"Чому я не потис руку президенту" - розповідь "азовця"
Під час нагородження учасників змагань ветеранів один з екс-бійців "Азова" відмовився потиснути руку президенту Петру Порошенку.
Цей випадок розділив користувачів соцмереж - одні підтримали вчинок "азовця" "за принциповість", інші засудили, адже сприйняли відмову вітатися з президентом та головнокомандувачем як неповагу до армії та держави в цілому.
BBC News Україна поговорила з Олегом Толмачовим - саме так звати ветерана "Азова" - про причини такого вчинку та про те, чи повторить він його, якщо випаде нагода ще раз потиснути руку главі держави.
BBC News Україна: Де ви воювали?
Олег Толмачов: Влітку 2014 року пішов з друзями до батальйону "Азов".
На війні пробув два з половиною місяці.
У серпні був поранений - під час розвідки у селі Сартана біля Маріуполя наше авто потрапило під обстріл.
BBC News Україна: Наскільки серйозне було поранення?
О.Т.: Роздроблені обидві кістки на лівій гомілці.
Зрощення проходило досить довго. Через програму біотех-реабілітація поранених вирощувалися нові клітини.
Так вдалося стати на ноги і повернутися до нормального життя...
Зараз тренувався і виступив на фінальному відборі Invictus Games ("Ігри нескорених" - міжнародні змагання, у яких беруть участь люди, що отримали поранення під час бойвих дій. Під час цих змагань і сталася ситуація з відмовою потиснути руку президенту. - Ред.) до української збірної.
Отримав дві бронзи у веслуванні на тренажерах.
BBC News Україна: Чому не потисли руку президенту під час нагородження?
О.Т.: Вважаю, що Петро Порошенко не достойний бути присутнім на цих змаганнях.
Там були бійці, які отримали поранення на війні, яка ніяк не закінчиться.
Якби потис руку, то, думаю, таким чином принизив честь і гідність моїх побратимів, які загинули і які ще служать...
Я не підтримую діяльність Порошенка протягом його каденції - такий мій вибір.
Я просто пройшов повз. Не намагався ні образити його, ні дискредитувати. Просто не потис руку, і все.
BBC News Україна: Але на офіційній церемонії такий крок можна розцінити як неповагу до головнокомандувача та всієї армії, яку він представляє.
О.Т.: Я так не вважаю.
Я поважаю всі підрозділи ЗСУ і Нацгвардії, які беруть участь у бойових діях.
Яким чином цей вчинок може бути неповагою, я не розумію.
BBC News Україна: Критики ще кажуть - тоді можна було взагалі не виходити на церемонію нагородження.
О.Т.: А чому я маю не виходити на церемонію?
Мені медаль вручала призерка минулорічних Invictus Games Катерина Михайлова з "Айдару". Я її поважаю.
За свою медаль я тренувався і виборов її у чесних змаганнях.
І медаль я взяв, тому що хочу потрапити до збірної.
Якби мені її Порошенко вручав, то, можливо, я б її не взяв.
BBC News Україна: Ще опоненти вашого вчинку кажуть, що при Порошенку українська армія почала розвиватися.
О.Т.: Не знаю, як армія може не розвиватися під час війни, адже це першочергове завдання для держави і для президента.
Те, що він робив для армії, це, звісно, добре - якщо мова не лише про піар та перебільшення заслуг.
Але конфлікт вже затягнутий, хоча його можна було закінчити в рамках Антитерористичної операції набагато раніше…
Я особисто вважаю його частково винним у тій кількості поранених, які, зокрема, брали участь у цих змаганнях.
BBC News Україна: З Адміністрації президента вам після цього нічого не писали?
О.Т.: Ні.
BBC News Україна: А яка взагалі була реакція у людей? Вам пишуть щось у соцмережах?
О.Т.: Дуже багато людей пишуть мені в особисті повідомлення зі словами підтримки.
І одразу після нагородження на стадіоні підходили друзі і побратими, тиснули руку, фотграфувалися.
Я ні про що не жалкую, і вважаю, що таким чином висловив думку більшості українців.
BBC News Україна: Якщо ще буде така нагода - знову не потиснете руку Порошенку?
О.Т.: Не хочу загадувати, але, напевно, ні - не потисну.
BBC News Україна: У російських медіа цей випадок показали як свідчення непопулярності українського президента.
О.Т.: Російські медіа будь-що використовують для своєї пропаганди: чи то вчинки, схожі на мій, чи вчинки політиків.
Якщо ми будемо боятися засудження зі сторони країни, яка воює з нами, то навіщо ми тоді взагалі існуємо як українці?
BBC News Україна: Все ж, така демонстрація неповаги до глави держави - вона не може негативно впливати на Україну?
О.Т.: Можна й так міркувати. Але якщо боятися висловлювати свою позицію - то навіщо ми тоді живемо?
BBC News Україна: Чи були ветерани, які не підтримали ваш вчинок?
О.Т.: Таких, що прямо б мені таке сказали, не було.
Навпаки, наприклад, знайомий з Луцька казав: ти тут у нас герой, пишаюся, що з тобою знайомий.
Таке було приємно чути.
Звичайно, у Facebook було щось образливе, але я на це не звертаю увагу.