його пригодницький фільм "Чорний куклукскланівець" за книгою Рона Столворта "Чорний кланівець".

Це картина про реальну історію афроамериканського поліцейського з Колорадо, який проникає у місцеве угрупування ку-клукс-клану.

У фільмі знялися Девід Вашингтон, Адам Драйвер та Тофер Грейс.

"Під Сільвер-Лейк"

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Режисер Девід Роберт Мітчелл увійшов до основної конкурсної програми кінофестивалю з картиною "Під Сільвер-Лейк".

У центрі сюжету - хлопець на ім'я Сем, якого грає Ендрю Гарфілд. Він розслідує дивні обставини зникнення свого сусіда.

"Холодна війна"

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Це драматичний фільм, створений польським режисером Павелом Павліковським.

В центрі сюжету - історія кохання в Європі у 1950-х роках.

"Холодна війна" стала наступною особливою роботою режисера після релігійної драми "Іда", що стала найкращим іноземним фільмом на "Бафті" у 2015 році.

"Людина, яка убила Дон Кіхота"

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Цей фантастичний фільм режисера Террі Гілліама закриє Каннський фестиваль. Це вільна інтерпретація роману Мігеля де Сервантеса "Дон Кіхот".

Режисер кілька разів намагався створити цей фільм і от нарешті завершив його.

В головних ролях - Джонатан Прайс та Адам Драйвер.

"Соло. Зоряні Війни. Історія"

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Це фільм позаконкурсної програми фестивалю режисера Рона Говарда зі всесвіту "Зоряних війн".

Головну роль грає Олден Еренрайк, а події фільму відбуваються в період між епізодами "Помста ситхів" та "Нова надія".

"Будинок, який збудував Джек"

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Останній раз, коли данський режисер Ларс фон Трієр привозив фільм в Канни, його оголосили персоною "нон-грата" через необдумані висловлювання про Адольфа Гітлера та нацизм.

Тепер, схоже, йому це пробачили, оскільки режисер привіз новий психологічний трилер "Будинок, який збудував Джек".

Події у фільмі відбуваються в 1970-1980-x роках та розповідають про людину на ім'я Джек, який за 12 років став серійним вбивцею в американському штаті Вашингтон. І кожне вбивство він розглядає, як витвір мистецтва.

Зірковий набір фільму - Ума Турман, Метт Діллон, Райлі Кіо та Бруно Ганц.

"451 градус за Фаренгейтом"

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В головних ролях зіграли американські актори Майкл Б. Джордан та Майкл Шеннон.

В центрі сюжету - суспільство, в якому пожежники спалюють книги. Головний герой - футуристичний пожежник - починає сумніватися у правильності своїх дій.

"Вітні"

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Документальна стрічка розповідає про трагічне життя та перипетії в кар'єрі Вітні Г'юстон.

Режисер Кевін Макдональд отримав доступ до записів, домашнього відео та живих виступів. які раніше не публікували.

Це жанр для режисера не новий, оскільки до цього він створив фільми про Міка Джаггера та Боба Марлі.

"Папа Франциск. Людина слова"

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Німецький режисер Вім Вендерс отримав безпрецедентний доступ до Папи протягом двох років, аби створити скоріше "персональну подорож", аніж біографічний документальний фільм.

Результат - це фільм, в якому описані ідеї та послання понтифіка, що гарантує йому славу в газеті Ватикану.

Вім Вендерс перебуватиме у Каннах, де відбудеться спеціальний показ цього фільму.

У Папи Франциска, на жаль, інші плани.

На фестивалі цього року покажуть і українську картину.

Український режисер Сергій Лозниця з художнім фільмом "Донбас" увійшов до програми "Особливий погляд" 71-го Каннського кінофестивалю.

Сценарій фільму заснований на документальних матеріалах, його спільно зняли Німеччина, Україна, Франція та Нідерланди.

За словами пана Лозниці, він хотів звернути увагу "творців та політиків" на проблему Донбасу.

Картину знімали у Кривому Розі.

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