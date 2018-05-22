Тварина з епохи динозаврів: велетенській саламандрі загрожує зникнення
Найбільша у світі амфібія - велетеньска саламандра - перебуває на межі зникнення. Можливо, лише кілька цих тварин залишилася в дикій природі.
Польові дослідження, проведені протягом чотирьох років, довели, що китайська велетенська саламандра (амфібія розміром у середньому 115-165 см та вагою у 25-30 кг), майже зовсім зникла з природного середовища існування.
Водночас мільйони цих тварин живуть на приватних фермах, які продають їх розкішним ресторанам.
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Ті велетенські саламандри, які проживають у дикій природі, залишаються незмінними останні 170 млн років. Ці "живі викопні" є пріоритетом для глобальної природоохоронної діяльності.
"Надмірна експлуатація цих неймовірних тварин для споживання людьми катастрофічно вплинула на їхню кількість в дикій природі протягом надзвичайно короткого проміжку часу", - зазначає один з авторів дослідження - доктор Семюел Торві з Інституту зоології Лондонського зоологічного товариства (ZSL).
"Якщо не будуть вжиті скоординовані заходи з охорони навколишнього середовища, майбутнє найбільшої амфібії в світі буде під великою загрозою", - наголошує він.
Прибутковий делікатес
Велетенська саламандра, який живе у прісноводних річках, колись була досить поширеною у Китаї. Споживання у їжу цього створіння історично розглядалося як табу, але, через мінливість долі, велетенська саламандра тепер розглядається як делікатес, попри статус виду, що знаходиться на межі зіткнення.
Збирання гігантських саламандр у дикій природі є незаконним, але водночас бурхливо розвиваються ферми, які їх розводять. Вартість найбільших екземплярів може перевищувати 1500 американських доларів.
Польові дослідження проводились на 97 різних ділянках у 16 з 23 провінцій Китаю, що, як вважається, є найбільшим польовим дослідженням дикої природи, яке колись проводилося в Китаї.
Велетенських саламандр знайшли в диких умовах на чотирьох ділянках, але генетичний аналіз довів, що вони не є рідними для місцевого середовища і, ймовірно, їх випустили з приватних ферм.
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Міністерство сільського господарства країни підтримує широкомасштабний випуск тварин з ферм як засіб збереження виду.
Здається, це може принести більше шкоди, ніж користі. Дослідники тільки недавно дізналися, що гігантські саламандри - це не один вид, а п'ять і, можливо, навіть вісім.
Звільнення амфібій у дикій природі, без уваги до генетичних відмінностей, може стати ще більшим ризиком для майбутнього велетенських саламандр.
"Разом з вирішенням більш критичних питань, таких як браконьєрство для комерційних ферм та втратою природного середовища, дуже важливо забезпечити відповідні умови для захисту унікального генетичного походження цих дивовижних тварин, які походять з часів динозаврів", - стверджує доктор Фанг Янь з Інституту зоології в Кунміні.
Доктор Чжинг Че з Китайської академії наук додає: "Стратегії збереження китайської велетенської саламандри вимагають термінового оновлення".
Велетенська саламандра називається "видом на межі зіткнення" у Червоному списку Міжнародного союзу охорони природи і знаходиться під охороною в Китаї.
Ця тварина займає особливе місце в китайській культурі, іноді її називається "wa wa yu", або "дитяча риба", китайською мовою, тому що її тривожний крик нагадує плач дитини.
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