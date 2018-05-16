Вінки, мереживо, вишивка: історія весільної моди на Буковині

Живі квіти, мереживо і фата - як святкували весілля у буковинському селі Волока у різні часи.

Копирайт изображения ВВС Image caption Весілля у селі Волоки у різні періоди ХХ століття

У буковинському селі Волока майже кожна родина займається пошиттям весільних суконь. Зараз тут працює близько трьох сотень малих і великих підприємств, які шиють весільне вбрання для України і за кродон.

Започаткувала весільний бізнес, за місцевою легендою, майстриня Брандуша Попович, яка у дефіцитні 70-ті роки виготовляла весільні квіти і фату для наречених зі звичайної тюлі.

Копирайт изображения ВВС Image caption З цього будинку почалась історія весільної моди Волоки, тут працювала Брандуша Попович, розповідає її невістка Фелічія

З часом бізнес розвинувся, до нього долучились інші мешканці села.

"Нині половина всіх наречених світу одружується у сукнях з Волоки", - запевняє голова сільради Волок Валентин Глопін. Місцеві називають Волоку весільною столицею України.

Невістка Брандуші Фелічія Попович, яка теж займається бізнесом з виготовлення весільного вбрання, зібрала унікальну колекцію архівних фото, де зображені весілля в її рідному селі впродовж ХХ століття.

Копирайт изображения ВВС Image caption Найстаріше фото у колекції - це весілля у Волоці на початку ХХ століття

Наречена - у вишитому буковинському костюмі, на голові має вінок і прозору фату, спідниця оздоблена мереживом.

Копирайт изображения ВВС Image caption Це весілля відбулось у Волоці наприкінці 60-х років ХХ століття

На фото виготовлені у Волоці свічки і бутоньєрки з живих квітів. Фата нареченої прикрашена, за місцевою традицією, грошима.

Всі люди на світлинах - це місцеві, одягнуті у весільний одяг, створений у Волоці. Багатьох з них пані Попович знає особисто.

Копирайт изображения ВВС Image caption Весілля у Волоці на початку 50-х років

На цій світлині зображені майже всі гості у буковинських національних костюмах, біля наречених - хлопці-дружки з прикрашеними посохами. Маленькій дівчинці, зображеній у першому ряду праворуч, зараз 70 років.

Копирайт изображения ВВС Image caption 16-річна наречена Єлизавета танцює на своєму весіллі танець з татом. Це весілля відбулось 55 років тому

Найстарішому знімку в колекції 100 років, найновішому - 35.

Копирайт изображения ВВС Image caption Фото-колаж весілля 1983 року. Одяг на фото - справжній, змінили лише обличчя наречених.

Це - єдиний фото-колаж у колекції. На ньому - весілля, яке відбулося 1983 року.

Копирайт изображения ВВС Image caption Фото з весільного салону у Чернівцях

У таких сукнях одружуються наречені на Буковині зараз. У Волоці шиють десятки моделей і фасонів суконь, продають тканини і мережево.

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