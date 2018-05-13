Євробачення-2018 у фото: як вітали Нетту Барзілай
Фінал цьогорічного Євробачення запам'ятався багатьма яскравими моментами. Ось деякі з них.
Переможицею стала представниця Ізраїлю Нетта Барзілай з піснею "Toy". Приз їй вручав минулорічний тріумфатор з Португалії Сальвадор Собрал. Пікантність ситуації полягала у тому, що раніше він розкритикував її пісню - португалець розповів, що почув трек випадково й назвав його "жахливим".
- "Євробачення-2018": що відомо про співака MELOVIN?
- Рецепт перемоги на Євробаченні: співайте про сумне
Під час вручення призу він про це вже на згадував і посміхався.
Сама ж Нетта була неймовірно щаслива перемогти.
Як і її фанати - доля першого місця вирішувалася в останні хвилини шоу.
"Срібло" Євробачення-2018 отримала Елені Фурейра з Кіпру, яку вважали фавориткою фіналу.
На третьому місці опинився Сезар Семпсон з Австрії.
Представник від України Melovin опинився на 17-у місці. При чому, його значно краще оцінили глядачі, ніж національні журі.
Українець виступав першим й "розігрів" зал своєю піснею "Under The Ladder".
А британка SuRie опинилася у центрі найскандальнішого епізоду, коли до неї на сцену вибіг невідомий чоловік - так званий "стейдждайвер", - вихопив мікрофон та прокричав: "Нацисти в засобах масової інформації Великої Британії, ми вимагаємо свободи".
Як повідомляють британські медіа, цей же чоловік раніше переривав вручення премії National Television Awards і фіналу шоу Voice.
Охорона за кілька секунд вивела "дайвера", а SuRie продовжила виступ, за що отримала багато схвальних відгуків як професіонал.
Але посіла лише 24 місце - Британія традиційно пасе задніх на Євробаченні.
Угорські рокери з гурту AWS виявилися не дуже форматними для Євробачення, аде добряче пострибали на сцені. У підсумку - 21 місце, але купа задоволення.
Естонка Еліна Нечаєва вразила всіх величезною сукнею.
А Єва Засімаускайте з Литви потрапила на Євробачення після того, як десять років тому брала участь у аналогічному дитячому конкурсі - тоді їй було лише 14 років.
Швед Бенджамін Інгроссо підготував дуже стильний номер і вважався ще одним фаворитом, але завершив змагання лише на 7 місці з 26.
Утім, швед задоволений і таким результатом - себе він показав.
Представниця Португалії, де проходило цьогорічне шоу, після тріумфу Сальвадора Собрала у Києві в 2017 році, посіла останнє місце серед фіналістів.