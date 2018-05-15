Чому житло на фінал ЛЧ у Києві дешевшає і як це було в Британії

Копирайт изображения UNIAN Image caption Фінал Ліги чемпіонів у Києві призвів до стрімкого росту цін на готелі

Викласти 4 тисячі євро за добу у звичайному двомісному номері - це не унікальна київська пропозиція житла на фінал Ліги чемпіонів УЄФА 26 травня.

Готельна лихоманка і карколомне зростання цін у Києві на час фіналу Ліги чемпіонів, хоч і шокували українців та іноземців, але все ж не стали унікальним для Європи явищем.

Схожа історія трапилась минулого року на фіналі у валлійському Кардіффі, хоча настільки радикально ціни не злітали навіть у Британії.

Проте днями кияни, які масово пропонують власне житло вболівальникам безплатно або на сервісі Airbnb за низькими цінами, трохи збили ціновий ажіотаж.

Британська преса за 2017 рік перед фіналом Ліги чемпіонів того року в Кардіффі також була здивована "космічними цінами" для вболівальників.

Київ перевершив Кардіфф

Як тільки 2 травня 2018 року стали відомі фіналісти Ліги чемпіонів, які 26 травня зіграють у Києві, вартість оренди житла почала рости ледь не щохвилини.

Понад 30 тисяч фанатів іспанського "Реалу" та англійського "Ліверпуля" вже пакували валізи до Києва, а загалом у Києві очікували близько 100 тисяч туристів на фінал.

Тим часом, готельєри та власники квартир додавали по кілька нулів до ціни оренди своєї нерухомості.

Копирайт изображения Booking.com Image caption Ціни на оренду номерів у готелі, який розташований далеко від центру Києва

Якщо зранку 3 травня у системах оренди ще можна було побачити двомісний номер за 500 доларів на добу, то за кілька днів ціна вже становила 2-3 тисячі доларів.

Це при тому, що звична ціна для Києва складала від 50 доларів на добу.

Легендарним став готель "Нивки" у Києві, де номери за 40 доларів почали здаватись за 4,5 тисячі доларів на день.

Багато готелів навіть почали скасовувати раніше зроблені бронювання, щоб здати свої номери у десятки разів дорожче.

Міжнародна консалтингова компанія у сфері нерухомості CBRE Ukraine вже порівняла, як зростали ціни на житло у містах проведення фіналу Ліги чемпіонів за останні шість років.

І Київ виявився лідером, хоча й не унікальним.

За даними дослідження, в середньому житло у готелях в Києві під фінал Ліги чемпіонів зросли у 30-45 разів. Це дані системи бронювання готелів за три тижні до фіналу й аналітики не гарантували, що всі номери здадуть за цією ціною.

Дещо відстав від столиці України валлійський Кардіфф, де під фінал минулого року зростання склало 30 разів.

У Мілані 2016 року ціни підстрибнули у 12 разів, Берліні 2015 року - у 9 разів, Лісабоні 2014-го - у 13, а в Лондоні 2013-го - в чотири.

Відповідь киян

Соціальні мережі та ЗМІ переважно засуджують "апетити" готелів та орендодавців, а ті виправдовуються підвищеним попитом.

Копирайт изображения Airbnb/Google.maps Image caption З появою сотень нових пропозицій приватного житла на сайті Airbnb ціни трохи впали. На карті - пропозиції квартир на двох за одну добу станом на 15 травня

На противагу готельному бізнесу одразу ж виник волонтерський рух киян, які створили спеціальну групу у Facebook - "Kyiv Free couch for football fans 26/05/18".

За її допомогою всі охочі можуть безкоштовно прийняти на кілька днів у своєму помешканні гостей фіналу. Цією послугою вже скористались тисячі гостей Києва.

На початку травня вартість оренди приватного житла через систему Airbnb також підскочила у кілька разів й за однокімнатну квартиру в центрі просили по тисячі доларів на добу.

Проте такі захмарні ціни призвели до того, що сотні киян зареєструвались у системі та виклали свої пропозиції.

Станом на 15 травня у системі досі доступні більше сотні пропозицій житла у середмісті Києва вартістю від 50 до 300 доларів за добу.

Інформація у системі свідчить, що дуже багато пропозицій відкриті тільки на другу половину травня і після фіналу здавати житло власники не планують.

Чому так дорого?

Британська преса минулого року писала про кілька причин такого злету цін на житло у столиці Уельсу.

Видання Independent вказувало, що Кардіфф з населенням всього 341 тисяча людей є одним із найменших міст Європи, де колись відбувався фінал Ліги чемпіонів.

Копирайт изображения Airbnb Image caption Сотні киян вперше здають свої помешкання на Airbnb і тільки на час фіналу Ліги чемпіонів

За таких умов розмістити щонайменше 36 тисяч фанатів клубів фіналістів - "Реала" та "Ювентуса", вже було складно. Не кажучи ще про понад 100 тисяч шанувальників, які хотіли відвідати місто під час фіналу.

Британці дійшли тоді до простого висновку - суттєвого здорожчання було не уникнути, адже у всіх попередніх міст, які приймали фінал, було на порядок більше місць у готелях.

Якщо у Кардіффі у 2017 році було всього 4 тисячі готельних номерів, то у Берліні - 135 тисяч. У Парижі, де проходив фінал 2000 року, було 76 тисяч номерів.

Для порівняння, як повідомили ВВС New Україна у консалтинговій компанії CBRE Ukraine, загальний обсяг якісного номерного фонду Києва становить 10,7 тисячі номерів.

Ці дані не враховують можливість оренди приватного житла через різноманітні системи, такі як Airbnb. Але у західноєвропейських країнах ці сервіси більш розвинуті, ніж в Україні.

Аналітика компанії CBRE Ukraine також свідчить, що у великих містах з розвиненою туристичною інфраструктурою фінал Ліги чемпіонів провокує зростання цін, але не кардинально.

Там і так звикли до натовпу туристів щодня, а от Київ минулого року відвідували всього близько 115 тисяч туристів щомісяця.

Ажіотаж у Кардіффі

Минулого року британська преса, як зараз українська, смакувала історії, коли люди заробляли на здачі житла шалені гроші.

"Спритні власники готелів здеруть з фанатів по 6 тисяч фунтів", - писало про фінал у Кардіффі видання Express.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Стадіон у Києві містить близько 70 тисяч місць, що на кілька тисяч менше за арену, де грали фінал 2017 року

Воно вказувало, що власники готелів добре зароблять на фіналі.

За їхніми даними, номер у готелі в центрі міста коштував близько 6 тисяч фунтів за добу, а трохи далі від центра - до 3 тисяч фунтів.

Тоді зняти ліжко у шестимісній кімнаті в хостелі коштувало від 235 фунтів. Навіть на відстані понад 20 кілометрів від Кардіффа вартість номерів у готелях стартувала від тисячі фунтів за ніч.

Тому вболівальники, як писало видання, шукали житло на відстані понад 50 кілометрів від міста.

"Ми не можемо диктувати ціни готелям. Це ринковий бізнес і ми нічого не можемо зробити", - коментував виданню цю ситуацію речник фіналу у Кардіффі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Києві очікують на десятки тисяч вболівальників на фінал Ліги чемпіонів

Газета Independent писала, що влада намагалась зробити так, щоб хоча б частина вболівальників могла винаймати житло за дещо підвищеними, але доступними цінами - 150-200 фунтів за добу. Але переглянути ціни тоді не вдалось.

Щоб якось полегшити ситуацію, організатори забезпечили додаткові потяги та автобусні рейси до Лондона, якими близько 15 тисяч вболівальників могли скористатись у ніч після фіналу.

Видання вказувало, що у такій ситуації кількаденного фестивалю футболу, як зазвичай було раніше на фіналах, не вийде - вболівальники приїдуть тільки на гру та одразу ж після неї поїдуть.

Журналісти наполягали, що тільки великі міста-столиці європейських країн можуть безболісно прийняти на кілька днів до сотні тисяч уболівальників.

Газета Mirror ще більше лякала своїх читачів.

Намет за 300 фунтів

"Фанати заплатять по 16 тисяч фунтів за дві доби на фінал Ліги чемпіонів", - звучав заголовок їхньої статті.

"Власники квартир заробляють великі гроші, здаючи житло за захмарними цінами, які можуть собі дозволити тільки багаті футболісти", - писала газета.

За місяць до фіналу журналісти вказували, що номер у готелі біля стадіону, який зазвичай коштував 275 фунтів за дві доби, тоді вже здавали за 5 тисяч фунтів.

Копирайт изображения CAMPING NINJA Image caption Подібний кемпінг зробили у Кардіффі на фінал Ліги чемпіонів

Щоб хоч якось полегшити фінансовий тягар для вболівальників, в одному з парків у межах міста розбили спеціальний наметовий табір.

Він міг прийняти близько 5 тисяч осіб, а оренда найдешевшого двомісного намету на добу коштувала від 300 фунтів.

Мешканці Кардіффа також суттєво підняли ціни на оренду житла в системі Airbnb - вартість добової оренди квартири складала до 2 тисяч фунтів.

Хоча було багато людей, які вирішили не виставляти захмарні ціни й здавали частину своїх помешкань за скромніші гроші - від 80 фунтів на добу.

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