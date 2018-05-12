#НеПроґавте: 9 травня, бразилець-сепаратист та сповідь сексоголіка
Цього тижня в Україні відзначали День пам’яті та примирення 8 травня та День перемоги 9 травня.
У Києві та інших містах України пройшла хода "Безсмертний полк", на противагу їй - перформанс "на честь героїв комп'ютерних ігор".
BBC News Україна публікувала різні матеріали на ці теми:
- Україна - не Росія: як День Перемоги втрачає популярність
- Який день важливіший - 8 чи 9 травня?
- 9 травня: "Безсмертний полк", радикали і Warcraft
- 9 травня у Києві: пікет "Інтера" та облитий голова "Россотрудничества"
- "Парад бюджетників": як у Луганську святкували 9 травня
- Чи карати сайти за трансляцію параду в "ДНР"?
У Черкасах невідомою речовиною отруїлися півсотні дітей 2-7 класів. Як повідомили в ДСНС, інцидент стався під час лінійки у ЗОШ №8:
- Отруєння школярів у Черкасах: стан дітей стабільний, 11 переведені з реанімації в стаціонар
- Отруєння в Черкасах: 52 госпіталізовано, 11 - в реанімації
Наші кореспонденти спілкувалися із представником УПЦ Московського патріархату Архієпископом Климентом щодо можливого створення в Україні помісної церкви. А Вселенський патріарх Варфоломій І поскаржився Уляні Супрун про тиск через прохання з України про автокефалію.
Напередодні проведення у Києві фіналу Ліги Чемпіонів та на фоні різкого здорожчання проживання у готелях до 26 травня ми писали "Втерти носа готелям": як кияни селитимуть безкоштовно вболівальників.
Також ми розповідали, як у Києві напали на ветерана АТО, в один із нічних клубів прийшли відвідувачі із нацистськими татуюваннями та стягами зі свастикою, а двох росіян не впустили на кордоні через георгіївські стрічки на багажу.
Чималий резонанс спричинив бразилець Рафаель Лусваргі, який воював на боці сепаратистів, а після суду опинився на волі у Києві:
- Націоналісти привели до СБУ бразильця, що воював на Донбасі
- Суд прискорив розгляд справи бразильця, що воював на Донбасі
- УПЦ (МП) про Лусваргі: ченці не знали про всі його заяви
- Легіонер, бойовик, "чернець": що відомо про Рафаеля Лусваргі
За кордоном важливою подією стало обрання вірменським прем’єром Нікола Пашиняна. Ми вкотре нагадували Хто такий Пашинян: п'ять фактів про лідера революції у Вірменії.
З нетипових новин, найбільш цікавими для наших читачів стали:
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