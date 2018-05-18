Раз на рік - як українці відзначили день вишиванки

Вишиванку заледве можна назвати винятково традиційним вбранням - чимало українців носять її як святковий або й повсякденний одяг.

Та є один день у році, коли це особливо помітно.

Парки, сквери, офіси, кав'ярні і громадський транспорт 17 травня заполонили люди з орнаментами на вбранні - у такий спосіб українці відзначили День вишиванки.

Київ, Чернігів, Львів, Запоріжжя, Хмельницький, Харків... Пропонуємо поглянути, як це було.

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Вже традиційно вишиванки на свята одягають не лише люди, але й домашні улюбленці. Цього разу в об'єктив потрапив мурчик, якого причепурили у Запоріжжі.

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У Чернігові ходу у вишиванках перетворили на справжнє дефіле.

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У тренді й Львів, де провели показ мод "Вишивана Україна".

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А ще у Львові був тематичний торт. Цікаво, чи усім його вистачило.

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Харків славиться великою кількістю студентів з інших країн і навіть континентів.

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Кривий Ріг - найдовше місто Європи. Відповідно, на ходу у вишиванках принесли і найдовший прапор.

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У Хмельницькому вирішили не пасти задніх і, вдягнувшись у вишиванки, стали у формі тризуба. Вийшов рекорд - до акції долучилася 1961 людина.

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Депутати парламенту - як від влади, так і опозиціонери - не оминули можливості долучитися до народного свята.

Під Радою тим часом проводили протест, вимагаючи змінити виборче законодавство так, щоб наступних депутатів можна було обирати за пропорційною системою з відкритими регіональними списками.

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Дружина президента Марина Порошенко вигуляла свою вишиванку під час поїздки до Миколаєва. А потім ще в Одесі.

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Кияни, схоже, виявилися надто заклопотаними для рекордів та дефіле, але робоча зміна чи шкільні заняття - не привід лишати вишиванку вдома!

А як святкували ви? Надсилайте свої фото у вишиванках у наш Facebook.

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