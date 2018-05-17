Як українська вишиванка підкорює світ
17 травня в Україні відзначають День вишиванки. Етнічне вбрання популярне в Україні, але українські дизайнери ще й успішно його експортують за кордон. Чому ж іноземцям подобається українська вишиванка?
Засновниця українського бренду FOBERINI Ірина Лимаренко в розмові з BBC News Україна вважає, що вишивка буде актуальною ще багато років, і це - не якийсь тимчасовий тренд.
"Наша вишиванка - це послання, в якому легко можна простежити розмаїття барв української природи, а вишиті візерунки, що утворюють автентичний орнамент, містять в собі силу оберега", - каже вона.
Важливо, аби на вишиванці були саме українські орнаменти, а не вигадані художниками, зазначає вона.
"Ми співпрацюємо з музейними фондами, з приватними колекціями, всі візерунки підписуємо - з якого села та району, в якому році знайшли цю схему", - пояснює авторка бренду.
За словами Ірини, українські вишиванку купують в різних країнах і, таким чином, люди дізнаються більше про Україну.
"Я багато подорожувала, але в кожній країні я звертала увагу саме на національне надбання. Мене дуже вразила Іспанія - те, як вони люблять і шанують свій костюм, Швейцарія, а найбільше - Ірак", - розповідає засновниця FOBERINI.
"Мені приємно, що українські вироби дарують іноземцям. Вони знайшли шанувальників в країнах Близького Сходу", - додає вона.
Ірина Лимаренко розповідає, що вишиванки часто замовляють в Америці та Канаді.
"В Європі - це переважно Лазурний берег", - каже вона.
Крім того, багато замовлень з Близького Сходу.
"Наприклад, для жінок зі східних країн має бути вишиванка з закритими плечима та з рукавами. Ще відповідної довжини. Ми адаптуємо, проте зберігаємо основні елементи - широкі пишні рукави та автентичний малюнок", - додає пані Лимаренко.
Інша дизайнерка вишиванок Юлія Магдич так пояснює популярність вишиванки у світі:
"Українська вишивка є відголосом вишивки та етнічної культури як такої. А українська вишиванка є символом повернення до коріння та традицій у всьому світі", - каже вона.
"В мене є багато клієнтів за кордоном, які говорять: "Це так схоже на нашу національну вишивку!".
Також, на думку Юлії Магдич, вишиванка є популярною, оскільки це універсальний одяг. "Тобто це одяг, котрий пасує всім. Немає людини, якій би не пасувала вишиванка", - пояснює вона.
Окрім того, за її словами, останні чотири роки увага всього світу продовжує бути прикута до України, а вишиванка стала "візуальним кодом" цієї уваги, другим прапором".
Дизайнерка каже, що її вишиванки добре продаються в Америці, Європі на Близькому Сході. Клієнти - найрізноманітніші.
Своє ставлення до вишиванки Юлія Магдич описує так: "Для мене це, в першу чергу, символ моєї родини та любові в ній. Адже першу вишиванку мені вишила своїми руками мама - це символ української традиції, турботи, сімейної єдності", - каже вона.
Засновниця українського бренду одягу в етно-стилі Varenyky Fashion Оксана Лебедєва розповідає: "Для мене вишиванка - це дійсно дуже емоційний одяг. Одягаючи її, я себе відчуваю впевненіше".
За її словами, вишиванка - це не тільки красива сукня, це "одяг, який захищає душу".
"Однозначно, вишиванка серед всіх дизайнерських продуктів, які робить Україна, це продукт номер один. Це 100%". - пояснює вона BBC News Україна.
Втім, на думку дизайнерки, останнім часом інтерес у світі до української вишиванки дещо знизився.
За словами модельєрки Оксани Караванської, унікальність української вишивки в тому, що вона дуже різна: кожна українська місцевість має свій орнамент.
"Україна - це єдина країна в світі, де в кожному селі є свій авторський почерк", - пояснює вона.
"Більш розмаїтої ручної творчості я ніде у світі не зустрічала".
"У мене є дуже красива вишиванка прабабці, в якій вона брала шлюб. Потім вона передала вишиванку бабці, я її залишила для себе, перешила для своєї доньки. Тому для мене це саме ця емоція - спогади про родину", - розповідає дизайнерка.
В українському міністерстві економіки стверджують, що мода на вишиванки "made іn Ukraine" у світі почалася з 2014 року
"Експорт товарів легкої промисловості, куди входять і вишиванки, у 2017 році склав 1,1 млрд доларів. Це на 13,4% більше ніж у 2016 році", - розповідає BBC News Україна торговий представник Наталія Микольська.
За її словами, вишиті сукні та сорочки від українських дизайнерів купують світові зірки.
Зокрема, в етнічному одязі українських дизайнерів на публіці з'являлися французька актриса Мелані Тьєррі, модель Клаудія Шиффер та відома модниця, редакторка японского Vogue Анна Делло Руссо.
А голлівудська зірка Демі Мур одягнула вишиванку українського бренду для зйомок в новому фільмі "Сліпий".
"Українська вишиванка... продається на експортних ринках багатьох країн ЄС і світу. Це - Франція, Велика Британія, Італія, Німеччина, Росія, Канада, США і навіть в Непал", - додає паніМикольська.
І зазначає, що її власна сім'я також має багато вишиванок - від старовинних, які "передаються з покоління в покоління", до сучасних.
Полюбляють одягатися у вишиванки й деякі іноземні політики. Зокрема, неодноразово фіксували в цьому одязі представників канадського уряду.
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