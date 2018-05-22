Тварина з епохи динозаврів: велетенській саламандрі загрожує зникнення

Копирайт изображения Robert Murphy Image caption Чжинг Че з Китайської академії наук тримає велетенську саламандру

Найбільша у світі амфібія - велетеньска саламандра - перебуває на межі зникнення. Можливо, лише кілька цих тварин залишилася в дикій природі.

Польові дослідження, проведені протягом чотирьох років, довели, що китайська велетенська саламандра (амфібія розміром у середньому 115-165 см та вагою у 25-30 кг), майже зовсім зникла з природного середовища існування.

Водночас мільйони цих тварин живуть на приватних фермах, які продають їх розкішним ресторанам.

Ті велетенські саламандри, які проживають у дикій природі, залишаються незмінними останні 170 млн років. Ці "живі викопні" є пріоритетом для глобальної природоохоронної діяльності.

"Надмірна експлуатація цих неймовірних тварин для споживання людьми катастрофічно вплинула на їхню кількість в дикій природі протягом надзвичайно короткого проміжку часу", - зазначає один з авторів дослідження - доктор Семюел Торві з Інституту зоології Лондонського зоологічного товариства (ZSL).

"Якщо не будуть вжиті скоординовані заходи з охорони навколишнього середовища, майбутнє найбільшої амфібії в світі буде під великою загрозою", - наголошує він.

Прибутковий делікатес

Велетенська саламандра, який живе у прісноводних річках, колись була досить поширеною у Китаї. Споживання у їжу цього створіння історично розглядалося як табу, але, через мінливість долі, велетенська саламандра тепер розглядається як делікатес, попри статус виду, що знаходиться на межі зіткнення.

Збирання гігантських саламандр у дикій природі є незаконним, але водночас бурхливо розвиваються ферми, які їх розводять. Вартість найбільших екземплярів може перевищувати 1500 американських доларів.

Копирайт изображения Ben Tapley Image caption Велетенcька саламандра може бути завдовжки 1,8 метрів

Польові дослідження проводились на 97 різних ділянках у 16 з 23 провінцій Китаю, що, як вважається, є найбільшим польовим дослідженням дикої природи, яке колись проводилося в Китаї.

Велетенських саламандр знайшли в диких умовах на чотирьох ділянках, але генетичний аналіз довів, що вони не є рідними для місцевого середовища і, ймовірно, їх випустили з приватних ферм.

Міністерство сільського господарства країни підтримує широкомасштабний випуск тварин з ферм як засіб збереження виду.

Здається, це може принести більше шкоди, ніж користі. Дослідники тільки недавно дізналися, що гігантські саламандри - це не один вид, а п'ять і, можливо, навіть вісім.

Копирайт изображения Hongman Chen Image caption Китайські вчені спробували знайти велетенських саламандр у дикій природі і їм вдалося знайти лише тих тварин, яких випустили з ферм

Звільнення амфібій у дикій природі, без уваги до генетичних відмінностей, може стати ще більшим ризиком для майбутнього велетенських саламандр.

"Разом з вирішенням більш критичних питань, таких як браконьєрство для комерційних ферм та втратою природного середовища, дуже важливо забезпечити відповідні умови для захисту унікального генетичного походження цих дивовижних тварин, які походять з часів динозаврів", - стверджує доктор Фанг Янь з Інституту зоології в Кунміні.

Доктор Чжинг Че з Китайської академії наук додає: "Стратегії збереження китайської велетенської саламандри вимагають термінового оновлення".

Велетенська саламандра називається "видом на межі зіткнення" у Червоному списку Міжнародного союзу охорони природи і знаходиться під охороною в Китаї.

Ця тварина займає особливе місце в китайській культурі, іноді її називається "wa wa yu", або "дитяча риба", китайською мовою, тому що її тривожний крик нагадує плач дитини.

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