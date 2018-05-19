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19 травня увага багатьох людей буде прикута до Віндзора, де відбудеться весілля принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл.

Ажіотаж навколо події настільки великий, що церемонію заздалегідь порівнюють із найяскравішими королівськими весіллями XXI століття.

BBC News Україна згадує найгучніші з них.

1. Велика Британія: Принц Вільям і Кейт Міддлтон

Дата: 29 Квітня 2011.

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Історія: Вестмінстерське абатство, 1900 гостей і весільна сукня, про яку і досі мріють наречені по всьому світу - весілля принца Вільяма та його давньої подруги Кейт Міддлтон стало для британської королівської родини, мабуть, найбільш знаковою подією нинішнього століття.

І хоча минуло вже сім років, головні моменти церемонії і досі в пам'яті британців: наречена у вбранні від Alexander McQueen, клятви любити одне одного і в горі, і в радості, повернення до Букінгемського палацу на очах тисяч прихильників та одразу два поцілунки на балконі.

За всім цим спостерігали понад 3 мільярди глядачів.

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До речі, під час проголошення весільних клятв Кейт вирішила пропустити обіцянку "підкорятися" чоловікові - так само, як і принцеса Діана під час весілля з батьком Вільяма принцом Чарльзом.

Діти: принц Джордж (2013), принцеса Шарлотта (2015) та принц Луї (2018).

Цікавий факт: наступного дня після весілля принц Вільям повернувся до роботи пошуково-рятувального пілота. У медовий місяць пара вирушила лише за 10 днів після церемонії.

2. Монако: Принц Альберт II і Шарлен Віттсток

Дата: 1-2 липня 2011.

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Історія: весілля Вільяма та Кейт було не єдиною гучною королівською подією 2011 року.

Одруження принца Монако Альберта II та південноафриканської плавчині Шарлен Віттсток нарешті поклало край бурхливому холостяцькому життю 53-річного спадкоємця престолу - а там були і народжені поза шлюбом діти, і навіть чутки про гомосексуальність, які принц рішуче відкидав.

Церемонія розтяглася на кілька днів і стала "найбільшою вечіркою Монако за 55 років" - саме стільки часу минуло від легендарного весілля батька Альберта принца Реньє з американською акторкою Грейс Келлі.

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Драматизму теж не бракувало. Напередодні весілля таблоїди писали, що Віттсток начебто готує втечу і навіть купила квитки в один кінець до Південної Африки, а під час весілля помітили, що наречена виглядає "нещасною". Та як би там не було, Альберт та Шарлін разом вже вісім років.

Діти: близнюки принцеса Габріела та принц Жак (2014).

Цікавий факт: і Альберт, і Шарлін брали участь в Олімпійських іграх - принц у бобслеї, а його дружина у плаванні.

3. Швеція: кронпринцеса Вікторія та Даніель Вестлінг

Дата: 19 червня 2010

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Історія: роман спадкоємиці шведського престолу принцеси Вікторії розпочався у… спортзалі. Її обранцем став персональний фітнес-тренер Даніель Вестлінг.

Їхнє весілля не тільки стало одним із найбільших з часів одруження принца Чарльза та принцеси Діани, але й допомогло збільшити популярність шведської монархії. Після церемонії кількість шведів, що схвально ставляться до королівського дому, збільшилася до 70%.

"Розквітла" після одруження і сама Вікторія, якій у 1990 роки доводилося боротися з анорексією. Як розвідала сама принцеса, хворобу спричинив надмірний тиск, пов'язаний з виконанням королівських обов'язків.

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Діти: принцеса Естель (2012) та принц Оскар (2016).

Цікавий факт: Вікторія не завжди була спадкоємицею шведського престолу. Законом передбачалося, що трон передається по чоловічій лінії, тож він мав дістатися її молодшому брату - принцу Карлу-Філіпу. Але зрештою правила змінили, і статус кронпринцеси перейшов до Вікторії.

4. Велика Британія: Принц Чарльз та Камілла Паркер-Боулз

Дата: 9 квітня 2005

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Історія: якщо одруження принца Чарльза з принцесою Діаною у липні 1981 року було однією з найграндіозніших подій 20-го століття, друге його весілля вийшло досить тихим та камерним.

Причини зрозуміти неважко: Камілла Паркер-Боулз тривалий час була коханкою принца Уельського, і їхні стосунки вважаються однією з головних причин розвалу шлюбу з Леді Ді - "народною принцесою", яку обожнювали британці.

Весілля відгуляли у Віндзорі. Через те, що це був не перший шлюб для наречених, було вирішено обмежитися громадянською церемонією. Батьки Чарльза, королева Єлизавета та герцог Единбурзький, її не відвідали, але влаштували для молодят святковий прийом у Віндзорському замку.

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Вбрання Каміли, яка отримала після весілля титул герцогині Корнуольскої, також було стриманим. Вона відмовилася від білої сукні та віддала перевагу сукні та пальто золотистого кольору.

Діти: немає.

Цікавий факт: церемонію довелося відкласти на день, щоб принц Чарльз та інші високопоставлені гості змогли відвідати похорон Папи Римського Іоанна Павла II.

5. Данія: кронпринц Фредерік та Мері Дональдсон

Дата: 14 травня 2004 року

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Історія: австралійка Мері Дональдсон познайомилася із данським кронпринцом Фредеріком у шумному сіднейському пабі під час Олімпійських ігор 2000 року.

Про його королівське походження Мері навіть не підозрювала, адже принц начебто представив себе просто як "Фред". Сам він розповідає, що "дещо смутно" пам'ятає події того вечора.

Тим не менш, пара розпочала стосунки на відстані, які навіть деякий час вдавалося тримати у таємниці від данських газет.

Зрештою Мері переїхала до Копенгагена, де у 2004 році й відбулося весілля. Його справжньою прикрасою стала сукня нареченої зі шлейфом завдовжки 31 метр.

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Діти: принц Крістіан (2005), принцеса Ізабелла (2007), близнюки принц Вінсент та принцеса Джозефіна (2011).

Цікавий факт: медовий місяць молодята провели в Африці, причому, для Мері пункт призначення став сюрпризом.

6. Іспанія: принц Феліпе та Летиція Ортіз

Дата: 22 травня 2004

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Історія: обраницею нинішнього короля Іспанія також стала далека від аристократії жінка.

Летиція Ортіз була відомою журналісткою та ведучою теленовин, і її стосунки з наслідним принцом Феліпе стали для іспанців несподіванкою, адже роман вони тримали у таємниці понад рік.

Їхнє одруження припало на дощовий травневий день та відбулося за два місяці після терактів у Мадриді та усього за тиждень після данського весілля. За церемонією спостерігали 1600 гостей та мільйони телеглядачів.

У червні 2014 року Феліпе та Летиція стали королем та королевою Іспанії після зречення короля Хуана Карлоса.

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Діти: принцеса Астурійська Леонор (2005) та інфанта Софія (2007).

Цікавий факт: Феліпе - другий чоловік Летиції, але її перший шлюб не став проблемою для королівського весілля, адже з екс-чоловіком вона не одружувалася у церкві.

7. Нідерланди: принц Віллем-Александр та Максіма Соррегьета

Дата: 2 лютого 2002

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Історія: шлях до сімейного щастя для нідерландського принца Віллема-Александра та його коханої Максими Сорреґ'єти виявився тернистим.

Майбутня королева-консорт народилася в Аргентині, а під час знайомства з Віллемом-Александром навіть і гадки не мала, що перед нею королівська особа. Коли ж дізналася - подумала, що він жартує.

Їхні стосунки, а згодом і заручини, спричинили неабиякі суперечки у Нідерландах. Річ у тім, що батько нареченої працював міністром в аргентинського диктатора Відели, а тому начебто міг мати відношення до масових репресій. Зрештою закохані отримали дозвіл на шлюб, однак за умови, що батько не братиме участь у жодній з королівських подій, зокрема й у весіллі.

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Після того, як королева Беатрікс зреклася трону у 2013 році, Віллем-Александр та Максима стали королем та королевою Нідерландів.

Діти: три доньки - принцеса Катарина-Амалія (2003), принцеса Алексія (2005) та принцеса Аріана (2007).

Цікавий факт: Максима стала першою європейською королевою-консортом, яка народилася поза межами континенту.

8. Норвегія: кронпринц Хокон та Метте-Маріт Т'єссем Гьойбі

Дата: 25 серпня 2001

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Історія: колишня офіціантка Метте-Маріт Т'єссем Гьойбі настільки вразила норвезького принца Хокона, що спадкоємець престолу забув про всі правила та традиції.

Майбутня принцеса на момент початку роману вже мала дитину та була відома своїм "бунтівним" характером. До того ж, наречені почали жити разом ще до весілля, що було нечуваним для королівської родини. Під час церемонії вони рушили до вівтаря разом, а син Метте-Маріт виконував роль пажа.

"Ви обрали не найлегшу дорогу, але кохання перемогло", - заявив на весіллі єпископ Осло Гуннар Стаалсет. Після цих слів на очах нареченої з'явилися сльози.

Діти: принцеса Інгрід Александра (2004) та принц Сверре-Магнус (2005).

Цікавий факт: принц Хокон став першим спадкоємцем престолу у Європі, який має прийомну дитину.

Підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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