Хіти останніх 50 років, які ми не перестаємо слухати

Музична індустрія поведена на всьому "новому".

У хіт-парадах панує дискримінація давніших пісень. Радіостанції, ризикуючи репутацією, роблять ставки на прем'єри. А регулятор Ofcom встановлює квоти для нової музики на BBC.

Втім, для більшості людей це не має жодного значення. Саме тому "Greatest Hits" гурту Queen - це топовий бестселер серед альбомів за всю історію чартів у Великій Британії.

Друге ж місце посідає альбом найкращих пісень ABBA "Gold".

Як показують дослідження, музика, яку ви слухали в підлітковому віці, надійно "вмонтована" у вашу підсвідомість.

У психології навіть існує таке поняття, як "ремінісцентний підйом" (період, коли пам'ять фіксує найбільш значущі життєві події. - Ред.). Діти прекрасно розпізнають пісні з тих часів, коли їхні батьки й дідусі з бабусями були підлітками.

І поки стримінгові сервіси змагаються між собою за ексклюзивні нові релізи, музичний сервіс Spotify провів власне дослідження.

З'ясувалося, що 40% пісень протягом другого року існування користувачі прослуховують частіше, ніж у перший рік після випуску.

Цього тижня Британська асоціація виробників фонограм (BPI) оприлюднила інформацію щодо "ретро-хітів", які ми слухали 2017 року.

Виявилося, що такі пісні, як "No Scrubs" (TLC), "Africa" (Toto) і "My Girl" (The Temptations) досі слухають у трансляції мільйони людей.

"Давніші пісні тихцем збирають надзвичайно вагому частку слухачів", - повідомив аналітик BPI Роб Кратчлі. За його підрахунками, 30% музики, яку прослуховують у стримінгових сервісах, з'явилися до 2010 року.

Ось найпопулярніші треки кожного десятиліття.

1940-ві: Бінг Кросбі "White Christmas"

1950-ті: Бренда Лі "Rockin' Around The Christmas Tree"

Поп-зірки реально мріють про те, щоб Різдво наставало щодня.

За приблизними підрахунками, гурт The Pogues завдяки своїй пісні з присмаком віскі "Fairytale of New York" ("Нью-йоркська казка") заробляє 400 000 фунтів щорічно.

У 2009 році колишній гітарист та вокаліст рок-гурту Slade Нодді Голдер розповів BBC, що пісня "Merry Xmas Everybody" "забезпечить їм безбідну пенсію".

"Ніхто й подумати не міг, що так буде. Але пісня почала жити своїм життям", - зазначив він.

За даними BPI, серед 15000 найпопулярніших треків у музичних сервісах за 2017 рік понад 160 пісень були присвячені Різдву.

"White Christmas" Бінга Кросбі прослухали 8,6 мільйона разів, а пісня Бренди Лі "Rockin' Around the Christmas Tree" сягнула позначки 13,9 мільйона.

Але найпопулярнішою стала композиція Мераї Кері "All I Want For Christmas Is You". Вона звучала у вухах слухачів 26 мільйонів разів.

1960-ті: The Jackson 5 "I Want You Back"

У 1969 році сингл "I Want You Back" після запису став найдорожчим за весь час роботи студії Motown. Але витрати окупилися.

П'ять братів-танцівників Джексонів прокинулися зірками й чотири рази поспіль посідали перше місце в американському чарті.

Спочатку пісня мала назву "I Wanna Be Free" (Хочу бути вільною) і була написана для Гледіс Найт. Але засновник студії Motown Беррі Горді зажадав, щоб її переробили для нового гурту, і віддав роль провідного вокаліста наймолодшому учаснику.

"Майклові було 10 років, але він заспівав, як пташка", - розповів торік в інтерв'ю The Guardian Тіто Джексон.

Чудернацька яскрава поп-класика припала до смаку публіці. Jay-Z використав її семпл, а кавери на неї робили всі: від Тейлор Свіфт до дуету The Civil Wars... хоча мій власний фаворит - грайлива акустична версія голландської співачки Трейнтьє Остергейс.

Загалом оригінал торік прослухали 12,6 мільйона людей.

1970-ті: Earth, Wind & Fire "September"

"Чи пам'ятаєш ти / Двадцять першу ніч вересня?"

Звісно, пам'ятаю. Так уже вийшло, що це річниця мого весілля. Якщо й існує пісня, яку можна назвати квінтесенцією весільної диско-класики, то це "September" - вибух кипучого позитиву.

За словами представників BPI, популярність цієї композиції у потокових сервісах минулого року (17,5 мільйона відтворень) може бути пов'язана з тим, що її включили в саундтрек анімаційного фільму "Тролі".

"Якщо пісня пов'язана з популярним фільмом чи телепрограмою, це часто позначається на кількості її прослуховувань", - зазначив Роб Кратчлі.

"У 2017-му найбільший резонанс мав випадок із "Вартовими галактики-2": дві пісні, що прозвучали у фільмі - "Mr Blue Sky" від гурту ELO та "The Chain" від Fleetwood Mac - посіли значно вищі позиції, ніж 2016 року".

1980-ті: Wham! "Last Christmas"

Торік ціла агітаційна кампанія розгорнулася навколо ще одного святкового фаворита, "Last Christmas". Щоб ушанувати першу річницю смерті Джорджа Майкла, його закликали підняти на перше місце.

Досягти цього не вдалося, проте хіт став номером 2 (так само, як і оригінал 1984 року) - і в процесі набрав вражаючі 24,2 мільйона прослуховувань.

Пісня народилась одного вихідного дня 1984 року, коли гурт гостював у батьків Джорджа в графстві Гартфордшир.

"Ми вирішили трохи перекусити й розслабитися під увімкнений телевізор. Раптом Джордж майже непомітно вийшов з вітальні, піднявся нагору і з годину не виходив, - розповів Ендрю в інтерв'ю Daily Mail минулого року. - А коли спустився, був такий схвильований, наче знайшов золото. Хоча, в принципі, так воно й було".

1990-ті: Oasis. Wonderwall

"Пам'ятаю, бренькав на гітарі й думав: "А нічого так, оригінально", - пригадує Ноел Галлахер той момент, коли його осяяло піснею "Wonderwall" у будинку в Шотландії.

"Це була, мабуть, перша оригінальна річ, яку я коли-небудь написав".

Достеменно відомо одне - ця річ стала найпопулярнішою. Сингл, що спочатку мав назву "Wishing Stone", став найбільш продаваним синглом Oasis, відколи його випустили 1995 року.

Ноел навіть стверджує, що за один день ця пісня зробила його мільйонером чотири рази. "По одному разу на кожну строфу - об 11-й, третій, сьомій та знову об 11-й, тільки вже вечора", - уточнив він в інтерв'ю Man City TV.

Втім, роялті за потокові прослуховування не такі вже й великі. Торік за 27,4 мільйона відтворень Ноел заробив приблизно 75 000 фунтів.

2000-ті: The Killers "Mr Brightside"

Ніхто не купував "Mr Brightside" після релізу 2003 року. Тільки через рік, коли The Killers знову випустили пісню, вона заяскріла новими барвами - і досі успішно опирається всіляким спробам її загасити.

П'ятий найкращий сингл 2004 року за версією британського музичного видання NME 200-й тиждень поспіль тримає позиції в британських чартах. І його популярність тільки зростає. Торік його прослухали 42,2 мільйона разів - більше, ніж у 2016-му, коли прослуховувань було 26 мільйонів.

І це не випадковість. Адже люди, які були підлітками, коли з'явилась ця пісня, більш схильні користуватися стримінговим сервісом, ніж будь-яка інша вікова група.

"Це просто неймовірно, - зізнався мені торік фронтмент гурту The Killers Брендон Флаверз. - Ми самі фанати і знаємо, яке це відчуття".

"Байдуже, що це за пісня - "Enjoy the Silence" від Depeche Mode чи "Where The Streets Have No Name" від U2. Ці хіти належать усім.

"Ми не можемо як слід пояснити, як воно - бути причетним до цього дива, тільки по той бік. Але це нереально круто", - додав він.

2010-ті: Ед Ширан "Shape Of You"... чи ні?

Тут жодних несподіванок: третій альбом Еда Ширана мав такий шалений успіх, що в березні минулого року злетів аж на 16 сходинок і потрапив у топ-20, спонукавши до перегляду правил чарту.

"Shape Of You" стала найпопулярнішою піснею всіх часів у музичних сервісах. Її прослухали 212 мільйонів разів (і продовжують слухати). Авжеж, цілком природно, що зі зростанням ринку стримінгових сервісів поточні релізи й надалі битимуть рекорди.

Якщо не враховувати пісні, випущені 2017 року, найпопулярніший у музичних сервісах трек цього десятиліття - стильний клубний хіт "You Don't Know Me" від ді-джея Джакса Джонса і співачки Рей (RAYE).

"You Don't Know Me" - дуже знакова для мене пісня. Тому я щаслива", - сказала пані Рей в інтерв'ю BBC.

"Коли ми з Джаксом записали цей трек, то зрозуміли, що вийшло щось надзвичайне. Але аж таку величезну популярність ніхто з нас передбачити не міг".

"Ми дуже вдячні".

Якщо повернутися ще трохи назад у часі, то найпопулярнішим у музичних сервісах 2010-2015 років був хіт Аріани Гранде "One More Time", який став неофіційним гімном опору після теракту в Манчестері у 2017 році - вибухів на концерті співачки.

Торік цю пісню з альбому 2014 року "My Everything" користувачі прослухали 46,1 мільйона разів.