НеПроґавте: 9 травня, бразилець-сепаратист та сповідь сексоголіка

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Цього тижня в Україні відзначали День пам’яті та примирення 8 травня та День перемоги 9 травня.

У Києві та інших містах України пройшла хода "Безсмертний полк", на противагу їй - перформанс "на честь героїв комп'ютерних ігор".

BBC News Україна публікувала різні матеріали на ці теми:

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів 9 травня в Києві: "Безсмертний полк" та "орда"

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У Черкасах невідомою речовиною отруїлися півсотні дітей 2-7 класів. Як повідомили в ДСНС, інцидент стався під час лінійки у ЗОШ №8:

Копирайт изображения news.church.ua Image caption Архієпископ Ніжинський та Прилуцький Климент очолює Синодальний інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви (Московського патріархату)

Наші кореспонденти спілкувалися із представником УПЦ Московського патріархату Архієпископом Климентом щодо можливого створення в Україні помісної церкви. А Вселенський патріарх Варфоломій І поскаржився Уляні Супрун про тиск через прохання з України про автокефалію.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Ліверпуль" має один з найпотужніших фанатських рухів у світі

Напередодні проведення у Києві фіналу Ліги Чемпіонів та на фоні різкого здорожчання проживання у готелях до 26 травня ми писали "Втерти носа готелям": як кияни селитимуть безкоштовно вболівальників.

Також ми розповідали, як у Києві напали на ветерана АТО, в один із нічних клубів прийшли відвідувачі із нацистськими татуюваннями та стягами зі свастикою, а двох росіян не впустили на кордоні через георгіївські стрічки на багажу.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Рафаеля Лусваргі в Україні судять за участь у конфлікті на Донбасі на боці сепаратистів

Чималий резонанс спричинив бразилець Рафаель Лусваргі, який воював на боці сепаратистів, а після суду опинився на волі у Києві:

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За кордоном важливою подією стало обрання вірменським прем’єром Нікола Пашиняна. Ми вкотре нагадували Хто такий Пашинян: п'ять фактів про лідера революції у Вірменії.

Копирайт изображения Rebecca Barker Image caption Ребекка Баркер, мати трьох дітей, розповідає, що навіть п'ять разів на день займатися сексом їй було мало

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