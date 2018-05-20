Чи справді тюльпаноманія була "найбільшою фінансовою бульбашкою усіх часів"?

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У XVII столітті голландців охопила лихоманка - вони взялися торгувати цибулинами тюльпанів, сподіваючись великих прибутків. Це явище дістало назву тюльпаноманії. Та чи була насправді такою жахливою ця притча про жадібність, що марніє на тлі масштабів сучасної одержимості біткоїнами?

Чого варта якась річ? Унції золота? Кілограму яблук? Однієї акції Apple?

На це запитання є одна проста відповідь. Вартість речі складає ціна, яку їй призначено на фінансовому ринку.

Але інколи ціни злітають занадто високо, і виникає так звана економічна бульбашка.

"Найбільшу бульбашку всіх часів" описав Гордон Гекко, персонаж фільму "Волл-стріт-2: Гроші не сплять".

"У першому десятилітті сімнадцятого століття голландці настільки роздмухали цінову бульбашку, що за ціною однієї цибулини можна було придбати прегарний будинок з виглядом на канал у Амстердамі ", - розповідав він.

"А потім стався обвал, - додав він. - Людей спіткав фінансовий крах".

Дія так званої тюльпаноманії мала тривкий ефект. І 2018 року вона проявилася знову - у всіх на устах біткоїн, який у листопаді минулого року встановив рекорд, але відтоді його вартість була нестабільною. Скептики вважають, що такий запаморочливий злет ціни цифрової валюти, товару без реальної цінності, має всі ознаки тюльпанової лихоманки.

Втім, сучасні дослідження показали, що торгівлю тюльпанами ми розуміємо неправильно. Цінувати ці квіти людей змусила не спекулятивна лихоманка. Це сталося завдяки чинникам культури.

"Уявіть: ви дев'ять років вирощуєте білі тюльпани, і от зненацька на них з'являються смужки чи цятки, - розповідає Анне Голдгар, професор ранньомодерної історії Європи з Королівського коледжу в Лондоні. - Це пов'язано з хворобою рослин. Але в ті часи люди ще про це не здогадувались. Передбачити, що станеться з вашими тюльпанами, неможливо. І людям дуже подобалася мінливість цих квітів".

Для Нідерландів ХVII століття тюльпани, які насправді походять з Османської імперії, були новинкою. Розмаїття мінливих кольорів викликало справжній ажіотаж серед естетів.

Копирайт изображения Alamy Image caption Торгівля тюльпанами стала об'єктом сатири для художників XVII століття

Багаті голландці охоче хизувалися своїм вишуканим смаком.

"Люди мали статки й могли витрачати гроші, - пояснює проф. Голдгар. - Покупці картин художників мали схильність купувати й тюльпани".

За словами проф. Голдгар, ціни на деякі квіти сягали 5 000 гульденів (вартість гарного будинку), але таке було великою рідкістю. "Я виявила всього 37 людей, які в ті часи витрачали на квіти більше 400 гульденів".

За чотириста гульденів будинку, може, й не купиш. Та все одно ця ціна перевищувала річну платню некваліфікованого робітника.

"Самогубство в каналах"

Наприкінці 1636 року ціна тюльпанів почала стрімко зростати. І так тривало, доки не стався обвал - 6-7 лютого 1637 року.

На думку проф. Голдгар, цей обвал був викликаний нестабільністю та страхом, що пропозиція перевищить попит. Однак наслідки не були аж такими поганими.

"Я намагалася відшукати хоч одну людину, яка збанкрутіла через тюльпаноманію. Бо якщо вірити міфу, через банкрутство люди скоювали самогубства - топилися в каналах, - каже вона. - Але знайти бодай одного банкрута так і не вдалося".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи причетний Чарльз Маккей до міфів довкола тюльпаноманії?

У каналах ніхто не гинув. Та це не означає, що, луснувши, тюльпанова бульбашка не спричинила проблем.

"Майже цілий рік цибулини залишаються в землі, тож обмінятися ними можна лише у визначений період - від кінця травня до серпня. Саме в цей період їх можна викопувати", - каже проф. Голдгар.

"Проблема полягала в тому, що купуючи цибулини в інші місяці року, отримати їх люди могли тільки в червні - і розплачувалися за них також у червні. Тож під час обвалу було чимало покупців, що замовили цибулини, але так за них і не розплатилися".

Однак, як зазначила проф. Голдгар, у цілому економіка Нідерландів не постраждала.

Залізнична манія

То чому ж ця спекулятивна історія набула такого розголосу?

У ХІХ столітті тюльпаноманію популяризував шотландський письменник Чарльз Маккей, який полюбляв пікантні історії. Як історика його всерйоз ніхто не сприймає, проте його колоритні оповідки прижилися.

За іронією долі, Маккей сам став жертвою справжньої фінансової манії: британської залізничної бульбашки 1840-х. Деякі вчені називають її найбільшою технологічною бульбашкою в історії, після якої стався один з найбільших фінансових колапсів.

Безперечно, для нас усіх це урок: дуже легко глузувати з бульбашок минулого і навіть перебільшувати тупість людей, що необачно потрапили в їхні тенета.

А от виправити ситуацію, коли виявляється, що ти вже перебуваєш у цій бульбашці чи є загроза туди потрапити, - не така вже й легка справа.