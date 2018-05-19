Дешеві велосипеди напрокат завойовують світ

Копирайт изображения Alex Borwick Image caption Доступна оренда велосипедів скоро може змінити транспортні системи по всьому світу, як це вже сталось у Шанхаї

Свого часу голландці популяризували велосипед як міський транспорт; та зараз завдяки новітнім технологіям світ захлеснула нова хвиля "велосипедної революції".

Головна інновація - тепер орендовані велосипеди не треба паркувати на док-станціях. Їх можна знайти й розблокувати за допомогою мобільного додатку, винайняти на годину, добу чи тиждень - а потім так само заблокувати й лишити наприкінці свого шляху, не шукаючи спеціального місця паркування.

Такі велосипеди нині складають більшу частину з 18 мільйонів велосипедів для громадського користування у 1608 містах світу.

А ще наприкінці 2016 року їх було лише два мільйони, каже Расселл Меддін, один з авторів інтернет-карти, яка показує доступні для оренди велосипеди по всьому світу.

Приріст відбувся переважно за рахунок Китаю, де панування на вулицях прагнуть дві молоді компанії - за підтримки великих корпорацій, які конкурують між собою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Це не посіви, а звалища непотрібних велосипедів з китайського прокату

За сервісом Ofo стоїть гігант інтернет-торгівлі Alibaba, а стартапу Mobike допомагає найбагатший азійський холдинг Tencent.

Алекс Борвік, яка мешкає між Шанхаєм і Пекіном, користується сервісом Mobike майже від початку його існування. За її словами, орендувати велосипед "набагато простіше, ніж мати свій власний, адже не треба ходити з замком і весь час хвилюватися".

Відсутність спеціальних парковок - це "безсумнівно" одна з причин, чому вона віддає перевагу саме цьому сервісу: "Можна їхати, куди тобі треба, не турбуючись, щоб у кінцевому пункті була док-станція".

Внаслідок цього двобою між конкурентами лише на вулиці Шанхая виїхало близько 1,5 млн велосипедів. Та битва за ринок має і побічний ефект: у полях біля Шанхая чи південно-східного міста Сямень накопичуються гори викинутих велосипедів.

"Так, ці гори були й лишаються - але, здається, зараз трохи меншають", - каже Джеді Лю, студентка Пекінського педагогічного університету.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Китай переживає бум бізнесу з оренди велосипедів. Але є й зворотній бік медалі.

У вересні великі міста Китаю заборонили компаніям випускати на дороги додаткові нові велосипеди, й відтоді гори почали зникати.

Сервіс Mobike поширився на сто міст світу, включно з Манчестером у 2017 р. і Берліном у 2018 р.

"Китайські компанії з оренди велосипедів - єдині, які справді можна назвати глобальними", - каже представник Mobike Стів Паєр, колишній працівник лондонської програми Santander Cycles (яку в народі назвали "велосипедами Бориса Джонсона").

Дешевша інфраструктура

Окрім зручної можливості лишати велосипеди будь-де, відсутність парковок має ще іншу важливу перевагу: такі сервіси обходяться власникам набагато дешевше.

Монтаж й обслуговування типової лондонської док-станції на 25 велосипедів коштує близько 100 тисяч фунтів (135 тисяч доларів), каже пан Паєр.

Копирайт изображения Mobike Image caption Велосипеди, що не вимагають паркування, обходяться значно дешевше

Якщо ж перенести функції блокування й оплати з доку безпосередньо на велосипед, користування сервісом значно спрощується.

Користувачі знаходять вільні велосипеди - які обладнані GPS-сенсорами - за допомогою додатку для смартфона, а бронювання та розблокування здійснюється через сканування QR-коду або радіочастотну ідентифікацію.

Енергію для цих технологій постачає батарея, що заряджається від руху педалей.

Успіх таких велосипедів у Китаї привернув увагу інвесторів. У 2017 р. інвестиції капіталу у сервіси оренди велосипедів, не обладнані док-станціями, сягнули 2,6 млрд доларів, у порівнянні з 290 млн доларів у 2016 р. (за даними бізнес-аналітики від компанії Crunchbase, м. Сан-Франциско).

Керан Джиротра, викладач нової магістерської програми з технологій Корнелльського університету, стверджує: компанії завжди поспішають стати піонерами нових ринків, бо розраховують, що "потрапивши туди, швидко приваблять клієнтів і витіснять конкурентів".

Копирайт изображения Alex Borwick Image caption "Можна їхати, куди тобі треба, не турбуючись, щоб у кінцевому пункті була док-станція", - Алекс Борвік

Він наводить цифри: найбільша мережа з традиційними парковками, що веде бізнес у східнокитайському місті Ханчжоу, має 65 тисяч велосипедів, тоді як стартап Ofo - 10 мільйонів.

Традиційні системи, такі як у Лондоні та Парижі, "подобались людям, але обходилися дорожче, а рекламних прибутків отримували менше", - каже він.

Завдяки величезному обсягу велопарку, один велосипед обходиться китайським компаніям "набагато дешевше від ста доларів", у порівнянні з "трьома-п'ятьма тисячами доларів" за кожен велосипед, який потребує паркування на док-станції, додає пан Джиротра.

Машинне навчання

Користувачі не завжди лишають велосипеди в таких місцях, звідки їх буде зручно забрати наступним користувачам; тому велосипеди все ж таки доводиться пересувати.

Щоб якнайкраще розподілити велосипеди, один стартап з Осло вдався до машинного навчання - складної форми аналізу даних.

Копирайт изображения Urban Infrastructure Partner Image caption Орендовані велосипеди в Осло

"Ми намагаємось максимально збільшити кількість поїздок кожного велосипеда, перш ніж нам доведеться знову його пересувати", - каже Аксель Бентсен, директор компанії Urban Infrastructure Partner, яка керує сервісом оренди велосипедів в Осло.

"Вручну це дуже складно, але машинне навчання дозволяє виявити закономірності та внести зміни, до яких ми б самі не додумалися", - зазначає він.

Співпраця з таксі

Бізнес прокату велосипедів зацікавив служби таксі та спільного використання автомобілів: їхні пасажири можуть пересідати на велотранспорт на останню ланку своєї подорожі.

У квітні, компанія Uber викупила нью-йоркський стартап Jump Bikes, заплативши за нього майже 200 мільйонів доларів, за даними Techcrunch.

Фірма Ola - конкурент Uber в Індії - наприкінці минулого року запустила допоміжний сервіс Ola Pedal.

Нарешті, компанія Grab з Сінгапуру - ще один конкурент Uber - минулого року підтримала "безпарковочну" службу прокату велосипедів під назвою oBike.

Важлива інформація

На думку професора Джиротри, дані про наші велосипедні маршрути для когось можуть виявитися дуже важливими.

"Хочете когось розшукати? Мобільний телефон можна вимкнути, але якщо ця людина поїхала велосипедом, можна точно дізнатися, куди вона попрямувала", - пояснює Стівен Флемінг, засновник австралійсько-голландської консалтингової фірми Cycle Space.

Ми не знаємо, як скоро решта світу наздожене Амстердам, де 65% усіх поїздок здійснюються велосипедом.

Та це може статися швидше, ніж ми гадаємо, завдяки неочікуваній співпраці підприємницького капіталу й гігантів китайського інтернет-бізнесу.

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