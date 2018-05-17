Як українська вишиванка підкорює світ

17 травня в Україні відзначають День вишиванки. Етнічне вбрання популярне в Україні, але українські дизайнери ще й успішно його експортують за кордон. Чому ж іноземцям подобається українська вишиванка?

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Засновниця українського бренду FOBERINI Ірина Лимаренко в розмові з BBC News Україна вважає, що вишивка буде актуальною ще багато років, і це - не якийсь тимчасовий тренд.

"Наша вишиванка - це послання, в якому легко можна простежити розмаїття барв української природи, а вишиті візерунки, що утворюють автентичний орнамент, містять в собі силу оберега", - каже вона.

Важливо, аби на вишиванці були саме українські орнаменти, а не вигадані художниками, зазначає вона.

"Ми співпрацюємо з музейними фондами, з приватними колекціями, всі візерунки підписуємо - з якого села та району, в якому році знайшли цю схему", - пояснює авторка бренду.

За словами Ірини, українські вишиванку купують в різних країнах і, таким чином, люди дізнаються більше про Україну.

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"Я багато подорожувала, але в кожній країні я звертала увагу саме на національне надбання. Мене дуже вразила Іспанія - те, як вони люблять і шанують свій костюм, Швейцарія, а найбільше - Ірак", - розповідає засновниця FOBERINI.

"Мені приємно, що українські вироби дарують іноземцям. Вони знайшли шанувальників в країнах Близького Сходу", - додає вона.

Кольорова гамма вишиванок - це послання, в якому можна простежити розмаїття барв української природи Ірина Лимаренко, дизайнерка

Ірина Лимаренко розповідає, що вишиванки часто замовляють в Америці та Канаді.

"В Європі - це переважно Лазурний берег", - каже вона.

Крім того, багато замовлень з Близького Сходу.

"Наприклад, для жінок зі східних країн має бути вишиванка з закритими плечима та з рукавами. Ще відповідної довжини. Ми адаптуємо, проте зберігаємо основні елементи - широкі пишні рукави та автентичний малюнок", - додає пані Лимаренко.

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Інша дизайнерка вишиванок Юлія Магдич так пояснює популярність вишиванки у світі:

"Українська вишивка є відголосом вишивки та етнічної культури як такої. А українська вишиванка є символом повернення до коріння та традицій у всьому світі", - каже вона.

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"В мене є багато клієнтів за кордоном, які говорять: "Це так схоже на нашу національну вишивку!".

Також, на думку Юлії Магдич, вишиванка є популярною, оскільки це універсальний одяг. "Тобто це одяг, котрий пасує всім. Немає людини, якій би не пасувала вишиванка", - пояснює вона.

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Окрім того, за її словами, останні чотири роки увага всього світу продовжує бути прикута до України, а вишиванка стала "візуальним кодом" цієї уваги, другим прапором".

Немає людини, якій би не пасувала вишиванка Юлія Магдич, дизайнерка

Дизайнерка каже, що її вишиванки добре продаються в Америці, Європі на Близькому Сході. Клієнти - найрізноманітніші.

Своє ставлення до вишиванки Юлія Магдич описує так: "Для мене це, в першу чергу, символ моєї родини та любові в ній. Адже першу вишиванку мені вишила своїми руками мама - це символ української традиції, турботи, сімейної єдності", - каже вона.

Копирайт изображения Юлія Магдич

Для мене вишиванка - це дійсно дуже емоційний одяг Оксана Лебедєва, дизайнерка

Засновниця українського бренду одягу в етно-стилі Varenyky Fashion Оксана Лебедєва розповідає: "Для мене вишиванка - це дійсно дуже емоційний одяг. Одягаючи її, я себе відчуваю впевненіше".

За її словами, вишиванка - це не тільки красива сукня, це "одяг, який захищає душу".

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"Однозначно, вишиванка серед всіх дизайнерських продуктів, які робить Україна, це продукт номер один. Це 100%". - пояснює вона BBC News Україна.

Копирайт изображения Varenyky Fashion

Втім, на думку дизайнерки, останнім часом інтерес у світі до української вишиванки дещо знизився.

Більш розмаїтої ручної творчості я ніде у світі не зустрічала Оксана Караванська, дизайнерка

За словами модельєрки Оксани Караванської, унікальність української вишивки в тому, що вона дуже різна: кожна українська місцевість має свій орнамент.

"Україна - це єдина країна в світі, де в кожному селі є свій авторський почерк", - пояснює вона.

"Більш розмаїтої ручної творчості я ніде у світі не зустрічала".

Копирайт изображения Оксана Караванська

"У мене є дуже красива вишиванка прабабці, в якій вона брала шлюб. Потім вона передала вишиванку бабці, я її залишила для себе, перешила для своєї доньки. Тому для мене це саме ця емоція - спогади про родину", - розповідає дизайнерка.

Копирайт изображения Оксана Караванська

В українському міністерстві економіки стверджують, що мода на вишиванки "made іn Ukraine" у світі почалася з 2014 року

"Експорт товарів легкої промисловості, куди входять і вишиванки, у 2017 році склав 1,1 млрд доларів. Це на 13,4% більше ніж у 2016 році", - розповідає BBC News Україна торговий представник Наталія Микольська.

За її словами, вишиті сукні та сорочки від українських дизайнерів купують світові зірки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мелані Тьєррі прийшла на 69-й Каннський кінофестиваль у вишиванці від українського бренду Vita Kin, 2016 рік

Зокрема, в етнічному одязі українських дизайнерів на публіці з'являлися французька актриса Мелані Тьєррі, модель Клаудія Шиффер та відома модниця, редакторка японского Vogue Анна Делло Руссо.

А голлівудська зірка Демі Мур одягнула вишиванку українського бренду для зйомок в новому фільмі "Сліпий".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Етнопоказ до Дня вишиванки в Мистецькому арсеналі, 14 травня 2018 рік

"Українська вишиванка... продається на експортних ринках багатьох країн ЄС і світу. Це - Франція, Велика Британія, Італія, Німеччина, Росія, Канада, США і навіть в Непал", - додає паніМикольська.

І зазначає, що її власна сім'я також має багато вишиванок - від старовинних, які "передаються з покоління в покоління", до сучасних.

Копирайт изображения Наталія Микольська Image caption Наталія Микольська каже, що її сім'я має багато вишиванок: "Це наш генетичний код"

Полюбляють одягатися у вишиванки й деякі іноземні політики. Зокрема, неодноразово фіксували в цьому одязі представників канадського уряду.

Копирайт изображения Посольство України в Канаді Image caption Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо з українськими інтернами, які проходили стажування в канадському парламенті, 2016 рік

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