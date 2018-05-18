Раз на рік - як українці відзначили день вишиванки

  • 18 травня 2018

Вишиванку заледве можна назвати винятково традиційним вбранням - чимало українців носять її як святковий або й повсякденний одяг.

Та є один день у році, коли це особливо помітно.

Парки, сквери, офіси, кав'ярні і громадський транспорт 17 травня заполонили люди з орнаментами на вбранні - у такий спосіб українці відзначили День вишиванки.

Київ, Чернігів, Львів, Запоріжжя, Хмельницький, Харків... Пропонуємо поглянути, як це було.

Вишиванка Копирайт изображения UNIAN

Вже традиційно вишиванки на свята одягають не лише люди, але й домашні улюбленці. Цього разу в об'єктив потрапив мурчик, якого причепурили у Запоріжжі.

Вишиванки Копирайт изображения UNIAN

У Чернігові ходу у вишиванках перетворили на справжнє дефіле.

Вишиванки Копирайт изображения UNIAN

У тренді й Львів, де провели показ мод "Вишивана Україна".

Вишиванки Копирайт изображения UNIAN

А ще у Львові був тематичний торт. Цікаво, чи усім його вистачило.

Вишиванки Копирайт изображения UNIAN

Харків славиться великою кількістю студентів з інших країн і навіть континентів.

Вишиванки Копирайт изображения UNIAN

Кривий Ріг - найдовше місто Європи. Відповідно, на ходу у вишиванках принесли і найдовший прапор.

Вишиванки Копирайт изображения UNIAN

У Хмельницькому вирішили не пасти задніх і, вдягнувшись у вишиванки, стали у формі тризуба. Вийшов рекорд - до акції долучилася 1961 людина.

Вишиванки Копирайт изображения UNIAN

Депутати парламенту - як від влади, так і опозиціонери - не оминули можливості долучитися до народного свята.

Під Радою тим часом проводили протест, вимагаючи змінити виборче законодавство так, щоб наступних депутатів можна було обирати за пропорційною системою з відкритими регіональними списками.

Вишиванки Копирайт изображения UNIAN

Дружина президента Марина Порошенко вигуляла свою вишиванку під час поїздки до Миколаєва. А потім ще в Одесі.

Вишиванки Копирайт изображения UNIAN

Кияни, схоже, виявилися надто заклопотаними для рекордів та дефіле, але робоча зміна чи шкільні заняття - не привід лишати вишиванку вдома!

А як святкували ви? Надсилайте свої фото у вишиванках у наш Facebook.

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