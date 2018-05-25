Упало все: як українці прожили рік без ВКонтакте

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Музичні гурти, організатори фестивалів, молоді бренди одягу, біжутерії, подарунків, продавці чого завгодно, автори мемів - багато хто ще рік тому не уявляв свого життя без соцмережі "ВКонтакте" в Україні.

Станом на весну-2017 російський ресурс регулярно відвідували 16 мільйонів українців.

Але потім Петро Порошенко підписав указ, який заблокував в інтернеті доступ до "ВКонтакте" та інших популярних російських ресурсів - Mail.ru, "Однокласники", "Яндекс".

Згідно зі зрізом найпопулярніших сайтів в українському сегменті інтернету за квітень-2018, який оприлюднила компанія TNS Ukraine, Vk.com, Yandex.ua, Mail.ru досі ходять у топ-15, а Odnoklassniki.ru посів 23 місце.

Але їхня частка падає.

Відтік аудиторії

Український офіс "ВКонтакте" припинив свою роботу в Києві ще торік.

Але, як розповів ВВС News Україна його речник Влад Леготкін, співробітники "надалі розвивають сервіси VK" після блокування сайту.

При цьому, за даними Factum Group, які він надав, впродовж року середньодобова частка відвідування сайту українськими користувачами з десктопів значно знизилася - із 53% у січні 2017-го до 26% у червні 2017-го. В лютому 2018-го частка інтернет-аудиторії становила вже 23%.

"Зараз я продовжую працювати з командою головної штаб-квартири соціальної мережі", - додав пан Леготкін.

Після блокування інші російські інтернет-компанії також позакривали офіси в Україні - зокрема з Києва й Одеси пішов "Яндекс".

В обхід

Інтереси людей загалом за останній рік не змінилися, каже Влад Леготкін.

"Користувачі продовжують обмінюватися повідомленнями, об'єднуються в спільноти, читають та коментують новини й дописи близьких та друзів - як з України так і з-за кордону, слідкують за публікаціями блогерів, кіберспортсменів і музикантів, переглядають відео та гумористичні статті, публікують власні фото та дописи", - розповів він.

Копирайт изображения Jake Ingle/Unsplash Image caption Аби зайти до заблокованої соцмережі, українці використовують VPN

Водночас у VK сподіваються, що українці незабором зможуть робити усе це саме на їхній платформі.

Наразі до соціальної мережі можна ввійти за допомогою VPN (virtual private network), який вміє підмінити власне місце розташування через захищений канал із шифруванням усіх даних, що передаються.

Також користувачі можуть обійти блокування за допомогою системи забезпечення анонімності TOR.

За рахунок цього деякі спільноти продовжують триматися на плаву, хоча не без втрат.

Приміром, спільнота "Типичный Киев" має 700 тисяч підписників у "ВКонтакте", але, як розповів власник сторінки Віктор Опанасенко, за останній рік її відвідуваність знизилася втричі.

Копирайт изображения Віктор Опанасенко Image caption Типова картина - не лише для "Типового Києва" у VK

Через це, за його словами, довелося переходити на інші соціальні мережі та месенджери - Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Viber.

Зараз "Типичный Киев" у Facebook має понад 400 тисяч послідовників.

Щоби залучити нову аудиторію, команда спільноти організовує заходи для молоді у Києві, а також працює над створенням бібліотеки аудіокниг шкільної програми українською мовою.

Нові торгові площі

Серед тих, хто постраждав чи не найбільше, люди, для яких "ВКонтакте" був основною платформою для продажу своєї продукції.

На момент заборони молодий український бренд одягу Freak Days мав приблизно 10 тисяч підписників у "ВКонтакте".

Рік тому від усього цього відмовилися, розповів ВВС News Україна засновник бренду Сергій Сокальський.

Копирайт изображения FREAK DAYS Image caption Реклама у Facebook може бути надто дорогою для малих компаній

"Це дуже важко нам далося, оскільки "ВКонтакте" був найзручнішою платформою для малого і середнього бізнесу у цій сфері", - додав він.

Продажі, за його словами, після того просіли на 70%.

Facebook - це пилосмок для грошей Сергій Сокальський, Freak Days

Окрім клієнтів, саме там спілкувалися між собою виробники: "Пряжки, коробки, інші аксесуари - я знайшов у "ВКонтакте" багато партнерів для бізнесу".

Зараз Сергій більше орієнтується на офф-лайн крамниці, а також на Facebook, але його алгоритми значно складніші.

"Facebook - це пилосмок для грошей. Якщо не проплачувати рекламу - все, що пов'язане з послугами чи продажами, опускається вниз у стрічці новин".

Хоча інші навпаки вважають це плюсом, а не мінусом.

"Facebook дуже зручний для продажів. Закинув гроші на рекламу - вона полетіла, купують! У VK такого не було", - розповів Віталій Мороз, співзасновник іншого бренду - One-Eyed.

Копирайт изображения One-Eyed Brand Image caption Головне - правильно обрати аудиторію, кажуть власники брендів

"Окрім того, на Facebook - зовсім інші люди. У VK я не міг достукатися до клієнтів - там інша вікова категорія, яка мене не цікавить", - додав він.

Тому головне, вважає Віталій - правильно обрати свою аудиторію і працювати з нею.

Не кількість, а якість

Застала зненацька заборона "ВКонтакте" й організаторів музичних фестивалів в Україні. Більшість із них проводять влітку, і в травні починається активна фаза продажу квитків.

За словами Миколи Арсенюка, організатора фестивалю "Тарас Бульба", до березня 100% роботи з аудиторією відбувається саме у соцмережах.

А "ВКонтакте" із понад 12 тисячами підписників для них була основною із них.

"Збирали по крупинці, суто цільова аудиторія - реальні люди, молоді, активні, які готові підірватися і їхати на фестиваль", - розповів він.

Тож блокування VK стало серйозним ударом: "Ми недобрали людей на фестиваль".

Зараз сторінка фестивалю "ВКонтакте" перебуває "у стані анабіозу", усі основні потуги теж перевели на Facebook, де "Тарас Бульба" тепер має 6 тисяч підписників.

Але, як і для брендів одягу, цей інструмент став зовсім новим і значно дорожчим: "У нас спершу навіть не було людей, які б уміли влаштувати на FB промо-кампанію фестивалю".

Копирайт изображения FestivalTarasBulba Image caption Для фестивалів соцмережі - це платформи продажу квитків

"У VK результат був уже після запуску першої реклами. Він був простим, може навіть примітивним, але цим ми й користувалися. Facebook значно розвиненіший щодо підбору аудиторії, правильного таргетингу, але й дорожчий", - каже Микола Арсенюк.

"За ту саму суму грошей у VK ми мали вдвічі вищий вихлоп, аніж на FB", - додав він.

Хоча й аудиторія на Facebook знову ж таки різна, додає організатор ZAXIDFEST Яків Матвійчук.

Рік тому він мав приблизно 170 тисяч підписників у VK і до 70 тисяч у FB, хоча за кількістю проданих квитків, за його словами, вони були приблизно на одному рівні.

"Для Facebook - основне не кількість підписників, а якість контенту", - сказав він ВВС News Україна.

Команда фестивалю розвиває сторінки й на інших платформах, зокрема в Instagram.

"Сама суть блокування особисто мені не подобається - це якась поліційна дія. Будь-яка заборона - це апріорі порушення прав. Але саме в цьому випадку я розумію і адекватно сприймаю блокування", - додав він.

Своє, нове

Окрім Facebook, Instagram та інших гігантів, одразу ж після блокування VK у ЗМІ почали поширювати матеріали із добірками українських соціальних мереж. Зокрема згадували, "Ц.укр", "ukrface.com.ua", "hurtom.com".

Але це складна конкуренція. Одна з найвідоміших - Ukrainians - припинила роботу у вересні. Її колишня координаторка Олександра Струмчинська пізніше із командою заснувала новий ресурс "єСВОЄ".

Щоб привабити аудиторію, розробники намагаються запропонувати функції, яких іще немає в інших мережах.

Копирайт изображения єСВОЄ Image caption Нещодавно в Україні з'явилася нова соціальна мережа, на зміну Ukrainians

Приміром, основна відмінність соціальної мережі "єСвоє" - це можливість окрім звичного спілкування використовувати свою сторінку як платформу для бізнесу: мати електронний торговельний майданчик, гаманець із власною криптовалютою, інші сервіси.

"Кожен користувач мережі може бути як покупцем так і продавцем", - розповів співзасновник Віталій Олейнічук.

Ще одна соцмережа, яку в Україні створили одразу після блокування VK - "GoBeside".

Її проект-менеджер мережі Юрій Суворов у коментарі BBC News Україна розповів, що ця мережа є геолокаційною, тобто люди можуть спілкуватися із тими, хто поряд, хоч вони і не знайомі.

За його словами, зараз у мережі вже створили майже 400 геолокаційних груп по всіх районних центрах України. І це лише початок.

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