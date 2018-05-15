Лобстер з "пилою": науковці знайшли нові глибоководні види
Ці раніше невідомі створіння знайшли у досі нерозвіданих водах неподалік індонезійського острова Ява.
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SJADES 2018
Сінгапурські й індонезійські вчені виявили більше десятка нових морських видів – включно із цим малим помаранчевим крабом – досліджуючи раніше нерозвідані глибини неподалік індонезійського острова Ява.
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SJADES 2018
Команда із 31 науковця зібрала понад 12 тисяч біологічних екземплярів під час експедиції. Серед них виявився і цей краб, якого вченим ще належить назвати.
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SJADES 2018
Експедиція проходила біля південно-західного узбережжя Яви. Там же вчені знайшли ось цього краба-"причепу" - він і кілька його родичів чіплялися до водних лілій.
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SJADES 2018
Загалом вчені підняли з морських глибин понад 800 різних видів – креветок, риб, губок і молюсків. Серед них – і ось цей трубний чевр’як завдовжки у 6 см.
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SJADES 2018
Команда вирушила у експедицію наприкінці березня із Джакарти. У їхньому "вилові" виявився і ось цей морський огірок, який може плавати з місця на місце за допомогою виступів, розташованих за його ротом.
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SJADES 2018
Серед нових видів – і ось цей кальмар, у якого одне око більше за інше…
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SJADES 2018
…і ось цей лобстер, сліпий, проте "озброєний" "пилою". Його найменували Thaumastocheles Massonktenos…
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SJADES 2018
…а також ось ця морська губка, відома також як морський тюльпан, яка чіпляється за морське дно довжелезними нитками.
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SJADES 2018
Вчені також виловили із глибин ось цього восьминога. Його назвали восьминіг Дамбо – за іменем діснеївського персонажа.
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SJADES 2018
Один із дослідників – професор Дуї Лістьо Рахаю з Індонезійського інституту науки назвав знахідки "приголомшливими" й висловив сподівання, що у другій частині експедиції науковцям пощастить із новими видами не менше.
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