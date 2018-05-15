Хронічне безсоння: чому ми втрачаємо сон

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Тривала депривація сну - або ж так зване хронічне безсоння - впливає на всі аспекти нашого життя - від настрою й поведінки до фізичного та психічного здоров'я.

Як виявити проблему

Безсоння асоціюється із невдалими спробами заснути, частим прокиданням посеред ночі чи прокиданням удосвіта із подальшою неможливістю повернутися до сну.

У 2015 році зірка культового серіалу "Секс і місто" Кім Кетролл відмовилася від ролі у постановці лондонського театру Royal Court через хронічне безсоння, яке вона порівняла із горилою вагою у три тонни.

"Я втрачаю можливість чітко мислити... Я не можу вхопитися, втриматися за ідеї, думки, навіть завдання", - писала вона у щоденнику.

Image caption Кім Кетролл документувала у щоденнику свою боротьбу із хронічним безсонням

За опитуванням, проведеним серед двох тисяч британців і опублікованим британським Королівським товариством громадського здоров'я, в середньому жителі Британії сплять по 6,8 години на добу. І в середньому, їм потрібно близько 30 хвилин щоб заснути.

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії радить дорослим спати від 7 до 8 годин щоночі - хоч, як би смішно це не звучало, такі світові лідери, як Вінстон Черчилль, Маргарет Тетчер і Дональд Трамп - серед тих, хто стверджує, що їм вистачає й чотирьох годин нічного сну.

Стрес, хвороби, джет лаг чи життєві зміни, як-от зміна роботи чи народження дитини, можуть спричиняти короткострокове безсоння. Зазвичай воно проходить саме за один-два місяці.

Ми всі чули ці поради покращення нічного сну:

Дотримуйтеся режиму сну;

Уникайте ситних прийомів їжі, алкоголю чи кофеїну пізно увечері;

Не використовуйте ґаджети перед тим, як лягати спати;

Дозвольте собі заспокоїтися перед сном і спіть у прохолодній, темній кімнаті.

Коли шукати допомоги

То ж у чому різниця між просто поганим сном та хворобою - безсонням?

"Для кожного нормально - часом мати порушення сну, - каже доктор Анна Вайголл, викладач психології в Університеті Лідса. - Хронічним воно стає коли повторюється упродовж більшості ночей, більшості тижнів; коли впливає на взаємодію із родиною та друзями і призводить до неможливості виконання роботи".

За даними Національної служби охорони здоров'я, ознаками хронічного безсоння може бути:

Якщо звичайні зміни у режимі сну не допомагають;

Проблеми зі сном тягнуться вже впродовж кількох місяців;

Безсоння впливає на ваше повсякдення і робить його складнішим.

За словами незалежного експерта зі сну доктора Ніла Стенлі, люди рідко витрачають час на боротьбу із проблемами зі сном. Хоча вони можуть вказувати на стрес чи інші - серйозніші - проблеми зі здоров'ям.

На тому етапі, каже доктор Стенлі, коли природні засоби чи поради, як налагодити сон, уже не допомагають, слід звернутися до лікаря.

"Безсоння, що впливає на ваше життя упродовж дня - це вже проблема", - підсумовує він.

Таблетки чи стиль життя?

Хоча снодійні засоби доволі поширені у багатьох країнах, британські лікарі рідко виписують їх для лікування безсоння через побоювання щодо побічних ефектів і можливу залежність.

Зазвичай пацієнтів із безсонням перенаправляють до спеціалістів із когнітивної поведінкової терапії - на восьмитижневий курс, мета якого - допомогти пацієнтові "змінити думки і поведінку, які не дають їм спати".

Зрештою, справа може бути у змінах стилю життя - наприклад, відмови від позмінної роботи чи роботи допізна.

"Багато дорослих британців мають проблеми зі сном через завантажений стиль життя - бо якщо ти не знаходишся у ліжку упродовж 7-8 годин, ти не отримуватимеш 7-8 годин сну", - каже доктор Вайголл.

Проте ті, хто "хронічно недосипає", - тобто регулярно спить менш як 5 годин - "мають більше шансів страждати від проблем зі здоров'ям, зокрема надмірної ваги, серцево-судинних захворювань і діабету", зазначає вчена.

"Це факт, що у нашому сучасному стилі життя - довші години на роботі, медіа, інтернет, перегляд телевізора у ліжку - людям важче розслабитися і відключитися. В нас починає не вистачати часу, і люди починають зменшувати час на свій сон. Люди не витрачають час на розслабляння", - додає доктор Стенлі.

Він зазначає, що довготривале безсоння може дуже сильно виснажувати, але "для більшості із нас це те, що ми робимо самі із собою".

"Сон - це таємниця. Та зрештою, немає ніякого магічного способу допомогти людям спати. Усе залежить від самої людини", - підсумовує доктор Стенлі.