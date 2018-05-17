Хто, де і скільки: 9 фактів про тривалість життя у світі

Жінки живуть довше за чоловіків у 195 країнах, наприклад у Росії - на 11 років. Ефіопи живуть на 19 років довше, ніж у 1990 році, а люди в країнах з найвищою тривалістю життя живуть на цілих 34 роки довше, ніж у країнах з найнижчою.

Це лише деякі з висновків калькулятора очікуваної тривалості життя, який використовує дані проекту "Глобальний тягар захворювань" (Global Burden of Disease) Інституту показників та оцінки здоров'я (IHME) . Ми поділилися своїми висновками у наведених нижче графіках.

1. Ми живемо довше

Глобальна очікувана тривалість життя зросла більш ніж на сім років з 1990 року, що еквівалентно зростанню на рік кожні три з половиною роки.

Люди в усьому світі живуть довше, частково завдяки зниженню смертності від серцево-судинних захворювань у країнах з високим рівнем доходу та зменшенню смертності дітей у країнах з низькими доходами.

Поліпшення охорони здоров'я, гігієни та медичні досягнення при лікуванні захворювань також сприяли зростанню.

Тривалість здорового життя - кількість років, які ви можете розраховувати прожити з хорошим здоров'ям - також зросла на 6,3 року. Проте темпи глобального зростання знову почали уповільнюватись.

2. Західна Європа домінує серед лідерів

14 з перших 20 країн за очікуваною тривалістю життя знаходяться в Європі, однак Східна Азія є абсолютним переможцем: люди, що народилися сьогодні в Японії та Сінгапурі, можуть розраховувати прожити до 84 років.

Що стосується Британії, то Англія потрапляє у топ-20 із середньою тривалістю життя 81 рік, тоді як Північна Ірландія - посідає 32 місце, а Уельс - 34, маючи по 80 років кожна.

Шотландія займає 42 місце з 198 країн з тривалістю життя 79 років.

3. Африканські країни пасуть задніх

Усі, крім двох країн з останньої двадцятки, знаходяться в Африці.

Для дітей, що народилися 2016 року в Лесото та Центрально-Африканській Республіці - країнах, що постраждали від громадянської війни, - очікувана тривалість життя становить лише 50 років, тобто на 34 роки менше, аніж для народжених у Японії.

Тим часом, десятиліття війни, посухи та беззаконня роблять Афганістан єдиною азійською країною у цій групі: очікувана тривалість життя у ній становить лише 58 років.

4. Жінки зазвичай живуть довше за чоловіків

Жінки живуть довше за чоловіків у 195 із 198 країн, в середньому - на шість років.

Проте в деяких країнах ця різниця становить 11.

Як показано на графіку нижче, більшість гендерних відмінностей спостерігають у Східній Європі та Росії, де порівняно низька очікувана тривалість життя чоловіків пояснюється алкоголізмом та поганими умовами праці.

Три країни, де чоловіки живуть довше за жінок - це Республіка Конго, Кувейт та Мавританія.

5. У Ефіопії тривалість життя зросла на 19 років

З 1990 року очікувана тривалість життя зросла у 96% країн.

Тоді люди, що народилися в 11 країнах, не очікували дожити до 50 років. Однак в 2016 році цей поріг подолали всі країни.

6 із 10 найбільших покращень відбулися в Африці на південь від Сахари.

Наприклад, в Ефіопії, яка все ще відновлюється після голоду в 1990 році, очікувана тривалість життя становила лише 47.

Діти, народжені там у 2016 році, можуть розраховувати прожити на 19 років довше завдяки значному зменшенню захворювань органів дихання та діарейних захворювань, таких як ротавірус та холера.

6. Тим не менше, очікувана тривалість життя впала у восьми країнах

Попри те, що в африканських країнах на південь від Сахари відбулись одні з найбільших покращень, там також знаходяться чотири з восьми країн, де очікувана тривалість життя з 1990 року знизилась.

Найбільше падіння спостерігалося в Лесото, де, за оцінками ООН, кожен четвертий чоловік живе з ВІЛ - це друге місце за кількістю інфікованих у світі.

Діти, що народилися в сусідній Південній Африці в 2016 році, можуть розраховувати прожити до 62 років - на два роки менше, ніж їхні співвітчизники, що народилися 25 років тому, в 1990 році. У цей період країна зіткнулася з наслідками масштабної епідемії ВІЛ.

7. Відмінності між сусідами

Очікувана тривалість життя може мати досить дивну географію - деякі сусідні країни мають різницю у майже 20 років.

Наприклад, перетинаєте кордон Китаю з Афганістаном - і очікувана тривалість життя зменшується на 18 років.

У Малі - яка останнє десятиліття потерпала від тероризму та громадянського протистояння - очікувана тривалість життя становить лише 62, а ось люди, що народилися в сусідньому Алжирі, можуть розраховувати прожити 77 років.

8. Війна має руйнівний вплив...

Ще в 2010 році Сирія займала 65 місце у світі за очікуваною тривалістю життя. Проте роки безжальної війни в 2016 році опустили її на 142 місце.

Тим часом, на піку геноциду в Руанді у 1994 році очікувана тривалість життя при народженні становила лише 11 років.

9. ... як і голод та стихійні лиха

У 1994-1998 роках Північна Корея зазнала руйнівного голоду, який зменшив очікувану тривалість життя на кілька років, аж до початку 2000-х років.

Близько 200 тисяч людей померли від землетрусу в Гаїті 2010 року. Однак вже наступного року очікувана тривалість життя відновилася.

Щоб побачити очікувану тривалість життя вашого віку, статі та країни, скористайтесь нашим калькулятором.