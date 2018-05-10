Копирайт изображения Sanctus

У мережі з'явився сайт, який продає гарні фотографії, готові для публікації в Instagram. Але насправді його мета зовсім інша.

Прогляньте популярні сторінки у соцмережах, і ви побачите безліч фото нібито ідеального людського життя.

Екзотичні відпустки, натреновані тіла, неймовірно стильні та затишні оселі - все це щодня потрапляє нам на очі, коли ми гортаємо стрічку друзів. Виникає питання: невже усі, крім нас, розгадали секрет успішного життя?

Нам дедалі важче рівнятися на успішних друзів і незнайомців, і це нас дуже пригнічує. Минулого року науковці з Королівського товариства громадського здоров'я виявили зв'язок між користуванням соцмережами та посиленням тривоги, депресії й розладів сну.

Ці науковці також цитують дані іншого дослідження: як не дивно, близько 90% дівчат-підлітків незадоволені своїм тілом. Цьому не в останню чергу сприяють "ідеальні" чужі селфі з тренувань.

На перший погляд вебсайт Life Faker ("Несправжнє життя") здається ще одним гвинтиком жорстокої й оманливої машинерії соцмереж. Адже він продає готові фото, які можна видати за знімки свого життя.

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Тут можна придбати готові пакети у різних категоріях зі спокусливими назвами: "Дивіться на мою відпустку і плачте від заздрощів", "Моя сексуальна дівчина / мій сексуальний хлопець", "Моє неймовірне тіло". Лише натисніть на заголовок обраного пакета.

Але така штука: щойно ви це робите, на екрані спливає вікно з даними про зв'язок між соцмережами і психологічними проблемами.

"Чи відчували ви на собі тиск соцмереж?" - питає клієнтів Life Faker, а далі повідомляє: "Ви не одні. 62% людей почуваються невдахами, порівнюючи себе з іншими людьми в інтернеті".

Копирайт изображения Sanctus Image caption "Чи відчували ви на собі тиск соцмереж? Ви не одні. 62% людей почуваються невдахами, порівнюючи себе з іншими людьми в інтернеті", - кажуть на сайті Sanctus.

Отже Life Faker - це "підставний" сайт, чия справжня мета - показати, яким чином соцмережі шкодять нашому психічному здоров'ю та самооцінці. А запустив цей сайт лондонський стартап Sanctus.

"Ми хотіли привернути увагу до деяких нездорових моделей поведінки у соцмережах і показати, як вони впливають на наше психічне здоров'я", - каже Джордж Беттані, один із засновників Sanctus. Він розповідає, що започаткував цю справу разом із діловим партнером Джеймсом після того, як довго боровся з тривогою, що накопичилася за три роки роботи в іншому бізнесі.

"Хоча ми обидва почувалися схоже, ми не зізнавалися в цьому, - пояснює Джордж. - Та врешті-решт нам довелося визнати й відкрито обговорити свої переживання. Тепер ми намагаємось зняти стигму з розмов про психічне здоров'я".

Сайт Life Faker спричинив різну реакцію у користувачів інтернету. Дехто висловив своє перше враження, навіть не дійшовши до вікна з психологічною інформацією. Наприклад, користувач @StoneAtwine у Twitter написав: "Та невже?! Сподіваюся, це недорого. Було б цікаво завести фейковий акаунт, публікувати там ці фотографії і дивитися, що з того вийде".

А от чоловік із ніком @anujdeshpandey вважає, що "саме цього йому не вистачало у житті - http://lifefaker.com".

Однак, були й користувачі, як от Деніел Джеферіз із ніком у Twitter @heydjeff, який написав: "Тупе шахрайство під виглядом корисного сервісу!"

Інші ж - ті, хто натиснув на кнопку і побачив справжню мету сайту - відгукуються про нього дуже схвально.

Пропустити Twitter допис , автор: @themsaid Such a brilliant way of delivering the message. I've been suffering from social media effects for quite some time that I decided to abandon it a while back, but then found that they're here to stay so better learn how to deal with it. https://t.co/Hqxh4WwWMK — Mohamed Said🐋 (@themsaid) 25 квітня 2018 р.

Мохамед Саїд @themsaid: "Який прекрасний спосіб донести інформацію! Я давно відчув на собі негативну дію соцмереж і навіть не деякий час видалявся з них. Та виявилось, що мода на них не проходить. Тож, краще навчитися користуватися ними розумно".

А хтось, як от Ана Міліцевич @aexm вважає, що ресурс "геніальний, просто геніальний".

"Якщо молоді люди постійно бачать фото друзів на курортах чи у клубах, їм починає здаватися, що життя проходить повз них", - сказано у звіті Королівського товариства громадського здоров'я. Автори додають, що це призводить до "порівняння та відчаю".

"Через нереалістичні очікування, що створюються соцмережами, молоді люди часто потерпають від невпевненості у собі, низької самооцінки і гонитви за "ідеальним життям". Усе це може набувати форми тривожних розладів".

Згідно з дослідженням, найгірше впливає на психічне здоров'я мережа Instagram (Джордж пояснює це тим, що вона дуже "орієнтована на імідж"). За нею слідом ідуть Snapchat i Facebook.

Life Faker - не перший сайт, що намагається донести важливі ідеї у замаскованому вигляді.

У 2015 році мільйони людей намагалися скористатися сайтом з "передбачення майбутнього", який дуже нагадував Google на вигляд і мав адресу betagoogle.com. Та коли вони починали вводити у віконце пошуку своє запитання, з'являлися "підказки" на кшталт: "Де я буду в безпеці?" або "Чи зможу я возз'єднатися з рідними?"

Насправді цей сайт не давав передбачень, а привертав увагу до проблем біженців під час міграційної кризи.

Копирайт изображения Sanctus

Так само і Life Faker: він не надає афішованих послуг, але намагається продемонструвати дуже реальну проблему.

Врешті-решт, хто з нас не публікував фотографій, які подають наше життя як ідеальне, хоча дійсність дуже від цього відрізняється?

Тому навіть в індустрії технологій з'являються ініціатори різноманітних методів гармонізації нашого цифрового життя і психічного здоров'я.

Деякі з тих, хто відчуває стрес від постійного порівняння себе з іншими, беруть порятунок у власні руки - наприклад, відмовляються від соцмереж на певний проміжок часу або й назовсім. Інші взагалі не реєструються у соцмережах від початку.

Крім того, зростає популярність мобільних додатків, що блокують обрані соцмережі - наприклад, щоб люди не заповнювали вільні хвилини бездумним гортанням чужих фото. Інші додатки йдуть навіть далі - винагороджують за утримання від соцмереж квитками в кіно та іншими призами.

Також можна оформити підписку на програми психологічної допомоги: вони дозволяють поспілкуватися з психотерапевтом у чаті, якщо ваше інтернет-життя вас виснажує.

Отже, коли ви наступного разу засумуєте, розглядаючи яскраві фото з відпочинку, ідеальні оселі чи вродливих супутників ваших друзів, постарайтеся "зазирнути за фільтр" - імовірно, в реальному житті все не так ідеально.