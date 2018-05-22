Чи є шанс у націонал-радикалів прийти у владу в Україні?

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Націоналістичні, праворадикальні партії та рухи в Україні усе гучніше протиставляють себе і владі, й іншим опозиційним силам.

"Свобода", "Правий сектор", "Національний корпус", С14 діють спільно і дають приводи для прогнозів, що вони можуть об'єднатися не лише для вуличних акцій, але й для більших політичних цілей - участі у виборах.

Соціологи кажуть, що зараз праворадикалів підтримує мало виборців. Але наголошують, що суспільство, невдоволене ситуацією в країні, радикалізується. А отже, відкидати зростання симпатій до націоналістів, як це відбувалося у багатьох країнах Європи, не варто.

Співрозмовники ВВС News Україна кажуть, навіть якщо праворадикали не братимуть участі у виборах, націоналістична карта "зіграє" у передвиборчий рік.

"Стратегічний альянс"?

"Вони здатні розхитувати політичну сцену, вони здатні розхитувати олігархічні плани і влаштовувати перфоменси у парламенті та на вулиці. І серед виборців є ті, хто хотів би, щоб націоналісти набили комусь фізіономії у Верховній Раді", - вважає директор Центру досліджень громадянського суспільства Віталій Кулик.

Серед виборців є ті, хто хотів би, щоб націоналісти набили комусь фізіономії у Верховній Раді Віталій Кулик , політичний експерт

"Вони озвучують тези і гасла, які не наважуються озвучувати інші, поміркованіші опозиційні політичні сили і які сприймаються людьми, як правда", - каже керівник соціологічних програм Центру Разумкова Андрій Биченко.

Останнім часом прикладів "розхитувань", до яких вдавалися націоналістичні партії та рухи, побільшало:

підпал ромського табору на Лисій горі у Києві;

примусове і демонстративне доправлення громадянина Бразилії до будівлі СБУ;

акції під будівлею телеканалу "Інтер";

активне, із сутичками пікетування суду у справі обвинувачуваного у переслідуванні активістів Майдану Юрія Крисіна;

акції під парламентом, зокрема, з вимогами змінити виборче законодавство;

протести проти незаконних, на їхню думку, забудов;

протести з вимогами припинити роботу в Україні російського "Сбербанка".

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Активісти націоналістичних партій і рухів нагадують, що їхня співпраця передбачена меморандумом, підписаним ще у березні 2017 року.

Відтак, каже один із лідерів "Свободи", депутат парламенту Андрій Іллєнко, виключати майбутнього політичного союзу не варто.

"Меморандум діє, на сьогодні ми бачимо серйозне розгортання співпраці стратегічного альянсу. Ми також обговорюємо формат співпраці, і я вважаю, націоналісти мають знайти формулу успіху. Перемовини тривають, тому наразі сказати, яким буде цей союз, поки не можу", - сказав він у коментарі ВВС News Україна.

Представник "Національного корпусу" Роман Чернишов каже, що політичні погляди цих організацій і партій дуже схожі, а тому заперечувати імовірність об'єднання немає причин.

"Наша партія завжди наполягала на тому, що всі націоналістичні сили мають об'єднатися. Ми також стоїмо на тій позиції, що праве націоналістичне середовище має висунути єдиного кандидата у президенти", - каже він у коментарі ВВС News Україна.

Водночас, визнає він, формат участі у парламентських виборах можливий, але він залежатиме не лише від результатів переговорів, але й від того, за якою виборчою системою відбуватимуться вибори. Праві сили домагаються, зокрема, скасування мажоритарної системи і запровадження відкритих партійних списків, а також зниження прохідного бар'єра.

Переважна частина прихильників таких партій - це швидше, ті, хто підтримує радикальні дії проти влади, а не націоналістичну ідею. Андрій Биченко, соціолог, Центр Разумкова

Радикалізм, а не ідеологія

Соціолог Андрій Биченко каже, що перспективи такого союзу залежать від багатьох чинників, зокрема, від того, що саме пропонуватимуть інші опозиційні сили не націоналістичного спрямування.

"Прихильники праворадикальних сил в Україні є. Однак імовірність того, що вони разом чи якась із них самостійно стане настільки популярною, щоб потрапити до парламенту, не дуже висока", - каже Андрій Биченко у коментарі ВВС News Україна.

"Досвід "Свободи", яка мала успіх на парламентських виборах 2012 року, доводить, що переважна частина прихильників чи потенційних прихильників таких партій - це, швидше, ті, хто підтримує радикальні дії проти влади, а не націоналістичну ідею. Тобто, це люди, які вважають, що влада змінюється, а ситуація в Україні тільки погіршується, і тому розчарувалися в інших можливостях впливу на владу, окрім радикальних", - додає соціолог.

"Різне походження" інтересів

Директор Центру громадянського суспільства Віталій Кулик каже: не варто перебільшувати шанси можливого об'єднання націоналістичних партій і рухів не те щоб в одну політичну силу, але й в один блок для участі у виборах.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, голова "Правого сектору" Андрій Тарасенко та лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький підписали маніфест про координацію дій у березні минулого року.

"Так, у них є угода про співпрацю - "Свободи", "Національного корпусу" і "Правого сектора", є тактична взаємодія на вулицях, є певна координація промоційних компаній. До них також долучається С14. Але казати, що це започаткування нової структури не варто. Бо інтереси, "інвестовані" у "Свободу", "Національний корпус", С14 мають різне походження", - наголошує експерт у коментарі ВВС News Україна.

Впродовж усього існування "Національного корпусу", до якого, перш за все, увійшли колишні бійці полку "Азов", раніше підпорядкованого МВС, пов'язували із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

"Завдання "Національного корпусу показати, що в Україні є загроза дестабілізації і деструкції і що єдиним гарантом стабільності є Арсен Аваков і МВС. Це демонстрація, спрямована як на Петра Порошенка, так і інших потенційних кандидатів у президенти, з якими у разі їхньої перемоги міністр може домовитися", - вважає Віталій Кулик.

Інтереси, "інвестовані" у "Свободу", "Національний корпус", С14 мають різне і походження Віталій Кулик, політичний експерт

І міністр, і активісти "Нацкорпусу" зв'язок із керівництвом МВС неодноразово заперечували.

"Свобода" - це проект, у який вкладали інвестиції середній і великий бізнес Західної України і певних олігархічних груп. Вони непогано зарекомендували себе як системна політична сила", - каже Віталій Кулик.

Організацію С14, яку створили колишні бійці АТО, у ЗМІ пов'язували із нинішнім керівництвом СБУ, додає експерт.

"Часто вони займаються речами, якими за своїм статутом не може займатися Служба безпеки, так би мовити, щоб не бруднити руки", - вважає Віталій Кулик.

Найпомітніші акції С14 - це "профілактичні бесіди" із людьми, яких вони вважають сепаратистами.

Активісти С14, як і "Національний корпус", також заперечують зв'язок із силовими структурами.

А голова СБУ Василь Грицак ще у грудні 2017 року заявляв, що націонал-патріотичні сили активно використовує Росія задля розхитування ситуації в країні. За словами очільника спецслужб, багато з тих, хто входить до цих організацій, "ні сном, ні духом не відають, хто насправді стоїть за кулісами цієї діяльності".

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Переважна частина прихильників таких партій - це ті, хто підтримує радикальні дії проти влади, а не націоналістичну ідею, кажуть соціологи

Один зі "сценаріїв влади"?

Директор інституту "Нова Україна" Андрій Єрмолаєв припускає, що зростання активності націонал-радикалів вигідне владі і взагалі, це може бути одним з її передвиборчих сценаріїв.

"Я не виключаю, що в інтересах чинної влади може бути розіграно націоналістичну карту. Націоналістичні радикальні сили будуть активізовуватися, опинятимуться в медійному фокусі, а частина політиків почне зміщуватися у їх бік", - каже Андрій Єрмолаєв у коментарі ВВС News Україна.

"Поява кандидатів у президенти від цих сил буде вигідна Петру Порошенку, бо з'являться ті, ким можна буде лякати людей. Влада, таким чином, розігруватиме "націоналістичну загрозу", протиставлятиме себе радикалам як стабільну і передбачувану", - вважає експерт, який за часів Януковича очолював Національний інститут стратегічних досліджень.

Соціолог Центру Разумкова Андрій Биченко каже, що такий сценарій буде помилкою влади, зважаючи на те, що відсоток людей, задоволених тим, як розвивається ситуація в Україні, вкрай низький.

Він вважає, що коли терпець уривається, налякати радикалами навряд чи вдасться. І чим гіршою буде ситуація в країні, тим більше людей може сприймати радикальні гасла як адекватні.