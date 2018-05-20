У Києві зліт супергероїв

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У Києві стартував фестиваль популярної культури Kyiv Comic Con.

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Вже вчетверте він збирає шанувальників коміксів, фільмів і аніме про супергероїв та популярних відеоігор.

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Захід проходить в Українському домі.

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Відвідувачів фестивалю чекають відео та настільні ігри, презентації фільмів, анімації та коміксів, майстер-класи, лекції та зустрічі фанів.

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Цьогоріч, зокрема, серед найцікавішого релізи пригодницького екшена "Дике поле", за мотивами роману "Ворошиловград" Сергія Жадана та нового анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня", створеного за мотивами поеми Лесі Українки.

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Також усіх охочих запрошують взяти участь в конкурсі на кращий косплей (перевтілення в улюбленого персонажа).

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Організатори повідомляють, що цьогоріч на косплей шоу зареєструвалася рекордна кількість відвідувачів.

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