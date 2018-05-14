Той, хто перетворює мотлох на золото: історія найбагатшого британця

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джим Реткліфф відкрив свою справу у 40 років

Найбагатша людина Великої Британії - Джим Реткліфф, якого профспілки колись назвали "Доктор Ноу" за його жорстку позицію на переговорах, заробив свій статок на "непривабливих" активах, розповідає бізнес-кореспондент ВВС Діербейл Джордан.

Завдяки купівлі та покращенню компаній, яких позбувалися великі корпорації, пан Реткліфф заробив 28,5 млрд доларів.

Із заводів, що колись належали нафтовому гіганту British Petroleum, він створив компанію, чия продукція використовується у виготовленні майже всього, до чого британці торкаються кожен день. Для цього йому знадобилося лише 20 років.

65-річний пан Реткліфф завжди мав справу з хімічною промисловістю.

Син теслі з Манчестера, у 1974 році він закінчив Бірмінгемський університет, де здобув освіту у галузі технологій хімічної промисловості.

Пан Реткліфф недовго працював в BP, перш ніж перейти бухгалтером-стажером до його конкурента - нафтового конгломерату Esso.

Озброївшись дипломом МВА в Лондонській бізнес-школі, Джим Реткліфф влаштувався на роботу в компанію Courtaulds, яка виробляє тканини та хімікати.

А в 1989 році він зробив крок у світ приватних інвестицій, який докорінним чином змінив його кар'єру - приєднався до компанії Advent International.

Мистецтво угод

Advent International була для пана Реткліффа місцем, де він оволодів мистецтвом укладання угод у вкрай ворожому середовищі.

Через три роки він зробить стрибок у спільне володіння бізнесом.

У 1992 році Джим Реткліфф та його бізнес-партнер Джон Холловуд придбали хімічний підрозділ BP у Хайті, графство Кент за 40 млн фунтів.

Так 40-річний пан Реткліфф розпочав свій бізнес.

У 1994 році, коли цінні папери цього компанії Inspec, створеної на базі цього підрозділу, розмістили на Лондонській фондовій біржі, її вартість сягала вже 100 млн фунтів.

Це був крок із високим ступенем ризику, визнавав пан Реткліфф.

"Я розпочав свій бізнес у ті дні, коли доводилося ставити на кон все своє майно", - розповідав він в інтерв'ю Лондонській бізнес-школі.

"Я мав закласти 100% активів, якими я володів на цьому етапі, тобто це був будинок, заощадження і навіть долю дружини та дітей, ви мали бути цілеспрямованими", - казав він.

Inspec потім придбав завод BP з виробництва спеціальних хімреагентів в бельгійському Антверпені.

Пан Реткліфф залишив Inspec, аби створити свою власну компанію Ineos, яка придбала у 1998 році бельгійський завод за 89 млн фунтів.

Зараз Ineos коштує 35 млрд фунтів або 47 млрд доларів, згідно з даними "The Sunday Times Rich List". Компанія побудована на стратегії пана Реткліффа про купівлю "немодних або непривабливих об'єктів, які належать великим корпораціям".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2016 році Джим Реткліфф разом з шотландським держсекретарем Девідом Манделлом зустрічав переш судно з американським сланцевим газом, яке прибуло до Британії

З 181 підприємствами у 22 країнах Ineos заробляє близько 45 млрд фунтів стерлінгів. У компанії зараз працює 18,5 тисяч чоловік.

Сировина, яку виробляє компанія, використовується в багатьох галузях: під час виробництва ліків та харчових продуктів, мобільних телефонів та меблів.

Завдяки своєму рішенню ніколи не розміщати акції компанії на біржі, що означало відсутність впливу акціонерів з Сіті, пан Реткліфф, який володіє 60% Ineos, зміг швидко перейти до укладання угод.

За перші 10 років Ineos купив понад 20 підприємств таких великих компаній, як німецький хімічнийконцерн BASF, Dow Chemical в США та ICI, колись найбільший виробник хімічної продукції у Великій Британії.

"Доктор Ноу"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Грейнджмутський завод опинився у центрі протистояння Джима Реткліффа з профспілками у 2013 році

Можливо, найважливішою з угод пана Реткліффа стало придбання в British Petroleum за 6,7 млрд доларів нафтохімічної компанії Innovene у 2005 році.

Це збільшило продажі Ineos в чотири рази, до 24,2 млрд доларів, а кількість її співробітників зросла до 15 тисяч.

Бізнес Innovene включав Грейнджмутський нафтопереробний завод у Шотландії, який у 2013 році став ареною напруженого протистояння з профспілками, які погрожували страйками через невдововлення оплатою праці та питання пенсій.

У цій суперечці пан Реткліфф отримав від профспілок прізвисько "Доктор Ноу" - так називали одного з антагоністів Джеймса Бонда.

Спочатку він пообіцяв, що закриє нафтохімічний завод і скоротить 800 робочих місць.

Незабаром після цього Ineos скасував своє рішення, коли профспілки погодилися на "план виживання", з інвестиціями у понад 400 млн доларів у завод, аби він залишився на плаву.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Працівники Грейнджмутського заводу неодноразово страйкували проти рішень Джима Реткліффа

Ineos продовжує розширюватися або через придбання, наприклад, купівлю трубопровідної системи Forties в British Petroleum, яка забезпечує постачання 40% нафти та газу з Північного моря у Велику Британію або через інвестиції у фрекінг.

У 2016 році перша партія сланцевого газу з США прибула до Великої Британії саме на замовлення Ineos.

Також пан Реткліфф зробив дивовижний крок з хімічної промисловості в інші сфери, коли він оголосив про плани інвестувати 600 млн фунтів у виробництво нового автомобіля на базі Land Rover Defender, яке було припинено в 2016 році.

Окрім того Ineos купив Belstaff, виробника брендового одягу для мотоциклістів, який колись носив відомий актор Стів Макквін та рекламує Девід Бекхем.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ineos купив Belstaff, виробника брендового одягу для мотоциклістів

А потім компанія придбала швейцарську футбольну команду Lausanne-Sport.

Не зрозуміло, чи можна вважати ці нові активи "непривабливими", але, схоже, пан Реткліфф бачить в них великий потенціал.

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