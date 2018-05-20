Іспанці відмовляються від квитків на фінал Ліги чемпіонів в Україні - ЗМІ

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Більш, як 2 тисячі уболівальників мадридського "Реала" відмовилися викупати квитки на фінал Ліги чемпіонів у Києві. Про це пише іспанське спортивне видання AS.

За інформацією видання, головна причина відмови - надто дорогий переліт та проживання уболівальників у Києві.

У повідомленні йдеться, що на понад 12 тисяч квитків, які виділили "Реалу", спочатку залишили заявки удвічі більше уболівальників.

Але згодом фани почали відмовлятися від заброньованих квитків через складнощі в організації авіаперельоту та пошуку житла у Києві.

Система бронювання

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Інша причина відмови - складнощі електронної системи бронювання квитків.

Уболівальників зобов’язали викупити їх протягом однієї доби в касах "Сантьяго Бернабеу", які працюють з 12:30 до 19:00.

При собі обов’язково мати паспорт.

Тому, багато хто не встиг за цей проміжок купити квитки на літак та оплатити проживання в Україні.

Страйк диспетчерів

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Також видання AS застерігає, що навіть купивши квиток, уболівальники можуть стикнутися із труднощами в аеропортах, через можливий страйк диспетчерів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що працівники ДП "Украерорух" погрожують страйком через конфлікт на підприємстві. Частина колективу звинуватила керівництво у зриві зборів диспетчерів і надіслала листа до уряду.

"На конференціях трудового колективу Украероруху від 21.12.2017 року та 25.04.2018 чотирьох тисячний колектив висловив недовіру директору Бабейчук Д. Обіцянки керівників Міністерства інфраструктури України про прийняття кадрових рішень на підставі результатів неодноразових перевірок Украероруху не виконані", - повідомляється в листі.

Офіційної реакції з боку уряду на лист поки що не було.

Фінал у Києві

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Іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль" зіграють у фіналі найпрестижнішого футбольного клубного турніру світу у Києві 26 травня на стадіоні НСК "Олімпійський".

Поліція очікує приїзду до Києва на фінальний матч Ліги чемпіонів понад 50 тисяч іноземних уболівальників.

Натомість мер міста Києва Віталій Кличко заявив, що чекає загалом до 100 тисяч іноземних туристів.

Ще за кілька днів до фіналу ціни на оренду житла та бронювання готелів у Києві на дні фіналів зросли в десятки разів.

Пізніше через киян, які почали пропонувати власне житло вболівальникам безплатно або на сервісі Airbnb за низькими цінами, ціновий ажіотаж трохи спав.

У Києві планують облаштувати чотири фан-зони.

Офіційну фан-зону під назвою "Селище чемпіона" облаштують на Хрещатику.

Квитки на фінал Ліги чемпіонів в Києві коштують від 70 до 450 євро.

Заявки на квитки приймалися протягом тижня до 22 березня на сайті УЄФА, коли ще тільки відбувались чвертьфінали Ліги чемпіонів і було 8 потенційних учасників фіналу.

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