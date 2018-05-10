Чи карати сайти за трансляцію параду в "ДНР"?

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В Україні спалахнула дискусія про відповідальність ЗМІ та інтернет-сайтів, які транслювали паради 9 травня у так званій "ДНР".

Секретар РНБО Олександр Турчинов навіть закликав СБУ вжити санкції до таких електронних ресурсів, оскільки це "популяризація терористичної діяльності".

Відомо, що сайт "Кореспондент" показав паради 9 травня у Москві, Криму, Луганську, а парад із так званої "ДНР" навіть транслював онлайн.

Пошук Google також видає, що онлайн-трансляцію параду в Донецьку показував сайт "Публічні люди". Однак при переході на веб-ресурс, з'являється повідомлення, що "сторінка видалена, або її не існує".

Відео цього параду розмістили й низка інших українських інтернет-ресурсів.

Турчинов хоче покарати

Секретар РНБО звернувся до Служби безпеки із закликом покарати такі сайти.

За його словами, у цьому випадку можна говорити про "популяризацію терористичної організації.

"Адекватна протидія інформаційній агресії - необхідний та важливий елемент захисту нашої країни. Саме тому я звернувся з офіційним листом до СБУ щодо розслідування цього правопорушення та внесення електронних ЗМІ, які забезпечували пряму трансляцію "святкування" окупаційних військ Росії в Донецьку, до санкційного списку", - заявив пан Турчинов.

Він впевнений, що про обмеження свободи слова тут не йдеться.

"Співпраця з терористами, співучасть у терористичній діяльності, популяризація терористичних структур є злочином у будь-якій цивілізованій країні", - додає секретар РНБО.

Також Олександр Турчинов вважає за необхідне внести зміни до законодавства для протидії "інформаційному тероризму" та "інформаційним фейкам".

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В СБУ повідомили ВВС News Україна, що вивчать звернення пана Турчинова та відреагують на нього. Якою буде ця реакція - поки що невідомо.

Цілком ймовірно, що сайти, які транслювали парад у Донецьку, заблокують. Тим більше, що до цього спецслужба неодноразово повідомляла про такі рішення щодо інтернет-ресурсів.

Зокрема напередодні 9 травня спецслужба відзвітувала, що заблокувала у соціальних мережах вісім антиукраїнських спільнот, які розповсюджували заклики до участі у провокаціях.

А в січні цього року СБУ повідомила про блокування 31 сайту, які "пропагували діяльність міжнародних терористичних організацій, заборонених в Україні".

"Робота підрозділів СБУ з виявлення та блокування терористичних веб-ресурсів будь-якого спрямування, які зареєстровані в Україні з порушенням чинного законодавства, триває", - додали тоді у спецслужбі.

Думки з Ради

Думки депутатів про доцільність юридичної відповідальності для таких інтернет-ресурсів - різні.

Член парламентського комітету з питань оборони та нацбезпеки, депутат БПП Ірина Фріз вважає, що має бути скоріше моральна відповідальність інтернет-ресурсів.

"З юридичної точки зору, я не думаю, що може бути позитивне рішення. Адже інтернет-ресурси, наскільки я знаю, за законодавством - це не ЗМІ", - каже депутатка в коментарі BBC News Україна.

За її словами, трансляція параду з окупованих територій - це "неприпустимо", але відповідальність за такі дії має бути "моральною".

Інша думка у депутата від "Народного фронту" Сергія Висоцького, який є членом комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

В розмові з BBC News Україна він висловив переконання, що сайти за такі дії карати треба. При цьому, на його думку, важливіше звернути увагу на їх власників, які задля досягнення конкретних цілей використовують інтернет-ресурси.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Так виглядав парад у Донецьку 2015 року

"Наприклад, ті сайти, які транслювали з окупованих територій якісь події, - це сайти, які належать людям з оточення Януковича", - каже депутат.

Він вважає, питання треба вирішувати комплексно, оскільки можна закрити один сайт, а замість нього відкриють ще десять.

А керівник комітету з питань свободи слова Вікторія Сюмар написала у Facebook: "Це цілком можна трактувати як популяризація терористичної організації. Ніяк не інакше. І це прямо звернення до СБУ за реакцією".

Ще один член цього комітету Ольга Червакова з БПП вбачає в таких діях інтернет-ресурсів "пропаганду збройних сил країни-агресора". Але повну перевірку цих дій, на її думку має провести СБУ.

"В цілому для мене не дивно, що сайти, які належать олігархам-втікачам, яких прокуратура підозрює у фінансуванні тероризму, вчиняють інформаційні диверсії. Дивно, що досі наші спецслужби не упередили таких проявів", - вважає депутатка в коментарі BBC News Україна.

Утиски чи ні?

Виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк підкреслює, що висвітлення подій в так званих "ДНР/ЛНР" є надзвичайно чутливою темою.

"Журналісти були зобов'язані дати коментарі та підводки до відео, щоб забезпечити баланс і повноту інформації. І, напевно, не варто було транслювати прославляння і заклики, які не несли суспільної важливості", - вважає експертка.

За її словами, відео йшло без жодного коментаря, а тому тут дійсно може виникнути питання щодо мети такої трансляції.

"Чи було це простим інформуванням, чи це все ж було політичним жестом в рамках специфічної редакційної політики власника "Кореспонденту", колишнього олігарха Курченка, який зараз перебуває в Росії", - розмірковує пані Романюк.

Вона вважає, що у цьому матеріалі є серйозне порушення професійних стандартів і журналістської етики.

"Менше з тим, якщо там немає прямого порушення законодавства, я вважаю, що внесення в санкційний список, з перспективою блокування, за таку трансляцію, це все ж занадто. Першою мала б відреагувати журналістська спільнота, і дати свою оцінку", - підсумовує вона.

BBC News Україна зверталася за коментарем щодо цієї ситуації до сайту "Кореспондент", але відповіді не отримала.

Реакція соцмереж

Пост Олександра Турчинова про санкції для сайтів за трансляцію параду викликав жваве обговорення користувачів соцмереж.

Багато з них звертають увагу секретаря РНБО на той факт, що це не вперше, коли українські ЗМІ та інтернет-ресурси вдаються до подібних дій.

"По ділу. Давно варто заблокувати!" - пише в коментарях до посту Турчинова Ростислав Панченко.

Інший користувач Орест Карпенко написав: "Скільки можна грати у свободу слова, коли в країні війна та велика п'ята колона".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Активісти "Національної дружини" пікетують будівлю телеканалу "Інтер" в Києві, 9 травня 2018 рік

"Може, вже пора вводити санкції до очевидних антиукраїнських радіо та телеканалів?" - питає Сергій Файбушевич.

Багато користувачів соцмереж обурюються, що немає реакції українських правоохоронців та спецслужб на дії телеканалу "Інтер" щодо концерту до 9 травня.

Раніше у мережі з'явилося відео епізоду "святкового концерту з нагоди Дня перемоги" на каналі "Інтер". В ньому один з ведучих каже, що "ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи в нашій столиці, де кожен метр просочений кров'ю наших співвітчизників".

Націоналісти через це ходили пікетувати приміщення телеканалу, а Нацрада закликала мовників виважено поставитися до програмного наповнення і не розколювати суспільство.

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