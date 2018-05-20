У Києві зліт супергероїв
У Києві стартував фестиваль популярної культури Kyiv Comic Con.
Вже вчетверте він збирає шанувальників коміксів, фільмів і аніме про супергероїв та популярних відеоігор.
Захід проходить в Українському домі.
Відвідувачів фестивалю чекають відео та настільні ігри, презентації фільмів, анімації та коміксів, майстер-класи, лекції та зустрічі фанів.
Цьогоріч, зокрема, серед найцікавішого релізи пригодницького екшена "Дике поле", за мотивами роману "Ворошиловград" Сергія Жадана та нового анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня", створеного за мотивами поеми Лесі Українки.
Також усіх охочих запрошують взяти участь в конкурсі на кращий косплей (перевтілення в улюбленого персонажа).
Організатори повідомляють, що цьогоріч на косплей шоу зареєструвалася рекордна кількість відвідувачів.
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