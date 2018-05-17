Новий тренд: гроші за розрив стосунків

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Поліція китайського міста Ханчжоу приїхала на дивний виклик: працівники одного із барів повідомили, що знайшли підозрілий портфель. У ньому виявили 2 мільйони юанів (понад 300 тисяч доларів) готівкою.

Поліції вдалося відстежити власника портфелю - він, як з'ясували слідчі, зустрічався у барі зі своєю колишньою дівчиною.

А гроші у портфелі - були "платою" за припинення стосунків між ними. Це такий новий тренд у Китаї.

Ціна справжньої любові

Усі ми знаємо, що стосунки можуть ударити по гаманцю: на перших стадіях доведеться викласти трохи готівки на коктейлі чи вечері, пізніше - витрати підуть уже на подарунки і спільні подорожі.

І, вочевидь, невдоволені простою зустріччю віч-на-віч і поверненням речей одне одного, китайські залицяльники вигадали новий тренд: таку собі фінансову компенсацію за кінець тривалих стосунків.

Юридично це ніяк не врегульовано, але цей тренд нагадує виплати при розлученні.

Платити має людина, яка ініціює кінець стосунків. Вона ж і вирішує, скільки бажає дати колишньому партнерові - залежно від кількості проведеного разом часу, грошей і зусиль, вкладених у стосунки.

Копирайт изображения AFP Image caption Хто має оплачувати рахунок, коли іскра згасла?

Дехто прагматично вираховує, скільки екс-партнер витратив на них упродовж стосунків, інші - оцінюють завдану від розриву моральну шкоду.

Зазвичай платить чоловік - чи то через почуття провини, чи то, щоб якось втішити засмучену екс-партнерку. Проте дедалі частіше і жінки починають платити екс-бойфрендам - враховуючи, що в китайській культурі чоловік традиційно платить за обіди і подарунки.

Деякі ЗМІ припускають, що це типово міський феномен, спровокований сучасною споживацькою культурою. Інші вбачають у цьому тренді залишки старих часів - коли китайські жінки були фінансово залежними від чоловіків.

У Китаї ставлення до стосунків традиційно було доволі прагматичним і орієнтувалися на шлюб. Тож така плата покликана не тільки допомогти оговтатися від морального шоку, а й зберегти гарні відносини між колишніми партнерами і чисту репутацію.

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Деякі ЗМІ припускають, що ніби-то така плата, зокрема, допомагає старшим жінкам, які можуть відчувати, ніби втратили у тривалих стосунках чи в кар'єрі свою молодість.

Виплати за припинення стосунків, які потрапили до уваги китайських ЗМІ, дуже різні: від цілком безневинних до таких, що дійшли до суду.

Деякі випадки викликали у широкого загалу сміх, як-от випадок у квітні цього року, коли одна жінка ретельно вирахувала усі витрати її партнера на спільні обіди і ночі в готелях, які вони провели разом, аби, як вона вважала, не бути перед ним нічим винною.

А от у січні інший чоловік вимагав компенсації від своєї колишньої подружки, яка кинула його за те, що він облисів.

Були й серйозніші ситуації. Так у листопаді 2014 року чоловік із провінції Сичуань вимагав компенсації від колишньої партнерки, коли виявив, що вона паралельно зустрічалася із іншими чоловіками. Обидва були одружені, але зустрічалися упродовж п'яти років, і він часто давав їй гроші на купівлю одягу.

Після того, як жінка неодноразово відмовилася платити, екс-коханець прийшов до неї додому і облив кислотою її родину. Його затримали за підозрою в замаху на життя, та чоловік наполягав, що усього можна було б уникнути, якби жінка погодилася заплатити йому компенсацію.

"Забавка для чоловіка?"

У випадку із грошима, залишеними у барі в Ханчжоу, як повідомляє видання Global Times, екс-подруга вирішила, що у портфелі не вистачало кількох мільйонів. "Я не взяла їх, і пішла. Я сказала йому, щоб сам їх забирав. Та й усе", - сказала вона виданню.

Вона й не знала, що колишній партнер також пішов із бару, залишивши там гроші. Вони обидвоє одночасно з'явилися у поліцейському відділку, сподіваючись забрати готівку.

Копирайт изображения JIANGSU TV Image caption За гроші, які знайшли у портфелі, можна купити будинок у Ханчжоу

Портфель повернули чоловікові, який пообіцяв поліції бути більш обачним у майбутньому.

Проте він усе ще був стурбований тим, чи справді сума грошей, яку він пропонував колишній подрузі, була недостатньою.

Користувачі популярної в Китаї соцмережі Sina Weibo відреагували на ситуацію із недовірою.

Один із користувачів зазначив: "За два мільйони юанів можна купити собі будинок у Ханчжоу".

"Навіщо потрібні гроші, аби когось залишити?" - поцікавився інший користувач.

Ще один поставив під сумнів незалежність жінки у таких стосунках: "Як ця жінка ставиться до себе? Як до забавки для чоловіків"?

Користувачі відзначили тиск, який цей новий тренд створює для китайських чоловіків, особливо враховуючи гендерний дисбаланс у цій країні. "Чому чоловікам постійно треба дарувати жінкам гроші чи золото? Чи чоловіки і жінки не рівні?" - запитав один із користувачів.

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