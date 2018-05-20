Королівське весілля: детально розглядаємо сукню Меган

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Нарешті світ побачив весільну сукню Меган Маркл, коли Меган вийшла з лімузина на сходи каплиці Святого Георгія. Ім'я дизайнера тримали в найсуворішому секреті.

Білосніжна сукня з вирізом "човник" - виріб британського дизайнера Клер Уейт Келлер - першого креативного директора-жінки французького модного дому Givenchy.

Дизайнер

Дизайнер Клер Уейт Келлер стала першою жінкою на посаді креативного директора дому Givenchy. На початку цього року вона представила свою першу весняно-літню колекцію.

Меган Маркл познайомилася із Клер у цьому році. Нареченій сподобався "елегантний і не підвладний часу стиль, бездоганний крій і скромна манера поведінки" дизайнерки, зазначила прес-служба Кенсингтонського палацу.

До Givenchy Клер Келлер встигла попрацювати креативним директором у всесвітньо відомих модних брендах - Pringle of Scotland і Chloé.

Ліф плаття

Мінімалістичний дизайн цієї білосніжної сукні вирізняє виріз "човник", що підкреслює талію і плечі Меган, а також вкорочені рукави три чверті.

Витончене плаття "от кутюр" пошили з двошарового шовку, а спідницю з тришарової шовкової органзи.

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Виріз у сукні Меган відрізняється від трикутного, який був на шлюбній сукні у герцогині Кембриджської у 2011 році.

Вуаль

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На Меган була п'ятиметрова вуаль з білого шовку, яка закривала її обличчя. На ній - квітковий візерунок, який уособлював 53 країни, які входять до Британської співдружності націй.

Наречена сама запропонувала такий дизайн, адже їхня з принцом Гаррі благодійна діяльність буде зосереджена на країнах Співдружності.

Кутюр'є довелося витратити чимало часу, щоб вивчити флору кожної країни, що входить до Співдружності, і вибрати унікальні для кожної квіти.

Меган також додала до дизайну фати дві своїх улюблених квітки - зимоцвіт (хімонант скоростиглий), що росте в саду Кенсингтонського палацу, і каліфорнійський мак (ешольція), що росте в штаті, звідки вона родом.

Швачки провели сотні годин, розшиваючи фату шовковими нитками й органзою. Кажуть, що вони мили руки кожні 30 хвилин, аби не забруднити вишуканий виріб.

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Стиль фати Меган схожий на той, який був у дружини принца Вільяма Кейт - з м'якого шовку із вишитими квітами.

Як зазначив валлійський дизайнер Девід Емануель, який придумав весільну сукню для Діани, принцеси Уельської, додати до дизайну фати квітки країн Співдружності - "дуже розумний хід з боку Меган".

"Думаю, що Діана б це схвалила", - сказав він про плаття Меган.

Тіара

Фату Меган тримала заокруглена діамантова тіара королеви Марії (бабусі королеви Єлизавети), яку їй дала одягнути королева Єлизавета. Виріб виготовили ​​в Англії у 1932 році.

У центрі тіари - змінна брошка з 10 діамантів, яку виготовили ​​в 1893 році.

Тіару створили спеціально для королеви Марії, аби розмістити на ній цю рідкісну брошку, яку вона отримала ще принцесою напередодні свого весілля з принцом Георгом, герцогом Йоркським.

На Меган Маркл також були сережки й браслет знаменитої французької ювелірної та годинникової фірми Cartier.

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Герцогині Кембриджській королева Єлизавета дала на весілля тіару Cartier 1936 року "Німб". Кейт тоді залишила своє волосся розпущеним. А от Меган на своє весілля волосся зібрала.

Зачіску їй зробив перукар-стиліст Серж Норман, а макіяж - її давній приятель, візажист Деніел Мартін.

Букет

Принц Гаррі сам зірвав кілька квіток на галявині Кенсингтонського палацу, щоб додати дещо від себе до весільного букета, який зібрала флорист Філіпа Креддок.

У букеті є незабудки - улюблені квіти матері принца Гаррі Діани, їх навмисно додали до букета на згадку про принцесу.

До букета також додали запашний горошок, конвалії, астільбу, жасмин, астранцію, гілочки мирти - і все це перев'язали стрічкою з необробленого шовку.

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Флорист з Лондона Філіпа Креддок також прикрасила каплицю білими садовими трояндами, півоніями, наперстянками, гілочками берези, буком і грабом.

Пані Креддок почала свій бізнес 9 років тому і протягом цього часу брала участь в оформленні музею Вікторії та Альберта, Кенсингтонського палацу, палацу Хемптон-корт, а також працювала для таких модних брендів, як Alexander McQueen і Christian Dior.

Меган Маркл раніше в Instagram писала, що півонії роблять її "безмежно щасливою". Після того, як вона стала зустрічатися із принцом Гаррі, вона розмістила у соцмережі фото букета рожевих і білих півоній.

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Туфлі

Весільні туфлі - копія класичного дизайну Givenchy з шовкового сатин-дюшесу.

Копирайт изображения AFP Image caption Одрі Хепберн знімалася у вбраннях Givenchy у таких фільмах як "Сніданок у Тіффані" та "Сабріна"

Що кажуть люди?

Сара Макальпін з журналу Elle сказала, що плаття у стилі Меган: "У неї завжди був досить простий стиль, тобто, він простий, але витончений".

За її словами, Меган Маркл зробила нетрадиційний вибір, обравши дім Givenchy, який є досить прогресивним і одним із перших вивів на подіум моделей з різним кольором шкіри.

Експерти модної індустрії також зазначають, що шлюбна сукня Меган відсилає до ранніх років модного дому Givenchy. Тоді однією з його улюблених клієнток була Одрі Хепберн.

"Справжні жінки подивляться на цю сукню і зрозуміють, що ось це і є - квінтесенція шикарного і водночас непомітної весільної сукні", - вважає Джейд Бір, редактор журналу BRIDES ("Наречені").

Що одягнув принц Гаррі?

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Обидва принци - і Гаррі, і герцог Кембриджський - були в мундирах зведеного полку королівської кінної гвардії.

Королева Єлизавета особисто дала дозвіл принцу Гаррі одружитися у цій військовій формі.

Обидва мундири зшили кравці лондонського Севіл-Роу Dege & Skinner, що спеціалізуються на пошитті військового обмундирування.

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