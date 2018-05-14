Антисемітизм чи маніпуляція: чи зростають утиски євреїв в Україні?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Євреї України стверджують, що заяви про зростання антисемітизму в країні дуже перебільшені

Асоціація єврейських організацій та громад заперечує зростання рівня антисемітизму в Україні, хоча за останні кілька тижнів навколо цього виникли одразу кілька гучних скандалів.

Цими вихідними в Україні спалахнув "антисемітський скандал", на який змушене було відреагувати міністерство закордонних справ - ЗМІ написали, що консул України у Гамбурзі кілька років тому у соціальних мережах нібито дозволяв собі антисемітські висловлювання.

Ще наприкінці квітня 2018 року у пресі з'явилась заява 53 конгресменів США, які висловили занепокоєння через нібито зростання антисемітизму в Україні та Польщі.

Американці навіть стверджували, що в Україні на державному рівні існує заперечення Голокосту.

Під час мітингу в Одесі на початку травня лідерка місцевого осередку "Правого сектору" Тетяна Сойкіна зробила заяву, яку одразу ж назвали антисемітською.

Чи дійсно в Україні останнім часом посилюються антисемітські настрої, чи скандали є наслідком політичних перебільшень та маніпуляцій?

Лист конгресменів

Приводом для листа американських конгресменів щодо антисемітизму у Польщі та Україні став ухвалений у Варшаві закон. Серед іншого там передбачене покарання за звинувачення поляків в участі у Голокості.

Проте значну частину уваги в документі приділили Україні.

Як вказали конгресмени, в Україні зростають антисемітські настрої, а держава робить кроки із заперечення Голокосту.

Також конгресмени звернули увагу на діяльність батальйону "Азов", який зараз є частиною Національної гвардії й нібито саме його учасники під час маршів на честь Української повстанської армії показували нацистське вітання.

Копирайт изображения Natan Chazin Image caption Стилізовані шеврони євреїв, які воюють на Донбасі

Конгресмени також нагадали, що через специфіку батальйону "Азов" влада США заборонила допомагати цьому підрозділу за американські кошти.

Директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович назвав цей лист "змішуванням некомпетентності та свідомого спотворення інформації, змішуванням правди й брехні".

Якщо реакція пана В'ятровича, якого часто звинувачують у захисті пам'яті бійців УПА, була передбачуваною, то дуже різка заява Асоціації єврейських організацій та громад України (ВААД) могла здивувати.

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9 травня президія ВААД оприлюднила листа, в якому фактично звинуватила конгресменів у безпідставному антиукраїнському випаді, який "використовують у гібридній інформаційній війні Росії проти України".

"Лист, підписаний конгресменами, містить твердження та звинувачення, які не відповідають дійсності", - йдеться у заяві ВААД, керівником якого є відомий правозахисник Йосип Зісельс.

В організації стверджують, що в Україні на пострадянському просторі найкраще зберігають пам'ять про Голокост, і держава все частіше "підключається до цього процесу", особливо на місцевому рівні.

Копирайт изображения UNIAN Image caption В Україні трапляються випадки осквернення пам'ятників жертвам Голокосту

Представники єврейських організацій також не погоджуються з твердженням, що УПА була "нацистськими колаборантами".

"Насправді в Україні немає підтримуваного державою заперечення Голокосту та героїзації нацистів, в Україні не фіксується суттєве зростання антисемітизму - ось вже майже два роки у країні взагалі не фіксували жодного інциденту, пов'язаного з антисемітськими насильством", - резюмували у ВААД.

Також в організації вказали, що їхній моніторинг та аналіз антисемітських інцидентів вже 15 років стає основою звітів Держдепу США та ОБСЄ.

Антисемітизм та дипломати

12 травня відомий блогер Анатолій Шарій, який ще до Євромайдану покинув Україну через кримінальне переслідування, опублікував інформацію, що консул України в Гамбурзі Василь Марущинець у соціальних мережах декілька років тому дозволяв собі антисемітські висловлювання.

Один запис нібито був у 2013 році, а ще один - у 2015-у. Зараз дописів, на які посилався журналіст, немає.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Павло Клімкін доручив розібратись, чи дійсно дипломат дозволяв собі антисемітські висловлювання у Facebook

На ці звинувачення одразу відреагував керівник МЗС України Павло Клімкін.

"Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС. Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження. В усіх деталях ґрунтовно розберемося", - написав 13 травня на своїй сторінці у Twitter пан Клімкін.

Влада та олігархи

Дуже часто в Україні виникають скандали щодо антисемітизму, пов'язані зі звинуваченнями влади чи олігархів.

Такий випадок нещодавно стався в Одесі, де керівник місцевого осередку "Правого сектору" Тетяна Сойкіна привселюдно заявила, що Україна належатиме українцям, "а не жидам. Ні олігархії, Слава Україні".

Справа у тому, що в Україні кілька найбагатших олігархів країни є євреями, і радикально налаштовані українці часто пов'язують їхню національність і фінансове становище з бідністю населення.

На таку заяву пані Сойкіної одразу ж відреагував керівник МВС Арсен Аваков.

Він заявив, що публічні антисемітські заклики в Україні неприйнятні. Аваков назвав це "печерним середньовіччям", а поліція відкрила щодо цієї заяви кримінальну справу.

Згодом пані Сойкіна вибачилася за свої слова, а також пояснила своє розуміння проблеми.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Іноді конфлікти на національному підґрунті виникали в Умані, куди щороку на святкування Нового року з'їжджаються десятки тисяч хасидів

Націоналісти, мовляв, розрізняють поняття "жиди" - це, за її словами, представники олігархічних кланів, які грабують Україну, та "євреї" - це представники дружньої нації, які разом з ними борються за Україну.

Також вона нагадала, що "Правий сектор" Одещини підтримував призначення відомого культурного діяча єврейського походження Олександра Ройтбурда директором Одеського художнього музею.

У "Правому секторі" також нагадали, що завжди засуджували акти вандалізму щодо пам'ятників жертвам Голокосту, а серед членів організації є багато євреїв.

Окрім того, українські та закордонні журналісти часто звертають увагу на те, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має єврейське походження.

Деякі журналісти та активісти іноді натякають, що єврейське походження може мати і президент України Петро Порошенко.

Хоча це неперевірена і непідтверджена інформація, критики президента часто про це говорять, й іноді це переростає у гучні політичні скандали.

Копирайт изображения IRYNA.PUSTYNNIKOVA Image caption Синагоги є одними з найдавніших архітектурних пам'яток України

Зокрема, так сталось восени 2017 року із прес-секретарем Міхеіла Саакашвілі Дариною Чиж. У дописі в Facebook вона натякнула на нібито єврейське походження президента, вказавши на "частку Вальцмана" у характері Порошенка.

Пан Саакашвілі тоді публічно засудив висловлювання своєї речниці й заявив, що відсторонив її від роботи. Сама пані Чиж видалила пост та заявила, що дехто помилково розцінив його як "антисемітський".

Під час багатьох протестних акцій у Києві останніх років частина мітингарів висловлювала певні антисемітські гасла, пов'язуючи їх нібито з єврейським походженням представників влади та українських олігархів.

"Азов" та євреї

Попри гучні звинувачення у бік "Азову" та інших націоналістичних організацій щодо антисемітизму, у них служать та їм допомагають представники єврейської громади України.

Один з найвідоміших прикладів - командир так званої "єврейської сотні" під час Євромайдану Натан Хазін.

Він стверджував, що не бачив під час Майдану значних проявів антисемітизму.

Сам він з соратниками жартівливо називали себе "жидобандерівцями", а також стилізували червоно-чорний прапор УПА, додавши до нього зірку Давида.

Копирайт изображения Natan Chazin Image caption Керівник так званої "єврейської сотні" Натан Хазін активнодопомагає українській армії

Показово, що сам пан Хазін називав себе одним зі співзасновників батальйону "Азов".

З початку війни на Донбасі він як волонтер активно допомагає українським військовим.

Також відомо, що в Українські добровольчій армії, яку створили на базі "Правого сектору" на Донбасі, існував окремий єврейський підрозділ.

До нього входили близько 20 бійців єврейського походження, які навіть створили свою польову синагогу.

"Казати, що антисемітизму в Україні не існує зовсім - не можна, але той рівень, про який говорять на Заході, не відповідає дійсності", - розповів Натан Хазін ВВС News Україна.

Він вказує, що побутовий антисемітизм був, є і буде, це треба визнавати, але його рівень "не йде ні в яке порівняння з тим, що у цій сфері коїться в Європі".

"Можу стверджувати, що, попри складну ситуацію в Україні та війну, рівень антисемітизму не росте. Хтось на Заході просто не розуміє реального стану речей в Україні у цій сфері", - вважає пан Хазін.

На цьому фоні показовим було дослідження американського Pew Research Center. Дослідники запитали у мешканців країн центральної та східної Європи, чи вони не хочуть бачити євреїв громадянами своєї держави.

Серед усіх країн, де проводили опитування, рівень негативного сприйняття євреїв в Україні виявився найнижчим - 5%.

До прикладу, в Росії цей показник склав 14%, Польщі - 18%, а Румунії - 23%.

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