Рецепт перемоги на Євробаченні: співайте про сумне

Копирайт изображения AFP Image caption Сальвадор Собрал з Португалії виглядав дуже життєрадісно, коли отримував головний приз конкурсу

"Євробачення" вважають конкурсом динаміки і блиску. Однак, схоже, таємниця перемоги у головному пісенному змаганні Європи - саме у тужливості.

Ми проаналізували всі пісні, що були представлені на конкурсі з 2006 року, прагнучи відповісти на "болюче" питання, - чи існує рецепт перемоги на "Євробаченні"?

Неочікувано, але найкраще публіка сприймає саме сумні мелодії: у 8 з 12-ти останніх конкурсів перемогу отримали меланхолійні композиції.

І так, торішня пісня-переможець - найсумніша в історії конкурсу, хоча щоб це зрозуміти, спеціальний аналіз і не потрібен.

З кожним роком композиції стають дедалі тужливішими, а цьогорічний "врожай" "Євробачення" на 30% сумніший у порівнянні з 2006 роком.

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Здається, вони вловили сигнал про те, що смуток приносить більше голосів.

Однак, якщо ви переконані, що на "Євробаченні" мають лунати лише веселі мелодії, не втрачайте надії.

Деякі виконавці обрали мажорне звучання, і це не завадило їм повернутися додому з перемогою. Як наприклад, німецька співачка Лєна із піснею Satellite 2010 року та фінській рок-гурт Lordi із композицією Hard Rock Hallelujah 2006 року.

Які пісні найвеселіші?

Сприйняття композиції грунтується на мелодиці, гармонії та ритмі - тексти слухачі до уваги практично не беруть.

"Все залежить від форми звукових коливань", - говорить Еліот Ван Бускірк, аналітик шведської інформаційно-розважальної компанії Spotify.

"Пісня Фаррелла Вільямса Happy має надзвичайно високий рівень сприйняття серед слухачів, і це було очікувано, хоча алгоритм визначення сприйняття не враховує, що композиція дослівно називається Happy".

В Центральній і Східній Європі більшість слухачів охоче ковтають сльози під тужливу мелодію, однак, просуваючись на Південний Схід та у бік Скандинавії, відчувається значне "мелодійне пожвавлення".

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Найтужливіші пісні на "Євробаченні" виконували представники Азербайджану, Словенії та Словаччини.

А найбільш запальною з усіх учасників конкурсу є Андорра, хоч країна й брала участь у "Євробаченні" лише чотири рази. Туреччина та Україна зарекомендували себе як виконавці позитивних пісень, хоча Туреччина не бере участі у конкурсі з 2012 року.

Велика Британія зазвичай обирає для своїх учасників мінорні композиції, при цьому найвеселішу пісню "Євробачення" виконав саме британець.

Композиція Енді Абрахама Even If утримує звання найбільш енергійної з 2008 року.

Втім веселе звучання не допомогло Енді переконати суддів: він посів останнє місце.

Тональність

Найбільш улюблена тональність учасників "Євробачення" - до мажор. 30 з 456 композицій, які ми проаналізували, були виконані саме в ній.

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Однак, щоб забезпечити перемогу, краще обрати ре мінор - "найсумнішу з усіх тональностей", вважають учасники пародійного рок-гурту Spinal Tap.

Троє з 12 переможців минулих років обрали саме ре мінор: сербська "Молитва" у 2007-му, "Казка" у виконанні Олександра Рибака з Норвегії 2009-го і Rise Like a Phoenix 2014-го.

Ймовірність перемогти на "Євробаченні" з піснею в мінорі - удвічі вища, ніж в більш веселій тональності - мажорі. У мінорі співали вісім з 12 останніх переможців.

Image caption Одна з переможиць "Євробачення" Кончіта Вурст виконала свою пісню Rise Like a Phoenix у тональності ре мінор

Крім того, виявилося, що ефектні голосові модуляції (різкий перехід на кілька нот вище) - не дуже дієва тактика перемоги, як здавалося б. Тому сміливо викреслюйте цей інгредієнт, якщо ви записуєте наш рецепт собі на майбутнє.

Окрім вітродуйних машин і зміни костюмів безпосередньо на сцені, важливою частиною успішного виступу також може стати кульмінаційна кінцівка.

У пісень-переможців рідше, ніж в інших, змінюється тональність під час виступу. І композитори це засвоїли: зміна тональності в останнє десятиліття тепер зустрічається набагато рідше.

Ритм

Що можна сказати про темпоритм?

У переможців він може дуже відрізнятися: від 77 ударів на хвилину у Molitva до 176 ударів на хвилину у Amar Pelos Dois.

У Андорри найвищий середній ритм - 177 ударів на хвилину, а у Чорногорії він коливається на рівні неквапливих 100 ударів.

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Можливо, не зовсім зрозуміло, який ритм стане запорукою успіху на "Євробаченні", однак, схоже, вдалося встановити, який темп є найбільш програшним. Чотири виступи за останні 10 років використовували ритм 128 ударів на хвилину і посіли останнє або передостаннє місця.

Чи допоможе це передбачити результат суботньої ночі? Незабаром дізнаємося.

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