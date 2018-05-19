Геть від Москви: чому з назви міста прибирають ім'я Хмельницького

Копирайт изображения http://phm.gov.ua/ Image caption Вперше назва Переяслав згадана в 907 році

"В умовах гібридної війни Росії проти України збереження назви "Переяслав-Хмельницький" означатиме історичну, ідеологічну та ціннісну капітуляцію перед російським імперським неоколоніалізмом", - так аргументує влада цього стародавнього міста на Київщині прагнення його перейменувати.

Минулого року міська рада Переяслав-Хмельницького після громадських слухань ухвалила рішення про повернення історичної назви та звернулась з таким проханням до обласної ради.

Облрада підтримала це рішення й передала звернення парламенту, який вже найближчим часом може остаточно схвалити перейменування.

Гетьман Богдан Хмельницький є одним із загальновизнаних українських історичних національних героїв, тож багато експертів та коментаторів щиро не розуміють, навіщо прибирати з назви міста його ім'я.

Тим більше, у місті Хмельницькому, яке також назване на честь українського гетьмана, - така ідея не знаходить підтримки населення та влади.

Геть від Москви!

Важливим докором багатьох істориків Богдану Хмельницькому є союзницька угода з Росією, яку уклали в Переяславі в 1654 році.

Вважається, що первинний текст угоди не передбачав поглинання Російською імперією козацької держави, проте з часом саме так і сталось.

Саме для закріплення пам'яті про ту важливу для Російської імперії та СРСР дату тисячолітній Переяслав після визволення від німців у 1943 році отримав додаток до назви - Хмельницький.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Пам'ятник Богдану Хмельницькому у Києві

Тож, тепер, щоб зайвий раз не звеличувати той крок Богдана Хмельницького і союз з Росією, парламент невдовзі може прибрати ім'я гетьмана з назви.

"У 1654 році в Переяславі відбулася Переяславська рада, яка визначила подальшу долю України та поступову її інкорпорацію до складу Московської держави (згодом Російської імперії та СРСР)", - аргументує свою позицію влада міста.

У рішенні міської ради наполягають, що жодним чином не хочуть принизити "славне ім'я лідера національно-визвольної революції українського народу 1648-1657 років Богдана Хмельницького", проте хочуть повернути ім'я, яке згадане ще у договорі Русі з Візантією у 907 році.

Навіть перша згадка слова "Україна" була у літописі 1187 року в контексті Переяслава.

"Пер.-Хм."

Секретар міської ради міста Петро Бочарін у розмові з ВВС News Україна зауважив, що витрати на перейменування не будуть надто суттєвими, а скорочена історична назва набагато зручніша для документообігу.

До того ж, як він каже, в усному мовленні всі і так переважно вживають стару назву Переяслав.

"От приїздите ви кудись або заходите в державний орган, а там ваше місто позначене як "Пер.-Хм." чи "Хм.-Пер.", кому це приємно?"

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Парламентський комітет також підтримав рішення і рекомендував Верховній Раді повернути місту стару назву.

У розмові з ВВС News Україна доповідач з цього питання Микола Федорук зауважив, що особливих дискусій повернення історичної назви не викликало.

"Поки що не бачу, щоб у парламенті були проблеми з ухваленням кінцевого рішення", - додав пан Федорук.

"Декомунізація" Хмельницького

Директор інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович закиди про "декомунізацію Хмельницького" назвав недоречним сарказмом.

"Насправді цей процес не є реалізацією закону про декомунізацію, хоча, безперечно, пов'язаний з подоланням радянської спадщини", - написав пан В'ятрович у Facebook.

При цьому історик стверджує, що перейменування важливе для кращого розуміння місця цього міста в історії та "дозволить не дивитись на нього лише через призму Переяславської ради та "возз'єднання" з Росією".

Відомий український історик Олексій Толочко натомість дивується, чому Переяслав-Хмельницький, який отримав назву у радянські часи, перейменовують, а інші, зокрема, Хмельницький та Івано-Франківськ - не чіпають.

"Ми з вами присутні при переформатуванні історичної свідомості українців. Цей режим буде і далі так діяти", - вважає пан Толочко, який не підтримує перейменування.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Одним із найгучніших у процесі декомунізації була зміна назви Дніпропетровська на Дніпро

Він каже, що у своїй роботі "буде виконувати рішення Верховної Ради, доки наступна це все не скасує".

"Як історик вважаю, що перейменування треба припинити. Інакше ми дізнаємось, що всі наші герої насправді - це зрадники, а вчорашні зрадники - насправді герої", - додав пан Толочко.

Натомість історик Кирило Галушко ініціативу міської ради Переяслав-Хмельницького підтримує.

"У перейменуванні не бачу якогось приниження Богдана Хмельницького. Додаток до назви Переяслава - це спадщина радянської доби, коли акцент робився саме на Переяславську раду у спадок гетьмана", - вважає пан Галушко.

Він нагадує, що союз із Росією для Хмельницького був тимчасовим, тривав недовго, а невдовзі його союзниками вже були Швеція та Трансильванія.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Декомунізація в Україні почалась зі знесення пам'ятників радянським діячам

"Тобто, ще сам Хмельницький полишив ідею про співпрацю з Москвою", - вважає історик.

У будь-якому разі, історик каже, що ім'я Богдана Хмельницького лишиться увічненим у назві обласного центру, і там не буде такої радянської конотації.

Водночас у місті Хмельницький, який до 1954 року називався Проскурів, серйозних намірів повертати історичну назву немає.

Влада у місті переважно належить партії "Свобода", але там на перше місце ставлять видатні заслуги гетьмана перед Україною.

"Ми пишаємось ім'ям свого міста, названого на честь видатного полководця і державника", - так раніше прокоментував ВВС ідею з перейменуванням керівник відділу освіти міста Роман Миколаїв.