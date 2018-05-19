Королівське весілля у фото: як одружилися Гаррі та Меган

  • 19 травня 2018

Британські прапори, тіари, кінні екіпажі. Це весілля принца Гаррі та Меган Маркл - відтепер герцога та герцогині Сассекських...

Гаррі та Меган Копирайт изображения Reuters
Image caption Тисячі фанів королівської родини вітають молодят
Crowds cheer for Prince Harry, Duke of Sussex, and his wife Meghan, Duchess of Sussex Копирайт изображения EPA
Image caption Понад 100 тисяч людей вітали герцога та герцогиню Сассекських
Процесія Копирайт изображения Reuters
Image caption Натовп заповнив вулиці, аби спостерігати за процесією після весілля
Королева Єлизавета II, її чоловік -герцог Едінбурзький Філіп та інші члени королівської родини Копирайт изображения Reuters
Image caption Королева Єлизавета II, її чоловік - герцог Едінбурзький Філіп та інші члени королівської родини
Гаррі та Меган Копирайт изображения PA
Image caption Меган та принц Гаррі залишають Віндзорський замок
Принцеса Шарлотта та її мати, герцогиня Кембриджська Копирайт изображения AFP
Image caption Принцеса Шарлотта та її мати, герцогиня Кембриджська
Доріа Рагленд, мати нареченої, принц Уельський Чарльз та герцогиня Корнуольська після весілля Копирайт изображения PA
Image caption Доріа Регленд, мати нареченої, принц Уельський Чарльз та його дружина - герцогиня Корнуольська після весілля
Молодята спускаються сходами церкви Святого Георгія Копирайт изображения Reuters
Image caption Молодята спускаються сходами церкви Святого Георгія
Поцілунок Копирайт изображения Reuters
Image caption І цілуються ...
Поцілунок Гаррі та Меган Копирайт изображения Reuters
Image caption Пара поцілувалася на сходах церкви
Молодята Копирайт изображения PA
Гаррі та Меган Копирайт изображения Reuters
Image caption Після весілля принц Гаррі та Меган Маркл стали герцогом та герцогинею Сассекськими
Королева з чоловіком Копирайт изображения PA
Image caption Церемонію відвідала королева Єлизавета II з чоловіком
Меган Копирайт изображения PA
Принц Гаррі знімає вуаль з Меган Маркл Копирайт изображения PA
Image caption Принц Гаррі знімає вуаль з Меган Маркл
Преподобний Майкл Каррі, голова Єпископальної церкви в США виступив з промовою про кохання Копирайт изображения PA
Image caption Преподобний Майкл Каррі, голова Єпископальної церкви в США, виступив з промовою про кохання
Гаррі та Меган Копирайт изображения Reuters
Image caption Пара обмінялася кільцями перед королевою та 600 гостями церемонії у церкві Святого Георгія
Принц Гаррі, Чарльз та Меган Маркл Копирайт изображения Reuters
Image caption Наречену супроводжував принц Чарльз
Меган Маркл та діти Копирайт изображения PA
Меган та сукня Копирайт изображения Reuters
Image caption Меган Маркл прибула до Віндзорського замку у сукні від дизайнерки Клер Вейт Келлер
Меган та мати Копирайт изображения Getty Images
Image caption Меган Маркл в автомобілі разом зі своєю мамою Дорією Регленд
The Duchess of Cambridge arrives with the bridesmaids at St George"s Chapel at Windsor Castle Копирайт изображения Reuters
Image caption The Duchess of Cambridge arrived with the bridesmaids and pageboys
Гаррі та Вільям Копирайт изображения Rex/Shutterstock
Image caption Принц Гаррі прийшов до церкви Святого Георгія разом з братом - герцогом Кембриджським, принцом Вільямом
Натовп Копирайт изображения TOLGA AKMEN/AFP
Image caption Віндзорський замок оточили тисячі фанатів королівської родини та журналістів
Police offers and spectators gather on the Long Walk ahead of the wedding of Prince Harry and Meghan Markle. Копирайт изображения Hannah McKay/Reuters
Image caption Понад 100 тисяч людей прийшли подивитися на церемонію
Фанати Копирайт изображения Hannah McKay/REUTERS
Image caption Фанати королвіської родини прибували з усієї Великої Британії
Зранку фанати королівської родини йшли до Віндзорського замку Копирайт изображения DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP
Image caption Зранку фанати королівської родини йшли до Віндзорського замку
Фанати Копирайт изображения Peter Summers/PA
Image caption Деякі британці ночували біля Віндзорського замку, аби зблизька спостерігати за церемонією
Гості, зокрема Ідріс Ельба (зправа) та Опра Вінфрі прибули до Віндзорського замку Копирайт изображения PA
Image caption Ідріс Ельба (праворуч) та Опра Вінфрі завітали до Віндзорського замку
Джордж та Амаль Клуні прибули на весілля без своїх малюків Копирайт изображения PA
Image caption Джордж та Амаль Клуні прибули на весілля без своїх малюків
На весілля запросили 1200 людей, зокрема, багато представників благодійних організацій Копирайт изображения TOM NICHOLSON/EPA
Image caption На весілля запросили 1200 людей, зокрема, багато представників благодійних організацій
Квіти прикрашають західний вхід до церкви Святого Георгія Копирайт изображения Danny Lawson/PA
Image caption Квіти прикрашають західний вхід до церкви Святого Георгія
Квіти Копирайт изображения Danny Lawson/PA
Image caption Церква Святого Георгія наповнена білими трояндами, півоніями та наперстянками

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