Річниця розслідування російського втручання. Що встиг спецпрокурор Мюллер?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час війни у В'єтнамі пан Мюллер командував взводом морської піхоти

Сьогодні минає рівно рік з того дня, як заступник міністра юстиції США Рід Розенстайн призначив колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором з розслідування втручання Росії в американські вибори 2016 року та ймовірної змови оточення Дональда Трампа з Москвою.

Підсумовують діяльність 73-річного пана Мюллера, який під час війни у В'єтнамі командував взводом морської піхоти, по-різному. Підраховано, що президент Трамп назвав в Twitter це розслідування "полюванням на відьом" 42 рази.

Пан Трамп також регулярно підкреслює в Twitter - No Collusion, "Жодної змови!"

Його прихильники, найбільш голосним з яких є наразі новий адвокат президента, колишній федеральний прокурор Південного округу Нью-Йорка та екс-мер Нью-Йорка Руді Джуліані, доводять, що пан Мюллер не знайшов жодних доказів змови, і вимагають, щоб він згортав розслідування.

Що саме встиг зробити за минулий рік спецпрокурор Мюллер? Його прихильники кажуть, що немало.

Навіть один друг Дональда Трампа, керівник ресурсу Newsmax Крістофер Радді визнає, що розслідування пана Мюллера рухається ударними темпами.

"Вони не б'ють байдики, - сказав він Washington Post. - Кількість порушених справ, визнання провини та інших фактів - просто вражає. Я вважаю, що це розслідування буде доведене до кінця швидше за всі інші".

19 осіб і три компанії

Наразі спецпрокурор притягнув до суду 19 осіб і три російські компанії. 13 з 19 фігурантів були притягнуті в лютому цього року у справі "російських тролів", які нібито сіяли через соцмережі розбрат серед американців перед виборами 2016 року.

Однак ці обвинувачені, на загальну думку, ніколи не постануть перед американським судом, оскільки живуть в Росії, у якої немає з США договору про видачу. І жодного американця не обвинувачують у свідомій змові з ними.

Копирайт изображения AFP Image caption Допити проводять в будівлі вашингтонського федерального суду, у великій кімнаті без вікон, де працюють члени великого журі, яке скликав прокурор Мюллер

Ніхто не очікував, що в суді також з'являться три компанії, які проходять у справі тролів. Як раптом одна з них - Сoncord Management and Consulting Ltd., яка належить "кухарю Путіна" бізнесмену Євгену Пригожину і нібито фінансувала діяльність санкт-петербурзької "фабрики тролів", - винайняла дорогих американських адвокатів і почала дошкуляти прокурорам вимогами надати захисту купу матеріалів, зокрема закритих.

Більшість із інших шести фігурантів вже визнали свою провину. Скептики наголошують, що жоден з них не зізнався у змові з Росією, через яку власне все й почалося.

"20 разів на день"

Колишній помічник Дональда Трампа з нацбезпеки Майкл Флінн та колишній радник Трампа з питань зовнішньої політики Джордж Пападопулос зізналися у брехні федеральним дізнавачам, а колишній заступник начальника штабу Рік Гейтс - у фінансових порушеннях.

Проти його колишнього керівника Пола Манафорта висувають такі ж обвинувачення, однак той наполягає на своїй невинуватості і чекає на два суди. У змові з Росією нікого з них не звинуватили.

Пан Мюллер також рекомендував федеральній прокуратурі Південного округу Нью-Йорка зайнятися адвокатом пана Трампа Майклом Коеном, у якого провели обшуки і вилучили безліч документів і електронних пристроїв.

Як повідомляють, Дональд Трамп "по 20 разів на день" скаженіє в Білому домі щодо цих обшуків, а його помічникам лишається мовчки дивитися на ці сцени, оскільки вони не мають чим його втішити.

Однак самого пана Коена поки ні в чому офіційно не звинуватили.

Прокурор Мюллер також затребував - і отримав - від Білого дому майже півтора мільйони внутрішніх документів адміністрації Трампа і допитав десятки його наближених осіб, і навіть деяких близьких родичів, які оформлені як президентські радники.

Діапазон допитаних паном Мюллером чиновників простягається від юрисконсульта Білого дому Дональда МакГенна до 29-річного Аві Берковіца, особистого помічника Джареда Кушнера.

Задній під'їзд

Допити проводять в будівлі вашингтонського федерального суду, у великій кімнаті без вікон, де працюють члени великого журі, яке скликав прокурор Мюллер.

Допитувані, які не бажають зустрічатися з натовпом репортерів, можуть користуватися заднім під'їздом.

Колишній працівник передвиборчого штабу Трампа Сеї Нанберг сказав, що йому такої можливості не надали, однак він і сам вважав за краще гордо пройти крізь натовп папараці.

Точно оцінити масштаб виконаної паном Мюллером роботи не можна, оскільки і він сам, і його команда не дають інтерв'ю і не зливають інформацію в ЗМІ.

Кілька допитаних ним свідків розповіли журналістам, про що їх запитували. Але більшість тримають язик за зубами, тому скласти уявлення про роботу слідчих дуже важко.

Абсолютно незрозуміло, які ще козирі має прокурор Мюллер, і як довго його розслідування буде дратувати президента і кидати тінь на його правління.

Не маючи можливості вплинути на пана Мюллера, Дональд Трамп намагається впливати на громадську думку. Він регулярно таврує спецпрокурора, ФБР і власний мін'юст.

Опитування показують, що ця тактика дає певні плоди.

Жодного клаптика землі

Скептики, зрештою, доводять, що напади пана Трампа тут ні до чого, і що на суспільні настрої швидше впливає те, що кінця розслідуванню не видно.

Зрештою, закінчується термін його проведення, який зазвичай складає півтора-два роки. Це означає, що пану Мюллеру необхідно діяти ще швидше.

Дональд Трамп тим часом змінив команду адвокатів і тактику. Колишні юристи радили йому піти слідству назустріч і, наприклад, надати всі необхідні документи.

Нещодавно пан Трамп розлютився і почав вголос мріяти про "телевізійного адвоката", який битиметься за нього на блакитних екранах і не поступиться Мюллеру жодним клаптиком землі.

Так в Білому домі з'явився Руді Джуліані, котрий іноді говорить зайве, однак Трампу імпонує його войовничість.

Копирайт изображения Reuters Image caption Руді Джуліані захищає пана Трампа як може

У середу пан Джуліані повідомив з посиланням на прокурора Мюллера, що той не збирається притягати пана Трампа до суду, оскільки мін'юст неодноразово вказував ще з 1973 року, що судити чинного президента неможливо.

Однак цей постулат ще жодного разу не перевірили в судовому порядку.

У будь-якому випадку пан Мюллер може зібрати на президента Трампа компромат і замість суду віднести його до палати представників на предмет імпічменту, котрий буде цілком імовірним, якщо демократи отримають там в листопаді більшість.

Виступаючи в середу ввечері по телебаченню, колишній високопосадовець ФБР Чак Розенберг назвав Роберта Мюллера "блискучою, незворушною і чесною людиною".

За минулий рік Роберт Мюллер встиг зробити чимало, хоча факт змови з Росією поки не довів. Однак ще не вечір.

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