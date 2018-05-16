Порушення внутрішнього годинника впливає на психіку - вчені

Копирайт изображения Getty Images

Порушення внутрішнього біологічного годинника підвищують ризик психічних розладів, стверджують вчені.

Внутрішній годинник "цокає" практично у кожній клітині організму. Також він впливає на щоденні ритми роботи тканин тіла.

Дослідження, опубліковане у виданні Lancet Psychiatry, у якому взяла участь 91 тисяча людей, пов'язує порушення внутрішнього годинника із депресією, біполярним розладом та іншими проблемами.

Вчені із університету Глазго, які проводили дослідження, кажуть, що його результати мають насторожити сучасне суспільство, яке дедалі більше віддаляється від життя за природними ритмами.

Хоча у дослідженні не розглядали напряму вплив телефонів, один із вчених - професор Деніел Сміт із університету Глазго, заявив у коментарі програмі Today на BBC Radio 4, що цілком ймовірно, що багато людей мають порушення внутрішнього годинника саме через використання мобільних пристроїв уночі.

"Я особисто вимикаю свій мобільний телефон перед 10 годиною вечора, адже, очевидно, що ми не еволюціонували для заглядання у екрани у той час, коли маємо спати", - заявив він.

Люди, які брали участь у дослідженні, носили датчики активності, які зчитували, наскільки порушені їхні біологічні годинники. Ті, хто вів активне життя уночі, увійшли до групи людей з такими порушеннями.

У них ризики діагностування порушень настрою були на 6-10% вищими, ніж у людей із більш природною денною активністю.

"Це не надто велика різниця. Але нас вразило, наскільки чітко вона простежується у багатьох цікавих результатах", - каже професор Сміт.

Дослідження виявило у людей із порушеннями внутрішнього годинника вищий рівень загального депресивного розладу, біполярного розладу, частіші випадки почуття самотності, нещасливості і нестабільного настрою.

Водночас, дослідникам не вдалося встановити, чи порушення внутрішнього годинника були причиною психічних розладів, чи одним із їхнім симптомів.

Добові ритми

Внутрішній годинник має дуже сильний вплив на те, як працює усе тіло.

Настрій, рівень гормонів, температура тіла і метаболізми - усі вони працюють за денними ритмами.

"Це дослідження каже нам, що внутрішній годинник дуже важливий у зміні настрою, і він повинен мати більший пріоритет для вивчення того, як ми організовуємо наше суспільство", - каже професор Сміт.

У дослідження вчені внесли дані із британського дослідницького проекту Biobank, хоча варто зазначити, що багато його учасників - люди вже похилого віку.

"Такі популяційні дослідження не ідеальні для вивчення причин психічних захворювань, враховуючи, що 75% випадків таких захворювань стаються у віці до 24 років", - зазначає доктор Айден Доерті з Оксфордського університету.

Водночас він додає, що дослідження вчених із Глазго вказує на необхідність проведення подібних досліджень "серед підлітків і молоді, які можуть допомогти змінити наше розуміння причин і наслідків, а також для запобігання і лікування психічних захворювань".

Стежте за нами в Telegram! Ми надсилаємо туди головні новини і добірку найкращих статей.