Євробачення-2018 у фото: як вітали Нетту Барзілай

Копирайт изображения Getty Images Image caption Минулорічний та цьогорічний переможці Євробачення: Сальвадор Собрал та Нетта Барзілай

Фінал цьогорічного Євробачення запам'ятався багатьма яскравими моментами. Ось деякі з них.

Переможицею стала представниця Ізраїлю Нетта Барзілай з піснею "Toy". Приз їй вручав минулорічний тріумфатор з Португалії Сальвадор Собрал. Пікантність ситуації полягала у тому, що раніше він розкритикував її пісню - португалець розповів, що почув трек випадково й назвав його "жахливим".

Під час вручення призу він про це вже на згадував і посміхався.

Копирайт изображения Getty Images

Сама ж Нетта була неймовірно щаслива перемогти.

Копирайт изображения Reuters

Як і її фанати - доля першого місця вирішувалася в останні хвилини шоу.

Копирайт изображения Getty Images

"Срібло" Євробачення-2018 отримала Елені Фурейра з Кіпру, яку вважали фавориткою фіналу.

Копирайт изображения Reuters

На третьому місці опинився Сезар Семпсон з Австрії.

Копирайт изображения Getty Images

Представник від України Melovin опинився на 17-у місці. При чому, його значно краще оцінили глядачі, ніж національні журі.

Українець виступав першим й "розігрів" зал своєю піснею "Under The Ladder".

Копирайт изображения AFP Image caption "Стейдждайвер" кричав про "нацистів" і "свободу"

А британка SuRie опинилася у центрі найскандальнішого епізоду, коли до неї на сцену вибіг невідомий чоловік - так званий "стейдждайвер", - вихопив мікрофон та прокричав: "Нацисти в засобах масової інформації Великої Британії, ми вимагаємо свободи".

Як повідомляють британські медіа, цей же чоловік раніше переривав вручення премії National Television Awards і фіналу шоу Voice.

Охорона за кілька секунд вивела "дайвера", а SuRie продовжила виступ, за що отримала багато схвальних відгуків як професіонал.

Але посіла лише 24 місце - Британія традиційно пасе задніх на Євробаченні.

Копирайт изображения Getty Images

Угорські рокери з гурту AWS виявилися не дуже форматними для Євробачення, аде добряче пострибали на сцені. У підсумку - 21 місце, але купа задоволення.

Копирайт изображения Getty Images

Естонка Еліна Нечаєва вразила всіх величезною сукнею.

Копирайт изображения Getty Images

А Єва Засімаускайте з Литви потрапила на Євробачення після того, як десять років тому брала участь у аналогічному дитячому конкурсі - тоді їй було лише 14 років.

Копирайт изображения Getty Images

Швед Бенджамін Інгроссо підготував дуже стильний номер і вважався ще одним фаворитом, але завершив змагання лише на 7 місці з 26.

Копирайт изображения Getty Images

Утім, швед задоволений і таким результатом - себе він показав.

Копирайт изображения Reuters Image caption Господарі Євробачення завжди отримують миало балів

Представниця Португалії, де проходило цьогорічне шоу, після тріумфу Сальвадора Собрала у Києві в 2017 році, посіла останнє місце серед фіналістів.