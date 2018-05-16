Реклама ліків: що хоче заборонити МОЗ

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Під час фіналу Євробачення у перерві між виступами українським глядачам активно показували рекламу лікарських засобів. І це - типова ситуація для телевізійного прайм-тайму.

За даними Нацради з питань телебачення і радіомовлення, реклама ліків і дієтичних добавок займає майже третину рекламних ефірів на національних телеканалах.

"Реклама - поганий порадник. Особливо, коли це реклама ліків, а її бачить не фахівець, а людина, яка шукає спосіб легкого і миттєвого одужання", - заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун і голосила про ініціативу міністерства - обмежити рекламу лікарських засобів.

У МОЗ розробили новий законопроект, який може змінити ситуацію з рекламою ліків в Україні. Яку рекламу пропонують заборонити і які у цих змін перспективи, розбиралась ВВС Україна.

Що зараз можна рекламувати, а що - ні

За чинними законами, в Україні можна рекламувати лише ті засоби, які мають обов'язковий сертифікат і відпускаються без рецепта.

Також їх не має бути в переліку заборонених лікарських засобів, який затверджує МОЗ.

Рекламувати ліки, які відпускаються за рецептом, заборонено.

В цілому ринок реклами в Україні регулюють майже 10 різних законних та підзаконних актів.

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Що хочуть заборонити

Законопроект, який пропонує МОЗ, не такий радикальний і має на меті заборонити не всю рекламу ліків, а лише запровадити низку обмежень.

Так, за новою ініціативою, хочуть заборонити рекламу цілительства та нетрадиційної медицини.

Копирайт изображения youtube.com Image caption Скрин з реклами лікарського засобу за участі актора Миколи Луценка

Якщо новий закон затвердить Верховна Рада, до реклами препаратів заборонять залучати відомих людей, акторів і медпрацівників. Наприклад, під заборону може потрапити ролик з рекламою засобу від діареї від актора Миколи Луценка, відомого за програмою "Миколина погода".

Крім того, під заборону, за цим документом, потрапить формулювання, що "ліки призначені виключно для лікування дітей". А сам зміст реклами має відповідати інструкції про застосування лікарського засобу.

Окремо прорпнують розробити порядок реклами ліків, яка буде спрямована на лікарів.

Функції контролю та моніторингу за змістом реклами планують закріпити за МОЗ.

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За порушення мають запровадити штрафи. Право застосовувати їх отримає Нацрада з телебачення і радіомовлення (НТКУ) - у розмірі 5% від ліцензійного збору за одне порушення. Крім того, санкції зможуть застосовувати Держпродспоживслужбі, Антимонопольному комітету.

Про нову ініціативу МОЗ оголосив у середу, 16 травня, і невдовзі збираються представити законопроект медичній спільноті й фармвиробникам.

Попередні спроби

Змінити ситуацію з рекламою ліків й удосконалити законодавство намагаються вже не один рік.

У чинному законі "Про рекламу" вже є чіткі обмеження щодо інформації про ліки, але цим доволі часто нехтують, завляв ще рік тому про проблеми на ринку реклами заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик.

У МОЗ ів НТКУ погоджувалися з тим, що попри всі законодавчі аспекти, немає чіткого механізму контролю за рекламою ліків, і ринок перенасичений недобросовісною рекламою.

Експерти обох цих відомств відзначали, що єдиного органу, який мав би контролювати та виявляти порушення в рекламі ліків, не існує.

У Верховній Раді ще три роки тому зареєстрували законопроект про заборону на рекламу ліків, але до сесійної ради він так і не дійшов: 2016 року його відхилив комітет з питань охорони здоров'я.

Хто проти

Ліки - це найбільший сегмент рекламного ринку на телебаченні України, річні об'єми якого оцінюють у мільярди гривень.

І телевізійники, і фармакоманії ще три роки тому критикували ідею заборонити рекламу ліків. Вони прогнозували імовірне підвищення цін на ліки й падіння продажів.

Нові ініціативи фармкомпанії поки що не коментують.

"Закон необхідно опрацювати і тоді можна буде надавати коментарі", - заявили ВВС News Україна у одній з найбільших фармацевтичних компаній України "Фармак".