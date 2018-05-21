Що відбувається в Азовському морі?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Україна вважає, що Росія ставить за мету мілітаризувати Азовське море

Росія обмежила судноплавство для українських суден в Азовському морі, назвавши причину: проведення бойових стрільб у тому регіоні.

Представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін підтвердив цю інформацію в інтерв'ю ВВС News Україна.

Він каже, що ідеться про ту частину Азова, котра розташована ближче до Запорізької і Донецької областей.

"Тобто, це не якийсь район, прилеглий до окупованої території України. Ідеться про ту частину моря, що ближча до українського берега. Це досить велика площа, і це реально ускладнило торговельне судноплавство і рибальство для України", - сказав він.

За неофіційними даними, ідеться про дві тисячі квадратних кілометрів моря, куди протягом кількох днів не мають змоги заходити українські судна.

Обмеження діятимуть до 23 травня.

Представник президента повідомив, що відповідні служби Росії застосували стандартний у таких ситуаціях механізм: відповідно до міжнародної автоматизованої системи оповіщення NAVAREA. Саме через неї повідомляються координати в морі, куди суднам заходити не дозволяється з міркувань безпеки.

Водночас, Борис Бабін каже, що українська сторона досі не володіє інформацією про те, які саме навчання зі стрільбами відбуваються "і взагалі, чи вони були".

ВВС News Україна також не змогла знайти повідомлень про проведення навчань на офіційних ресурсах РФ.

"Але можу підтвердити, що українські силові структури вже відреагували на такі дії Росії. Також можна однозначно казати про те, що Росія користується неоднозначністю статусу Азовського моря, відповідно до раніше укладених міждержавних угод між Україною і Росією", - сказав він ВВС News Україна.

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Неоднозначність статусу

Азовське море та Керченська протока є внутрішніми водами України і Російської Федерації.

Спроби розмежувати Азов лінією державного кордону у попередні роки не мали успіху. Тому, як вважають експерти, "внутрішнє море" дозволяє російським суднам заходити вглиб до українського узбережжя.

Як наголошує експерт "Майдану закордонних справ" Андрій Клименко, двосторонні угоди передбачають, що торговельні судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапором України або Російської Федерації, що експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства.

Відповідно до іншої угоди, підписаної за часів президентства Леоніда Кучми, усі суперечки мають вирішуватися на двосторонньому рівні, а це, на думку експертів, практично неможливо, зважаючи на нинішній стан українсько-російських стосунків.

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Протидія мілітаризації Азова

Така правова неоднозначність, кажуть експерти, створює можливості для посилення присутності Росії в Азовському морі.

Кримчанин Андрій Клименко, котрий спеціалізується на темах мореплавства, вважає, що останні події на Азові потребують якнайшвидшої реакції України. Для цього, вважає він, необхідно розпочати посилення Військово-морських сил України, Державної прикордонної служби, якомога швидше посилювати патрулювання в морі, демонструючи "наміри витіснення російських катерів".

Як написав Борис Бабін у Facebook, "інтереси України на Азові можуть бути захищені насамперед де-факто".

"Ніхто нам формально не заважає проводити стрільби біля м. Казантип. Чи біологічні дослідження біля Єйська. Було б чим та було б бажання", - зауважує він.

Андрій Клименко, а також постійний представник президента в АРК вважають за необхідне переглянути правову базу, яка стосується цього регіону. "Питання мілітаризації Азовського моря ми неодноразово порушували. Наші пропозиції надавалися усім структурам влади в Україні - це стосується як посилення морської охорони, так і перегляду нормативної бази", - каже Борис Бабін.