Чому Марадоні шукають будинок в Білорусі?

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Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона в Об'єднаних Арабських Еміратах підписав контракт з білоруським футбольним клубом "Динамо" з Бреста.

Цю сенсацію уесь день 16 травня повторювало білоруське телебачення.

Марадона опублікував фото з перевернутим білоруським прапором. В соцмережах він вигукує: "Я президент! Я тренер!".

Офіційний сайт "Динамо-Брест" уточнює: Марадона став головою правління клубу.

Протягом останніх 10 років Марадона очолював збірну Аргентини та два клуби в ОАЕ.

Заокеанському футболісту і тренеру, мабуть, ще не відомо, як правильно демонструвати білоруський прапор і що право називати себе президентом в новій для нього країні за законом має лише одна людина - президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Інші президенти тут заборонені.

Копирайт изображения FC DYNAMO BREST Image caption У прес-службі брестського "Динамо" підкреслили, що умови трирічного контракту не розкриють

Клуб для Марадони

Брестська команда "Динамо" вийшла у фінал Кубку Білорусі з футболу.

Найближча гра - 19 травня, де вона зустрінеться з білоруським клубом БАТЕ.

"Динамо" двічі завойовувало Кубок Білорусі (у 2007 та 2017 роках) та один раз Суперкубок країни - головний приз щорічного футбольного матчу, в якому зустрічаються чемпіони Вищої ліги чемпіонату Білорусі та власники Кубку Білорусі минулого сезону. У березні цього року на Суперкубку "Динамо" перемогла БАТЕ.

В чемпіонаті минулого року ця команда була четвертою, клуб грає в Єврокубках, але без особливих успіхів.

Брестський клуб - ровесник Дієго Марадони.

В середині 2016 року SOHRA Overseas з офісом в Дубаї купила контрольний пакет акцій брестського "Динамо". Меценатом представили Поля Даєра - сина одного з шейхів.

Реальним господарем клуба білоруська преса називає Олександра Зайцева, колишнього помічника Віктора Лукашенка, старшого сина білоруського президента.

Прес-служба "Динамо-Брест" на днях заявила, що Поль Даєр більше не господар клубу, він продав свої акції минулого року. Новий власник поки що невідомий.

"Вони - не медійні люди і не розкривають себе. Так, вже рік, як у нас нові власники. Нас про це ніхто не питав, а самі ми не бачили інформаційного приводу, аби оголосити про це", - заявила білоруському сайту TUT.by прес-секретар "Динамо" Ольга Хиженкова.

Вона також спростувала інформацію про те, що 20% акцій клубу відійдуть до Марадони, і підкреслила, що умови трирічного контракту не розкривають.

Копирайт изображения FC DYNAMO BREST Image caption Прес-служба клубу: "Марадона буде перебувати в Бресті - спілкуватися і працювати з командою"

Дім для Марадони

Стадіон у Бресті, де грає Марадона, вважають одним із найкращих у Білорусі.

У Марадони в Бресті буде "все, що йому потрібно", запевнила прес-секретар "Динамо-Брест". Для Марадони підбирають будинок - обов'язково з тренажерною залою.

Він не буде проводити в Білорусі холодну зиму - збори команди проходять в теплих країнах.

Однак Ольга Хиженкова запевнила пресу, що Марадона буде перебувати у Бресті - спілкуватися та працювати з командою.

Відомий білоруський спортивний оглядач Володимир Бережков вважає, що Марадона потрібен нинішнім власникам білоруського клубу для залучення нових інвестицій та бізнес-партнерів.

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Імідж країни та Марадона

"Для білоруського футболу це може бути корисним з точки зору залучення уваги глядачів. Зі спортивної точки зору - навряд. Марадона як тренер не проявив себе практично ніде, вся його тренерська робота була з негативним ефектом", - каже Бережков.

"Він в тому числі відомий як затятий неплатник податків, любитель наркотиків. Якщо покласти на терези все разом, то вийде, що дуже багато галасу та уваги... Я думаю, що ті, хто його запрошували, розраховували саме на це", - каже експерт.

Лідер Ліберально-демократичної партії Білорусі Олег Гайдукевич впевнений, що арабські власники брестського клубу зробили сенсаційний вклад в імідж Білорусі.

"Марадону знають в будь-якій точці світу. Правильно тримати білоруський прапор він ще навичиться, не в цьому справа. Новина про білоруський контракт Марадони перевершила річні зусилля білоруського МЗС по просуванню іміджу країни. Вже сьогодні у всьому світі говорять про Білорусь - через Марадону", - каже пан Гайдукевич.

І додає: "Почнеться гра, і я впевнений, що будь-який матч за його участі буде збирати людей з різних країн, навіть далеких від футболу. Популярність країни, імідж - адже це політика, це залучення інвестицій".

Скандальність репутації Марадони лідера Ліберально-демократичної партії Білорусі не бентежить.

"Так, в нього непроста доля. Але Марадоні цікаво спробувати щось нове, здивувати його важко, він багато побачив. У Білорусі він ніколи не був, для нього це щось нове. Чому б ні? Чому б не Білорусь?" - питає Олег Гайдукевич.