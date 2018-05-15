Скільки ви проживете? Калькулятор тривалості життя

Тривалість життя зросла в усьому світі. Люди, народжені в 2016 році, можуть прожити на 7 років довше за тих, хто народився 25 років тому.

Заповніть інформацію про себе, щоб дізнатися очікувану тривалість життя для людей вашого віку, країни і статі, а також про те, яку частину життя ви можете, за статистикою, прожити з хорошим здоров'ям.

Введіть дані, щоб дізнатися очікувану тривалість свого життя Скільки вам років? Працює для віку менше 116 років Введіть вашу країну Search for countries Показати тривалість життя для: Жінки Чоловіки Обоє Показати результати Будь ласка, спробуйте ще раз! Будь ласка, перевірте ваше підключення до інтернету і натисніть кнопку "Показати результат", щоб спробувати ще раз. Очікувана тривалість життя Для порівняння Яку частину решти життя ви проживете здоровим? Очікувана тривалість життя: ви і світ На якому місці моя країна? Африка Азія Європа Пн Америка Океанія Пд Америка Оберіть іншу країну, щоб порівняти її з вашою Search for countries Select a random Очікувана тривалість життя при народженні по країнах (років) Африка

Азія

Європа

Пн Америка

Океанія

Пд Америка Середня очікувана тривалість життя в світі складає 72 роки - 70 у чоловіків і 75 у жінок. Втім, цей показник змінюється з віком. Наприклад, людина, якій зараз 69 років, може в середньому прожити ще 17 років.

Джерело: "Глобальне дослідження захворюваності-2016". Інститут показників і оцінки здоров'я"

Калькулятор заснований на даних "Глобального дослідження захворюваності-2016".

При створенні калькулятора використовувалися останні доступні дані (2016 року). Очікувана тривалість життя - це число років, яке людина, за статистикою, може прожити з урахуванням його віку, статі та країни проживання. В "Глобальному дослідженні захворюваності-2016" очікувана тривалість життя розрахована на основі даних про смертність за різними віковими групами.

Очікувана тривалість життя може бути різною для людей різного віку, оскільки при підрахунках враховується, що людина вже прожила певну кількість років. Припустимо, дівчинка, яка народилася в Мексиці в 2016 році, може прожити до 79 років, а жінка, якій в 2016 році виповнилося 65, - до 84. Очікувана тривалість її життя вища, бо вона вже дожила до 65 років.

Значення в калькуляторі тривалості життя округлені до найближчого числа.

Показник числа років життя, що залишилося, які людина, за статистикою, може прожити з хорошим здоров'ям, розраховувався на основі очікуваної тривалості життя.

Калькулятор створений з розрахунку, що рівень смертності і захворюваності буде незмінним протягом життя людини. Таким чином, він не враховує можливі наукові прориви в медицині.

Image caption Калькулятор тривалості життя

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