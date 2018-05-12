Що ви хотіли б дізнатися про весілля Меган Маркл і принца Гаррі?

Копирайт изображения Alexi Lubomirski Image caption Сотни миллионов людей по всему миру примкнут к экранам телевизоров, чтобы увидеть свадьбу британского принца и актрисы

19 травня, у суботу, весь світ буде спостерігати, як британський принц одружується із американською акторкою.

Але шанувальники британської королівської сім'ї від Голлівуду до Гонконгу мають питання, які не прийшли б у голову британцеві.

Хто одружується?

Принц Гаррі, внук королеви Єлизавети II і син принца Уельського та принцеси Діани, одружується із американською акторкою Меган Маркл.

Він - шостий у списку спадкоємців британського престолу. Меган Маркл відома своєю роллю в телесеріалі "Позови" (Suits).

Їх познайомили спільні друзі у 2016 році. Принц запропонував їй руку та серце якогось вечора, коли вони разом смажили курку.

Якого числа буде весілля?

Вони одружаться в суботу, 19 травня 2018 року.

О котрій церемонія?

Вона розпочнеться опівдні за літнім британським часом, у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

У Києві ви зможете подивитися цю трансляцію о 14:00, 16:30 у Делі й о 19:00 в Пекіні. У Північній Америці буде ранок.

Копирайт изображения Huw Evans picture agency Image caption Гаррі та Меган оголосили, що планують одружитися 27 листопада 2017 року

Як можна буде подивитися весілля?

BBC транслюватиме церемонію на своєму сайті.

Ті, хто люблять радіо, можуть налаштуватися на хвилю радіо Всесвітньої служби BBC або BBC Radio 2.

Телеканали BBC почнуть трансляцію о 09:00 за британським місцевим часом.

Копирайт изображения Reuters Image caption Після весілля молодята проїдуть вулицями Віндзора в цій відкритій кареті

А що після весілля?

Вийшовши з церкви, молодята проїдуть Віндзором, де й розташований однойменний замок - одна з офіційних резиденцій королеви.

Принц Гаррі й Меган Маркл поїдуть на відкритому ландо, яке королівська сім'я використовує на офіційних церемоніях.

Процесія завершиться в Георгіївському залі у Віндзорському замку, де буде урочистий обід, на який запрошені 600 людей.

Увечері молодята вирушать у Фрогмор-гаус, який розташований неподалік. Це заміська резиденція королівської сім'ї, де зберуться 200 їхніх найближчих друзів.

Копирайт изображения PA Image caption Фрогмор-гаус - заміська резиденція королівської сім'ї у графстві Беркшир, побудована в XVII столітті

Чому я маю через це перейматися?

Ви романтик? Ви плачете на весіллях? Ви цікавитеся життям відомих людей?

Якщо ви відповіли "так" хоча б на одне з цих питань, то, швидше за все, будете дивитися трансляцію королівського весілля.

Чи можна приїхати до Великої Британії й побачити все своїми очима?

Незапрошених гостей, які потрапили на весілля, можуть позбавити волі.

Але шанувальники королівської сім'ї можуть приїхати до Віндзора та побачити молодят, які рухатимуться вулицями міста.

Однак черги скрізь будуть величезними, на вулицях буде багато людей, а всі готельні номери на цей день уже зарезервовані.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Весілля відбудеться у Віндзорському замку

Чи завмре життя у Великій Британії?

Ні, але до Віндзора на час королівського весілля краще не їздити, якщо ви не шанувальник величезних натовпів.

Звичайно, для британського телебачення це архіважлива подія, але не варто забувати, що весілля відбудеться в суботу, і для багатьох британців це будуть звичайні вихідні.

Крім того, цього дня відбудеться фінальний матч Кубка Англії з футболу, а для уболівальників ця подія набагато важливіша.

Скільки людей будуть дивитися трансляцію?

У 2011 році понад 24 мільйони британців дивилися трансляцію одруження принца Вільяма й Кейт Міддлтон.

Більше людей дивилися фінальний матч Чемпіонату світу з футболу в 1966 році (32,3 млн) і похорон принцеси Діани в 1997 році (32,1 млн).

Але в цифрову епоху в людей більше вибору, де саме дивитися ту чи іншу програму, й аудиторія BBC на всіх платформах у 2011 році сягнула 34 мільйони людей.

Сотні мільйонів людей у світі будуть дивитися весілля Гаррі й Меган.

У Британії уряд дозволив пабам зачинитися пізніше в п'ятницю перед весіллям і в суботу.

Як виглядатиме весільна церемонія?

Королева - глава Церкви Англії, яка входить до Англіканського співтовариства, одне з відгалужень протестантизму.

Тому члени королівської сім'ї мають бути англіканцями. Меган Маркл хрестив архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі.

Джастін Уелбі також вінчатиме Гаррі й Меган. Під час служби лунатимуть молитви, піснеспіви, а також зачитуватимуть уривки з Біблії.

У службі візьме участь хор Karen Gibson and The Kingdom Choir, які виконують музику в стилі госпел, а також віолончеліст Шеку Канні-Мейсон, і, звісно ж, традиційний англіканський хор.

Image caption Весілля принца Чарльза і Діани Спенсер в 1981 році

Чи стане Меган Маркл принцесою?

На те, хто й коли може називати себе принцесою, існує безліч правил.

Після шлюбу офіційний титул Меган стане "Її Королівська Високість принцеса Генрі Уельська".

Але лише люди, що народилися в королівській сім'ї, можуть додавати титул "принцеса" до свого імені.

Швидше за все, королева нагородить молодят герцогством, як вона зробила після одруження Вільяма й Кейт, які стали герцогом і герцогинею Кембриджськими.

Як тільки в Гаррі й Меган буде герцогство (це титул, а не район країни), Меган Маркл стане герцогинею.

Діана ніколи офіційно не була принцесою.

Чи буде на голові Меган Маркл тіара?

Так, Меган Маркл носитиме королівські "брязкальця".

Леді Діана залишила свої ювелірні прикраси в спадок синам, щоби ті передали їх своїм майбутнім дружинам.

Герцогиня Кембриджська неодноразово носила прикраси, успадковані від Діани, а також прикраси самої королеви.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В усьому світі люди вже організовують королівські паті

Хто буде?

Мало хто зі знаменитостей підтвердив, що їх запросили на весілля, але деякі імена можна вгадати.

Сер Елтон Джон скасував два концерти, які мали відбутися на час королівського весілля.

Мелані Браун натякнула, що вона й інші Spice Girls також отримали запрошення.

Також відомо, що Меган Маркл дружить із Сереною Вільямс.

Можна припустити, що принц Гаррі запросив безліч своїх родичів.

Крім його матері й мачухи, герцогині Корнуолльської, братів і сестер принца Чарльза та їхніх дітей, на весілля, швидше за все, запросятьі його кузенів і їхніх батьків.

До вівтаря Меган Маркл підведе її батько Томас Маркл.

Томаса Маркла, який пішов на пенсію художником по світлу й живе в Мексиці, помітили в місцевому кафе Starbucks із книгою про історію Великої Британії.

Мати Меган Дорія Радлан планує приїхати до Віндзора.

Крім того, майже 1200 звичайних людей, які здебільшого займаються благодійністю, запросили на весілля до Віндзорського замку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Весілля принца Вільяма і Кейт дивилися понад 24 мільйони британців. Принц Гаррі був боярином Вільяма

Кого не запросили?

Ходили чутки, що президент Трамп, який якось пожартував, як він хотів би організувати побачення з Діаною, матір'ю Гаррі, не отримав би запрошення на весілля, хоча його попередника, президента Обаму, який дружить із принцом Гаррі, запросили б.

Але на весілля взагалі не кликатимуть політиків. На Даунінг-стріт імовірно зраділи через це, бо не хотіли б пояснювати господареві Білого дому, чому його не запросили.

На весіллі не буде прем'єр-міністра Терези Мей, лідера лейбористів Джеремі Корбін, Трампа та Обами.

У Меган Маркл погані стосунки із двома доньками її батька від першого шлюбу, і їх, напевно, теж не запросили.

Хто увійде до свити молодят?

Уже відомо, що свідком нареченого буде принц Вільям, у якого на весіллі в цій ролі був принц Гаррі.

"Солодка помста", - сказав принц Вільям.

Подружки нареченої в Меган Маркл не буде, її супроводжуватимуть діти (своїх у неї немає).

Чи є правила, хто де сидітиме?

Близькі члени сім'ї сидять якомога ближче до вівтаря, перед яким стоять молодята.

Коли принц Вільям одружився у 2011 році на Кейт, її мати Керол Міддлтон сиділа поруч із королевою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2011 році родички Кейт і Вільяма прийшли на весілля у незвичайних капелюшках

Чому жінки приходять на королівські весілля у дивних капелюшках?

Століттями жінки прикривали своє волосся на публіці, демонструючи тим самим скромність і благопристойність.

Ця традиція зникла в 1950-і роки, але жінки покривають голову за особливих обставин, наприклад, у церкві.

Згідно з королівським протоколом, усі члени королівської сім'ї жіночої статі мають покрити голову під час офіційних заходів. Меган Маркл уже дотримується цієї традиції.

Яким буде прийом гостей після церковної служби?

Платного буфета не буде.

Попри те, що меню обіду і весільної вечері ще не оприлюднили, можна бути впевненим, що шампанського не бракуватиме.

Офіційним постачальником королівського двору є вісім виробників шампанського.

На весіллі самої королеви гостям пропонувалося шампанське "Боллінджер", але серед постачальників є і "Вдова Кліко" та "Моет і Шандон".

Чому весільний торт пече американка?

Меган Маркл вирішила відмовитися від традиції королівської сім'ї годувати гостей тортом із цукатами.

Натомість на її весіллі буде традиційний американський білий весільний торт, який спече американка Клер Птак.

Як і Меган Маркл, Клер Птак виросла в Каліфорнії й зараз живе в Лондоні.

У неї своя кондитерська і вона каже, що використовує органічні інгредієнти.

Для королівського весілля вона готує лимонно-бузиновий торт, який, за її словами, "покаже смак весни".

Торт вкриють вершковим кремом і прикрасять пелюстками квітів, кажуть у Кенсінгтонському палаці.

Діджей чи поп-група?

Найімовірніше, поп-група.

Якщо чутки справдяться і Spice Girls запросили на весілля, то вони можуть виконати пісню для першого танцю молодят.

Або ж сер Елтон Джон встане та заспіває.

Ми не знаємо, яку музику гратимуть на прийомі, але газета Sun пише, що Гаррі й Меган вирішили почати вечір із пісні Вітні Г'юстон "Я хочу з кимось потанцювати" (I Wanna Dance With Somebody).

Копирайт изображения (C) British Broadcasting Corporation Image caption Перший поцілунок після одруження Вільяма і Кейт

Чим це весілля відрізнятиметься від весілля герцога й герцогині Кембриджських?

На відміну від свого старшого брата, принц Гаррі навряд чи успадкує престол, і, відповідно, його весілля буде менш пишним (згідно з королівськими канонами).

Зверніть увагу, наприклад, на саму дату одруження.

Принц Вільям одружився 29 квітня 2011 року, що змусило уряд оголосити цей день вихідним, аби народ міг подивитися весілля по телевізору.

Цього разу ніяких нових вихідних у британців не буде, бо весілля відбудеться в суботу, 19 травня.

На відміну від Вільяма й Кейт, Гаррі й Меган НЕ будуть вінчатися у Вестмінстерському абатстві, де також вінчалися сестра і брат його батька, а також його бабуся, королева Єлизавета II.

Тому весілля принца Гаррі й Меган Маркл буде більш камерним - у каплиці Святого Георгія можуть поміститися лише 800 людей, на відміну від Вестмінстерського абатства, яке вміщує 1900 людей.

Стаття Робін Левінсон-Кінг.