У Києві зліт супергероїв

  • 20 травня 2018
Kyiv Comic Con Копирайт изображения Уніан

У Києві стартував фестиваль популярної культури Kyiv Comic Con.

Kyiv Comic Con Копирайт изображения Уніан

Вже вчетверте він збирає шанувальників коміксів, фільмів і аніме про супергероїв та популярних відеоігор.

Kyiv Comic Con Копирайт изображения Уніан

Захід проходить в Українському домі.

Kyiv Comic Con Копирайт изображения Уніан

Відвідувачів фестивалю чекають відео та настільні ігри, презентації фільмів, анімації та коміксів, майстер-класи, лекції та зустрічі фанів.

Kyiv Comic Con Копирайт изображения Уніан

Цьогоріч, зокрема, серед найцікавішого релізи пригодницького екшена "Дике поле", за мотивами роману "Ворошиловград" Сергія Жадана та нового анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня", створеного за мотивами поеми Лесі Українки.

Kyiv Comic Con Копирайт изображения Уніан

Також усіх охочих запрошують взяти участь в конкурсі на кращий косплей (перевтілення в улюбленого персонажа).

Kyiv Comic Con Копирайт изображения Уніан

Організатори повідомляють, що цьогоріч на косплей шоу зареєструвалася рекордна кількість відвідувачів.

Kyiv Comic Con Копирайт изображения Уніан

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