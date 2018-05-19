Дружба з Росією та масові депортації: чого чекати від нового уряду Італії

Копирайт изображения AFP Image caption Лідер "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні та лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо зараз формують новий уряд Італії

Дві популістські партії, які перемогли на виборах в Італії - "Ліга Півночі" та "Рух п'яти зірок" - опублікували політичну програму майбутнього уряду.

Цей документ передбачає модифікацію зовнішньої політики країни на зустріч Росії, депортацію сотень тисяч мігрантів та гарантований дохід для бідних родин.

Лідер "Руху п'яти зірок" 31-річний Луїджі Ді Майо та 45-річний лідер ультраправої "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні внесли до урядової програми багато обіцянок своїм виборцям. Раніше ці обіцянки та можливість створення коаліції між двома популістськими партіями називали "найгіршим кошмаром для ЄС".

Кандидатура нового прем'єр-міністра Італії поки офіційно не оголошувалася.

Відносини з Росією

Партії нової правлячої коаліції не підтримують санкції ЄС щодо Росії і хочуть домогтися їх скасування. Вони бачать в Росії не військового супротивника, а "потенційного партнера по ЄС та НАТО".

Вони хочуть співпрацювати з Росією в питаннях боротьби з незаконною міграцією через Середземне море і проти загрози з боку ісламістів.

Також вони вважають Москву однією з головних сил, здатних зупинити війни на Близькому Сході.

Масові депортації

Копирайт изображения Getty Images Image caption Новий італійський уряд планує депортувати сотні тисяч нелегальних мігрантів

Очолювана Маттео Сальвіні "Ліга Півночі" активно виступає проти імміграції, і це відбилося в спільній програмі.

Вона вимагає більш помітної допомоги з боку ЄС, оскільки саме до Італії потрапляє більшість мігрантів з Північної Африки. В партії наполягають, що в першу чергу необхідно депортувати 500 тисяч нелегальних мігрантів.

Для цього по всій Італії створять тимчасові пункти утримання, де мігранти чекатимуть депортації з країни.

Програма нового уряду закликає ефективно розподілити біженців по всіх країнах ЄС. Проте такий план вже відкинули кілька членів ЄС.

Також популісти закликають працювати більш ефективно разом в питанні боротьби з бандами, які переправляють мігрантів через Середземне море.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідер "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні вважає себе захисником християнської Європи від "навали мігрантів"

Гарантований базовий дохід

Незаможні родини будуть щомісяця отримувати по 780 євро у вигляді базового доходу за умови, що вони активно шукатимуть роботу.

Вища пенсія

Мінімальна пенсія, за планом коаліції, має складати 780 євро.

Партії також збираються скасувати нинішню пенсійну реформу, яка передбачає поступове підвищення пенсійного віку.

Податкові послаблення

Коаліція збирається ввести плоску шкалу оподаткування, замість прогресивної. Ставки прибуткового податку будуть лише двох видів - 15% і 20%.

Підвищення податку на дохід з продажів і акцизного податку, заплановане на наступний рік, нова коаліція пообіцяла скасувати. Крім того, родини щорічно отримуватимуть податкові пільги в три тисячі євро.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так альянс Луїджі Ді Майо та Маттео Сальвіні зобразили на одному з римських муралів

Боротьба з бюджетними нормами ЄС

Очікується, що у коаліції виникнуть суперечки з ЄС через борг Італії, який складає 130% ВВП (більший показник - лише у Греції).

"Ліга Півночі" та "Рух п'яти зірок" заявили, що мають намір переглянути пакт стабільності та зростання ЄС, який визначає максимальний річний дефіцит бюджету у 3% від ВВП країни.

Вони мають намір знизити рівень боргу, знову "пробудити внутрішній попит", а не продовжувати політику жорсткої економії.

У програмі нічого не говориться про вихід Італії з єврозони, попри негативні висловлювання щодо євро з боку обох партій.

Лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо повідомив, що його партія більше не буде домагатися проведення референдуму про євро.

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