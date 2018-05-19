НеПроґавте: чому Путін на КАМАЗі і що саме Курт Волкер сказав про Донбас?

Копирайт изображения Reuters Image caption Що Володимир Путін робив у КАМАЗі?

Американська зброя не допоможе Україні повернути захоплені Росією території - але допоможе втримати подальший наступ, заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер. А Володимир Путін відкрив Кримський міст, що має з'єднати півострів із РФ. СБУ тим часом провела обшуки в офісі РИА Новости у Києві - і заарештувала керівника видання.

Щось із цього пропустили? Ми підготували для вас щотижневу добірку найважливіших тем і найцікавіших матеріалів на сайті BBC News Україна.

Скільки ви проживете? ВВС спільно із проектом "Глобальний тягар захворювань" (Global Burden of Disease) Інституту показників та оцінки здоров'я (IHME) склав калькулятор тривалості життя для мешканців різних країн:

Більше про проект і його висновки можете почитати тут:

Ми також детально проаналізували, як змінилися показники тривалості життя в Україні:

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Як нам шкодить брудне повітря

Українські заголовки цього тижня на нашому сайті очолив "азовець", який відмовився тиснути руку президентові Порошенку. Ця історія спершу потрапила в центр уваги соцмереж.

BBC News Україна поговорила із тим самим "азовцем" - ветераном АТО Олегом Толмачовим - про причини такого вчинку:

Копирайт изображения "Національний корпус" Image caption "Я просто пройшов повз. Не намагався ні образити його, ні дискредитувати. Просто не потис руку, і все".

Скандальна історія у Польщі: під Варшавою сталася сутичка між групою невідомих та українцями, в результаті якої один громадянин України потрапив до лікарні з тяжкими травмами. Ми дізналися моторошні подробиці:

Кримський міст і Курт Волкер

Цього тижня президент Росії Володимир Путін відкрив міст через Керченську протоку, який з'єднує анексований Кримський півострів із Краснодарським краєм РФ. Українські військові експерти кажуть, що новий міст суттєво спростить перевезення озброєнь на територію Криму з Росії. Читайте більше:

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Чи врятує Кримський міст півострів від ізоляції?

Тим часом спецпредставник уряду США з питань України Курт Волкер поїхав у робочу поїздку на схід України. Там із ним про можливості повернення Донбасу під український контроль та посилення санкцій проти Росії поговорили кореспонденти ВВС.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Курт Волкер: "Українці не зможуть повернути територію, вже захоплену Росією"

Читайте повне інтерв'ю: Курт Волкер: Росія не знає, що робити з Донбасом

Як конфлікт на Донбасі пов'язаний із протистоянням Московського та Київського патріархатів православної церкви в Україні? І в якому стані зараз знаходяться їхні взаємини?

ВВС побувала в кількох "гарячих точках" релігійної карти України й дізналася, як парафіяни та священики обирають між двома церквами і чи зможуть вони знайти спільну мову:

Серед інших новин із України цього тижня, які вам не варто пропускати:

Євробачення і британське королівське весілля

Не знаєте, хто переміг на Євробаченні? Не біда! Читайте тут:

Представник від України Melovin опинився на 17-у місці. Можливо, ось ця стаття допоможе нашим співакам наступного року: Рецепт перемоги на Євробаченні: співайте про сумне

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Принц Гаррі і Меган Маркл одружаться 19 травня в каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Стежте за прямою трансляцією із церемонії на нашому сайті

Інша історія, яка захоплює увагу мільйонів по всьому світу - британське королівське весілля. Монарші пристрасті, сукні і фанати, які долають тисячі кілометрів, щоб побачити молодят! Читайте:

Серед інших важливих міжнародних подій тижня:

У Єрусалимі урочисто відкрилося посольство США - його перенесли у це місто із Тель-Авіва. У день відкриття на Західному березі сталися найкривавіші від 2014 року сутички між незгодними палестинцями й ізраїльськими військовими: 58 людей загинули.

Північна Корея скасувала зустріч на найвищому рівні із Південною Кореєю - через військові навчання останньої спільно зі США. У Пхеньяні також пригрозили скасувати історичну зустріч між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом, заплановану на червень.

У відповідь на обстріл ізраїльських позицій на Голанських висотах Ізраїль накрив іранські військові об'єкти в Сирії. Чи буде велика війна на Близькому Сході?

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