Вінки, мереживо, вишивка: історія весільної моди на Буковині
Живі квіти, мереживо і фата - як святкували весілля у буковинському селі Волока у різні часи.
У буковинському селі Волока майже кожна родина займається пошиттям весільних суконь. Зараз тут працює близько трьох сотень малих і великих підприємств, які шиють весільне вбрання для України і за кродон.
Започаткувала весільний бізнес, за місцевою легендою, майстриня Брандуша Попович, яка у дефіцитні 70-ті роки виготовляла весільні квіти і фату для наречених зі звичайної тюлі.
З часом бізнес розвинувся, до нього долучились інші мешканці села.
"Нині половина всіх наречених світу одружується у сукнях з Волоки", - запевняє голова сільради Волок Валентин Глопін. Місцеві називають Волоку весільною столицею України.
Невістка Брандуші Фелічія Попович, яка теж займається бізнесом з виготовлення весільного вбрання, зібрала унікальну колекцію архівних фото, де зображені весілля в її рідному селі впродовж ХХ століття.
Наречена - у вишитому буковинському костюмі, на голові має вінок і прозору фату, спідниця оздоблена мереживом.
На фото виготовлені у Волоці свічки і бутоньєрки з живих квітів. Фата нареченої прикрашена, за місцевою традицією, грошима.
Всі люди на світлинах - це місцеві, одягнуті у весільний одяг, створений у Волоці. Багатьох з них пані Попович знає особисто.
На цій світлині зображені майже всі гості у буковинських національних костюмах, біля наречених - хлопці-дружки з прикрашеними посохами. Маленькій дівчинці, зображеній у першому ряду праворуч, зараз 70 років.
Найстарішому знімку в колекції 100 років, найновішому - 35.
Це - єдиний фото-колаж у колекції. На ньому - весілля, яке відбулося 1983 року.
У таких сукнях одружуються наречені на Буковині зараз. У Волоці шиють десятки моделей і фасонів суконь, продають тканини і мережево.
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