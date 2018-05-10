Ефект Меган. За що індустрія моди обожнює наречену принца

Копирайт изображения Getty Images Image caption Це довге пальто Mackage у стилі мілітарі в усьому світі розкупили за одну ніч

Вранці 1 грудня минулого року в канадському будинку моди Mackage виявився дефіцит однієї речі, яку несподівано розкупили за ніч.

Усі без винятку довгі двобортні пальта у стилі мілітарі цього бренду, вартістю 750 фунтів кожне (понад 1000 доларів), просто змели з прилавків - більш ніж у 20 країнах на трьох континентах.

Причина? Меган Маркл.

П'ятьма годинами раніше у Ноттінгемі Меган Маркл вдягнула це пальто на свій перший офіційний вихід у світ в якості нареченої принца Гаррі.

За кілька хвилин увесь світ захотів довге пальто від Mackage.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сумочки цієї моделі фірми Strathberry розкупили протягом 11 хвилин

Але пощастило не лише Mackage. В руках у Меган була сумка фірми Strathberry - чотирирічного стартапу з Единбурга. Сумочки цієї моделі вартістю по 500 фунтів кожна (675 доларів) розкупили в інтернеті протягом 11 хвилин.

"Вражаючою була і кількість відвідувачів нашого сайту, - зазначила глава маркетингового відділу Strathberry Ванесса Пірас. - У якийсь момент їх було вдесятеро більше, ніж буває в середньому протягом дня".

Під час оголошення про заручини з принцом Гаррі на Меган було біле пальто канадської фірми Line the Label, і - так, ви вгадали! - воно розлетілося через кілька хвилин. Кажуть, в якийсь момент сайт компанії навіть ліг від надмірної кількості відвідувачів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Меган Маркл у пальті "як у Меган"

Вчасно помітивши рекламний "ефект Меган", компанія Line одразу ж назвала це пальто "як у Меган", випередивши інші бренди.

Королівський подарунок

Така реклама - мрія маркетологів. Якщо ваша річ сподобається Меган, вдягнувши її, наречена принца розкрутить її продаж по всьому світу, від Шанхая до Лос-Анджелеса.

Консультант з питань стилю і способу життя Серіл Кемпбелл працювала стилістом Зари Філіпс, онуки королеви. Вона визначає імідж багатьох знаменитостей.

"Опинившись у центрі уваги громадськості, яка переслідує знаменитостей першого ешелону, ви потрапляєте у ситуацію, коли вас починає оточувати маса людей, котрі бажають, щоб ви носили одяг їхньої фірми. Від них потрібно буквально відбиватися", - запевняє Серіл.

Кенсінгтонський палац наполягає, що королівська сім'я не приймає подарунків. Але як поведеться у подібних ситуаціях Меган, котра офіційно ще не є членом королівської сім'ї, поки не зрозуміло.

Коли ВВС поцікавилася у Strathberry, чи заплатила наречена принца за сумку, там відповіли: "Без коментарів".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Візит до Уелльсу у валлійських джинсах. Меган і Гаррі у Кардіффі

Серіл Кемпбелл розповіла про деякі принципи, за якими вибирають модний одяг і аксесуари.

"Перш за все, варто продумати, який дизайнер буде найбільш прийнятним для конкретної події, з якої він країни, які цінності лежать в основі бренду", - радить консультант.

"Далі виникає питання етикету. Наприклад, чи потрібно закрити плечі... Потім - сам дизайнер: звідки він, чи з того самого регіону, який ви збираєтеся відвідати? - продовжує Кемпбелл. - І на завершення - ціна. Скільки це коштує? Краще не вдягати дизайнерські речі, збираючись до людей менш заможних. Це питання ввічливості і чемності".

Це пояснює, чому під час поїздки до Кардіффу на Меган були джинси Hiut Denim валлійського бренда, що прагне відродити місцеве виробництво джинсових виробів.

Весільня сукня

Думаєте, що такий ажіотаж навколо нарядів і сумочок Меган Маркл - перебір? Але це ще квіточки. Тому що далі мова піде про весільну сукню.

Щойно Меган вийде з карети біля каплиці Святого Георгія у Віндзорі, дизайнери наввипередки намагатимуться відтворити весільну сукню "у стилі Меган", щоб вона якомога швидше з'явилася, спершу в ескізах, а потім і в магазинах.

Копирайт изображения Theia Image caption Один з дизайнерів вважає, що сукня Меган могла б виглядати приблизно так

"Сукню Меган скопіюють зі швидкістю світла", - говорить викладачка маркетингу моди у Манчестерському університеті Петсі Перрі. Найпрудкіші дизайнерські компанії можуть пошити нові моделі і поставити їх у магазини протягом місяця.

"За тиждень можна зробити викрійки, ще тиждень знадобиться на пробні зразки, якщо є, кому їх пошити. І протягом місяця вона цілком може потрапити на прилавки", - говорить експерт.

Але навіщо чекати? Весілля відбудеться 19 травня, однак ця дата виявилася незручною для американського модного будинку Theia, який мав випустити свою весняну колекцію трохи раніше.

Тоді креативний директор Theia Дон О'Ніл зробив колекцію на королівську тему і надав своє бачення того, як могла б виглядати сукня Меган. О'Ніл, втім, визнав, що вона, можливо, надто відверта для каплиці Святого Георгія.

"Я думаю, її сукня буде повністю закритою. Так просто повинно бути. Вона входить у королівську сім'ю. Однак крізь сукню буде видно обриси її фігури. Вона буде пошита спеціально під неї. У сукні будуть довгі рукава, ззаду високий комірець, а спереду - невеликий виріз і облямівка перламутровими ґудзиками", - розмірковує Дон О'Ніл.

Бонус для брендів

Але королівське весілля - це більше, ніж продаж весільної сукні. Вбрання Меган вплине не лише на весільну моду.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Весільна сукня Кейт Міддлтон вплинула на всю індустрію моди

Голова консалтингової агенції Brand Finance Девід Хей проаналізував вплив стилю герцогині Кембриджської на індустрію моди.

"Неофіційна підтримка в минулому не раз грала на руку британським брендам. Продажі бежевих пальт Asda зросли на 300% після того, як герцогиня з'явилася на публіці у схожому пальті від Burberry", - говорить він.

Як вважає Хей, весілля Гаррі і Меган цього року принесе індустрії моди і аксесуарів близько 150 млн фунтів додаткового прибутку.

Додатковий прибуток британської економіки від весілля взагалі - з приїздом туристів, зростанням продажів шампанського і сувенірів - Хей оцінює приблизно у мільярд фунтів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Канадська мода: сережки Меган зробив Монреальський ювелірний дім Briks

Але Меган купує не лише британський одяг. Кілька років вона прожила в Торонто, де знімався телесеріал "Форс-мажори", в якому вона зіграла одну з головних ролей.

Це пояснює прихильність Меган до канадських брендів, таких як Smythe, Line the Label, Birks і Sentaler.

Демократичний стиль

Меган Маркл надає неофіційній королівській підтримці брендів нової динаміки. Вона, звичайно, не купує одяг у дешевому універмазі Asda, але цілком може вдіягнути що-небудь, що в індустрії моди назвали б "демократичним".

Наприклад, ще до заручин з принцом Меган з'явилася на одному з матчів "Ігор нескорених" у зеленій сукні з принтом фірми Self Portrait за 300 фунтів і жакеті Wilfred канадської мережі Aritzia за 100 фунтів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Меган може дозволити собі носити одяг більш демократичних брендів, ніж члени королівської сім'ї

Ця гнучкість дозволяє Маркл неофіційно підтримувати одяг різних сегментів.

У цьому Меган Маркл схожа на Мішель Обаму. Професор Нью-Йоркського університету Девід Єрмак вивчав вплив Мішель Обами на індустрію моди.

Він дійшов висновку, що кожна поява першої леді, одягненої у речі певної компанії, приносила цій компанії до 14 млн доларів додаткового прибутку.

"Обама поєднує речі високої моди з одягом, який будь-хто може купити в магазині. Як відомо, під час інавгурації, коли вона тримала у руках Біблію, на ній були рукавички фірми J Crew. Покупці одразу ж кинулися у магазини. Навіть якщо вони не куплять річ, як у Мішель Обами, вони, ймовірно, витратять гроші на щось іще", - пояснює Єрмак.

Однак як довго триває такий "зоряний ефект"?

Представник фірми Strathberry Ванесса Пірас каже: "Довгостроковий ефект оцінити складно, але ми вважаємо, що цього року, за нашими оцінками, продажі піднімуться на 20-40% завдяки підвищеній увазі до бренду".

"Ефект може тривати дуже довго. Пам'ятайте дизайнерів Девіда і Елізабет Емануель, які 1981 року створили весільну сукню принцеси Діани? Їх досі усі пам'ятають. Всі пам'ятають і цю сукню. І незважаючи на те що подружжя розлучилися, вона зробило кар'єру їм обом", - говорить Девід Хей.

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